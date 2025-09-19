Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ đạt chứng nhận quốc tế ACHSI toàn hệ thống

Lễ công bố chứng nhận quốc tế ACHSI của Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ có sự tham dự của BS.CKII Đào Văn Sinh, Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ Y tế tại TP.HCM (phía Nam), Chánh Văn phòng Bộ Y tế; ThS. Bùi Chí Tình, PGĐ Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh; DS.CKII Nguyễn Tấn Lực, PGĐ Sở Y tế Cà Mau; DS Văn Thanh Bình, PGĐ Sở Y tế Đồng Nai; Bà Louise Cuskelly, Giám đốc Điều hành, Ủy ban Tiêu chuẩn Y tế Úc (ACHSI); Ông Jonathan Saw, Tham tán Thương mại và Đầu tư, Ủy ban Thương mại và Đầu tư Úc (Austrade); Bà Huỳnh Bích Liên, Tổng Giám đốc Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ cùng Ban Lãnh đạo Tập đoàn, Giám đốc các bệnh viện và phòng khám trực thuộc.

Việc đón nhận chứng nhận quốc tế ACHSI là thành quả từ những nỗ lực không ngừng của Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ kể từ tháng 8.2023, sau khi Hoàn Mỹ chính thức ký kết hợp tác với ACHSI. Hiện nay, Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ phục vụ người dân Việt Nam thông qua hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe đa dạng bao gồm 15 bệnh viện và 3 phòng khám trực thuộc, với các thương hiệu: Hoàn Mỹ, Hoàn Mỹ Gold, Hạnh Phúc và Thuận Mỹ.

Đại diện Ủy ban Tiêu chuẩn Y tế Úc – ACHSI trao chứng nhận quốc tế ACHSI cho Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ. Ảnh: HM

Góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân

"Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ là hệ thống y tế tư nhân tại Việt Nam đạt chuẩn quốc tế trên toàn bộ cơ sở trực thuộc. Thành tựu này góp phần cùng Bộ Y tế thực hiện Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân theo Quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Y tế đánh giá cao cam kết của Hoàn Mỹ trong việc đặt người bệnh làm trung tâm, đầu tư cơ sở hạ tầng, đào tạo nhân lực, chuẩn hóa quy trình và không ngừng cải tiến chất lượng. Đây là những đóng góp quan trọng, góp phần chia sẻ gánh nặng với hệ thống y tế công lập và củng cố niềm tin của nhân dân đối với dịch vụ y tế tư nhân," BS.CKII Đào Văn Sinh, Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ Y tế tại TP.HCM, Chánh Văn phòng Bộ Y tế phát biểu tại Lễ công bố chứng nhận quốc tế ACHSI của Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ.

BS.CKII Đào Văn Sinh, Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ Y tế tại TP.HCM, Chánh Văn phòng Bộ Y tế phát biểu tại Lễ công bố. Ảnh: HM

Tại Lễ công bố, ThS. Bùi Chí Tình, PGĐ Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: "Việc toàn bộ các đơn vị trực thuộc Hoàn Mỹ đồng loạt đạt chứng nhận quốc tế ACHSI không chỉ mang lại niềm tự hào lớn cho ngành y tế thành phố, mà còn góp phần thiết thực trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bảo đảm an toàn người bệnh và gia tăng sự hài lòng của nhân dân."

ThS. Bùi Chí Tình, PGĐ Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại Lễ công bố chứng nhận quốc tế ACHSI của Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ. Ảnh: HM

Hành trình của Hoàn Mỹ bắt đầu từ năm 1997, với sứ mệnh mang dịch vụ y tế chất lượng đến gần hơn với người dân. Hoàn Mỹ không ngừng đầu tư vào hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại, phát triển cơ sở hạ tầng, thu hút đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, đội ngũ chuyên môn giàu kinh nghiệm.

"Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ cảm ơn sự đồng hành, hướng dẫn và hỗ trợ xuyên suốt của Bộ Y tế trong hành trình chất lượng của Hoàn Mỹ. Việc toàn hệ thống bệnh viện và phòng khám của Tập đoàn đạt chứng nhận quốc tế ACHSI là một cột mốc đáng tự hào, là nền tảng để Hoàn Mỹ tiếp tục nỗ lực giữ vững cam kết "lấy người bệnh làm trọng tâm" trong mọi hoạt động, đặt chất lượng chăm sóc, hiệu quả điều trị và an toàn người bệnh là ưu tiên hàng đầu, là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của Hoàn Mỹ," bà Huỳnh Bích Liên, Tổng Giám đốc Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ cho biết tại Lễ công bố chứng nhận quốc tế ACHSI.

Bà Huỳnh Bích Liên, Tổng Giám đốc Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ chia sẻ tại buổi lễ sáng 17/9. Ảnh: HM

Hành trình ACHSI của Hoàn Mỹ: giữ vững cam kết chất lượng tiêu chuẩn quốc tế

Ủy ban Tiêu chuẩn Y tế Úc – ACHSI là ủy ban kiểm định chất lượng y tế độc lập, uy tín toàn cầu. Chứng nhận ACHSI được cấp cho các cơ sở y tế đáp ứng được các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn người bệnh, hiệu quả lâm sàng và cải tiến chất lượng liên tục. ACHSI có hệ thống tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng của Bộ Y tế Việt Nam, giúp các bệnh viện và phòng khám của Hoàn Mỹ từng bước tiếp cận, thiết lập nền tảng chất lượng bền vững.