Tất cả người mua bán vàng từ 5 triệu đồng chú ý, có một thay đổi quan trọng vừa áp dụng trên toàn quốc

Mới đây, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký ban hành Nghị định số 390/2026/NĐ-CP ngày 16/10/2026, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 232/2025/NĐ-CP.

Đặc biệt, tại khoản 10 Điều 4 của Nghị định số 390 quy định về việc thanh toán mua, bán vàng không dùng tiền mặt.

Cụ thể, khi thanh toán mua, bán vàng có giá trị từ 5 triệu đồng trong ngày trở lên, khách hàng phải thực hiện bằng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt (như chuyển khoản, quét mã QR, sử dụng thẻ ngân hàng...) theo quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt.

Như vậy, ngưỡng giá trị giao dịch mua bán vàng trong ngày phải thanh toán không dùng tiền mặt đã giảm từ 20 triệu đồng theo Nghị định 232/2025/NĐ-CP xuống còn 5 triệu đồng.

Quy định mới có hiệu lực kể từ ngày 16/10.

Nhiều quy định liên quan đến xuất, nhập khẩu vàng nguyên liệu cũng thay đổi

Bên cạnh thay đổi về thanh toán, Nghị định 390/2026/NĐ-CP cũng sửa đổi một số nội dung có liên quan đến xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu và trách nhiệm quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Theo đó, doanh nghiệp có đăng ký hoạt động sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ và có hợp đồng gia công với nước ngoài được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để thực hiện hợp đồng và xuất khẩu sản phẩm gia công. Điều kiện là nhu cầu nhập khẩu phù hợp với hợp đồng đã ký.

Ngoài ra, đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu hàng năm căn cứ vào năng lực sản xuất, tình hình thực hiện hợp đồng gia công hoặc hợp đồng xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ và báo cáo xuất khẩu của năm trước (nếu có).

Cùng với đó, doanh nghiệp phải được thành lập theo pháp luật Việt Nam, đồng thời có đăng ký hoạt động sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ và nhu cầu nhập khẩu phù hợp với hợp đồng.

Nghị định số 390 cũng quy định về việc xuất khẩu, nhập khẩu các loại vàng sau đây được thực hiện theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, pháp luật về hải quan và các quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan:

Thứ nhất, vàng nguyên liệu dưới dạng bột, dung dịch, vẩy hàn, muối vàng, dây, ống và các loại vàng trang sức dưới dạng bán thành phẩm.

Thứ hai, vàng sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị y tế, dụng cụ y tế.

Nghị định số 390 bãi bỏ toàn bộ các quy định về hoạt động sản xuất, gia công và mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ. Ảnh minh họa

Nghị định số 390 còn bổ sung trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong hoạt động kinh doanh vàng. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước thanh, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng miếng, xuất nhập khẩu vàng.

Trong khi đó, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao xây dựng, công bố tiêu chuẩn quốc gia với vàng trang sức, mỹ nghệ và vàng miếng, cũng như kiểm tra, quản lý chất lượng, đo lường với vàng lưu thông trên thị trường.

Đáng chú ý, các giấy phép xuất nhập khẩu vàng, tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm và hạn mức xuất nhập khẩu đã cấp trước ngày 16/10 tiếp tục có giá trị đến hết thời hạn.

Bên cạnh đó, Nghị định số 390 cũng bãi bỏ các quy định về hoạt động sản xuất, gia công và mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ tại Nghị định 24.

Như vậy, giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ do Ngân hàng Nhà nước cấp trước ngày 16/10 không còn là điều kiện để tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

Việc cấp mới, sửa đổi, bổ sung, gia hạn sau ngày 16/10 (thời điểm Nghị định số 390 có hiệu lực thi hành) thực hiện theo quy định tại Nghị định này.

Đối với những hồ sơ đề nghị cấp mới, bổ sung nhưng chưa được giải quyết, Ngân hàng Nhà nước sẽ dừng xử lý và thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ. Phí, lệ phí đã nộp, nếu có, sẽ được xử lý theo quy định.