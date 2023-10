Tập thể dục bao nhiêu phút mỗi ngày để sống thọ hơn? Nghiên cứu mới tiết lộ con số bất ngờ

Giữa bộn bề cuộc sống và công việc, chúng ta luôn cần những khoảng thời gian để cơ thể được thư giãn. Tập thể dục không chỉ mang lại những giá trị về thể chất mà đó cũng là một trong những cách mà nhiều người thực hiện để thư giãn.

Trên thực tế, khi tập thể dục, cơ thể sẽ sản sinh ra endorphin - một hormone giúp chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn. Việc tập thể dục thường xuyên là quan trọng, nhưng tin tốt là bạn không phải tập quá lâu để có được những lợi ích về sức khỏe. Một nghiên cứu mới đây được công bố trên Tạp chí The Lancet Public Health tiết lộ, chỉ cần tập thể dục chưa đầy 10 phút mỗi ngày đã có thể giúp kéo dài tuổi thọ.

Bệnh tim mạch - nguyên nhân khiến tuổi thọ ngắn lại

Tim mạch - "kẻ thù" của tuổi thọ (Ảnh: Shutterstock)

Trong nghiên cứu trên, các nhà khoa học nhấn mạnh bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn thế giới. Mặc dù trong những năm gần đây, số ca tử vong do bệnh tim mạch đã giảm, nhưng số người nhập viện do các biến cố bất ngờ của tim mạch, ví dụ như đau tim, đột quỵ do tắc nghẽn mạch máu, vẫn gia tăng.

Lười hoạt động thể chất là yếu tố nguy cơ phổ biến nhất dẫn tới các bệnh tim mạch. Đã có nhiều nghiên cứu chỉ ra lợi ích của việc tập thể dục 20, 25 hoặc 30 phút mỗi ngày. Tuy nhiên, nghiên cứu trên tập trung vào lợi ích của việc tập thể dục trong thời gian ngắn hơn.

Tập thể dục ít hơn 10 phút/ngày cũng giúp sống thọ hơn

Nhóm nghiên cứu đã xem xét dữ liệu sức khỏe của 103.684 người trưởng thành từ Ngân hàng Sinh học Vương Quốc Anh. Đây là những người không tập thể dục trong thời gian rảnh rỗi. Họ được yêu cầu đeo máy đo gia tốc ở cổ tay để đánh giá các hoạt động thể lực trong ngày.

Tiếp đó, các nhà khoa học đánh giá tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân của 25.241 người tham gia có độ tuổi từ 61-68. Trong khoảng thời gian từ 7-9 năm, đã có 1.111 trường hợp trong nhóm tuổi này tử vong và 824 trường hợp gặp biến cố tim mạch nghiêm trọng.

Các nhà nghiên cứu đã chia những hoạt động thể chất (không phải tập thể dục) ngắt quãng, có mức độ từ trung bình tới mạnh, của nhóm người này thành các nhóm: ngắn (dưới 1 phút), trung bình (1 - ít hơn 3 phút; 3 - ít hơn 5 phút), dài (5-10 phút).

Tập thể dục ít hơn 10 phút/ngày cũng có tác dụng kéo dài tuổi thọ (Ảnh: Shutterstock)

Kết quả cho thấy những đợt hoạt động thể chất kéo dài từ 1-5 phút có tác dụng giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân và các biến cố tim mạch nghiêm trọng. Đặc biệt, những đợt hoạt động thể chất dài từ 5-10 phút có thể giảm từ 29-44% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân và nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch so với các đợt hoạt động thể chất kéo dài ít hơn 1 phút. Tác dụng này không tính dựa trên tổng số thời gian của nhiều đợt hoạt động thể chất.

Kết quả cũng cho thấy những đợt hoạt động thể chất dưới 1 phút sẽ có tác dụng giảm nguy cơ mắc các biến chứng tim mạch nghiêm trọng nếu bao gồm các hoạt động có cường độ mạnh.

Nhìn chung, những hoạt động thể chất không phải tập thể dục và có tính chất ngắt quãng có thể giảm tỷ lệ tử vong cũng như các biến chứng tim mạch nghiêm trọng. Phát hiện của nghiên cứu cho thấy những đợt hoạt động thể chất mức độ từ vừa phải đến mạnh kéo dài liên tục dưới 10 phút có thể giúp chúng ta sống lâu hơn, đồng thời tăng cường sức khỏe tim mạch cho những người không có thói quen tập thể dục.