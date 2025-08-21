“Tàu ngầm” hóng giá nhà xong chóng hết cả mặt: Tiền trăm triệu mà ngỡ đâu tiền lẻ không!

Giá bất động sản đang nằm ngoài khả năng chi trả của phần lớn người thu nhập từ thấp - trung bình, là điều đã quá rõ ràng. Nhưng ngay cả khi đã tạm gác lại dự định mua nhà ở thời điểm hiện tại, nhiều người vẫn không khỏi hoang mang khi chứng kiến giá nhà bị “thổi phồng” qua lời môi giới.

Cùng là 1 căn nhưng mỗi người đăng bán với 1 mức giá, khoảng cách có khi lên tới tiền trăm triệu chỉ trong vài ngày. Không thấy thì thôi, chứ đã thấy, tuyệt nhiên không thể không thắc mắc.

Chóng mặt vì giá nhà

Mới đây trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, bài đăng của một người đang “tàu ngầm” trong các hội nhóm rao bán bất động sản đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Người này cho biết: “Dạo gần đây em hay tàu ngầm trong mấy group mua - bán chung cư, thì phát hiện ra một nghịch lý là cùng 1 căn, nhiều người rao bán, mỗi người 1 giá hoặc không thì đầu tháng 1 giá, gần cuối tháng 1 giá. Có căn hồi đầu tháng 8 thấy rao 2,6 tỷ đồng. Giờ gần cuối tháng, vẫn căn đó mà lên 2,75 tỷ đồng rồi. Sao không thanh khoản được mà lại nâng giá lên nhỉ mọi người?”.

Trong phần bình luận, nhiều người cũng chỉ biết thở dài, rồi kể lại trải nghiệm không mấy vui vẻ trong quá trình đi tìm mua nhà trước đây.

Mỗi người một quan điểm nhưng nhìn chung, tất cả đều nản lòng với giá bất động sản hiện tại (Ảnh chụp màn hình)

“Tầm này cầm 3 tỷ trong tay cảm giác cũng chỉ như tiền lẻ so với giá nhà Hà Nội. Cố vay để mua nhà thì sợ không trả được, mà cứ để đó không mua thì lại sợ không biết giá nhà nó có giảm đi không hay chỉ càng ngày càng tay. Mệt thật” - Một người bộc bạch.

“Chưa đi tìm nhà thì còn ấp ủ dự định mua nhà, chứ đi tìm rồi thì thôi bỏ hẳn. Mệt vì tiền 1 thì mệt vì bị môi giới dắt 10” - Một người khác kể.

“Người quen của mình mới tháng trước thấy rao căn 2 phòng ngủ 4,3 tỷ đồng. Tuần trước thấy đăng bán giá 4,5 tỷ đồng. Hôm qua mới thấy khoe có khách cọc rồi, sang tháng khách nhập trạch. Chắc do mình không có tiền nên mới thấy khó hiểu thôi, chứ người có tiền họ chốt mua trong phút mốt…” - Một người thở dài.

3 điều cần nhớ nếu quyết định vay tiền mua nhà lúc này

Nếu quyết định vay tiền mua nhà, bạn cần lưu tâm 3 vấn đề dưới đây, để phòng trường hợp mua nhà xong, áp lực trả nợ lại trở thành gánh nặng quá lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng cuộc sống, dẫn đến kết cục bán nhà trả nợ.

1 - Phương án tính toán khoản vay mua nhà

Để khoản vay mua nhà không ảnh hưởng tới chi tiêu, sinh hoạt chung của bản thân hoặc gia đình, bạn có thể áp dụng quy tắc 28/36.

Quy tắc 28/36 có nguồn gốc từ các ngân hàng Mỹ, thường được dùng để xem xét các khoản vay thế chấp mua nhà không được chính phủ hậu thuẫn. Quy tắc này vừa giúp phía ngân hàng chọn lọc được khách vay có khả năng chi trả tốt, vừa giúp người đi vay mua nhà tự cân nhắc khả năng tài chính của bản thân.

Ảnh minh họa

Theo quy tắc 28/36: Bạn chỉ nên dành tối đa 28% tổng thu nhập hàng tháng của mình cho khoản vay mua nhà, và tối đa 36% thu nhập cho toàn bộ các khoản vay khác.

Ví dụ: Thu nhập hàng tháng của bạn là 40.000.000 đồng. Như vậy, trong 1 tháng:

- Số tiền tối đa mà bạn nên dành cho khoản vay mua nhà là: 40.000.000 x 28% = 11.200.000.

- Số tiền tối đa mà bạn nên dành cho tất cả các khoản nợ khác (bao gồm cả nợ vay mua nhà) là: 40.000.000 x 36% = 14.400.000.

2 - Ưu tiên vay tiền người thân trước khi vay ngân hàng

Nếu bắt buộc phải vay tiền mua nhà, hãy ưu tiên vay người thân trước khi vay ngân hàng, vì thông thường, vay người thân sẽ không mất lãi; hoặc nếu lãi, khoản lãi có thể cũng sẽ "nhẹ nhàng" hơn nhiều lãi vay ngân hàng.

Vậy nên, cố gắng vay tiền người thân, đồng thời lên kế hoạch tiết kiệm để trả nợ cho họ, rồi xem còn thiếu bao nhiêu, hãy vay ngân hàng.

3 - Không được phép loại trừ khả năng bị giảm thu nhập sau khi vay tiền mua nhà

Khi thu nhập ổn định, việc trả nợ hàng tháng có thể không phải áp lực quá lớn. Tuy nhiên, cuộc sống luôn tiềm ẩn những bất trắc như mất việc, ốm đau, hoặc các vấn đề kinh tế khác có thể dẫn đến giảm hoặc mất thu nhập. Nếu đã quyết định vay tiền mua nhà hoặc mua BĐS, đặc biệt là trong bối cảnh hiện tại, đừng bao giờ bỏ qua khả năng bản thân có thể bị giảm thu nhập/mất thu nhập.

Việc trả nợ mua nhà là một cam kết tài chính dài hạn và thường chiếm một phần không nhỏ trong thu nhập hàng tháng. Nếu không tính toán đến khả năng giảm thu nhập, bạn có thể phải thắt chặt chi tiêu quá mức khi tình huống xấu xảy ra, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bản thân và gia đình. Việc có sự chuẩn bị trước giúp bạn có thể duy trì một mức sống chấp nhận được ngay cả khi thu nhập bị ảnh hưởng.