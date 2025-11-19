Tấp nập thi công cầu đường vượt biển dài nhất Việt Nam

Việc triển khai đồng thời cả hai công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp cho thấy nỗ lực rất lớn của các đơn vị liên quan trong việc hiện thực hóa quy hoạch hạ tầng biển. Những biến chuyển rõ nét trên công trường trong thời gian qua cho thấy dự án đang đi đúng tiến độ và sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong thời gian tới.