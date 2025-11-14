TCE giới thiệu các thiết bị đào hầm CRCHI tại VRT&CON 2025

CRCHI là tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất thiết bị thi công hầm và công trình đường sắt với công nghệ tiên tiến, ứng dụng rộng rãi tại các dự án đường sắt, metro và công trình ngầm trọng điểm trên thế giới.

Giải pháp đào hầm CRCHI, công nghệ đột phá cho đường sắt đô thị

Triển lãm & Hội nghị Quốc tế về Công nghệ Đường sắt Hiện đại và Chuỗi Cung ứng Xây dựng Hạ tầng tại Việt Nam, diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội từ ngày 12–15/11/2025 với chủ đề: Tương lai đường sắt Việt Nam trong chuỗi cung ứng Toàn Cầu. Sự kiện quy tụ các cơ quan quản lý, chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn và doanh nghiệp sản xuất/phân phối thiết bị xây dựng trong và ngoài nước.

Tại gian hàng D1–D7, sảnh 3, TCE giới thiệu và trưng bày các mô hình thiết bị đào hầm CRCHI bao gồm: máy đào hầm công nghệ TBM, thiết bị thi công theo phương pháp NATM, và các thiết bị phục vụ xây dựng đường sắt. Những sản phẩm này đã được ứng dụng rộng rãi tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trong các dự án hạ tầng quy mô lớn.

Công nghệ CRCHI được đánh giá cao nhờ khả năng thích ứng linh hoạt với các điều kiện địa chất phức tạp tại Việt Nam, đồng thời giúp giảm rung chấn, bảo đảm an toàn trong thi công – những yếu tố then chốt ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển hạ tầng ngầm tại các đô thị lớn. Điều này là nhờ nền tảng R&D số hóa toàn diện, từ thiết kế 3D, mô phỏng đến quản lý vòng đời sản phẩm, giúp đảm bảo tính linh hoạt, tinh gọn và hiệu suất tối ưu.

Tầm nhìn chiến lược: Hợp tác công nghệ toàn cầu và phát huy năng lực nội địa

Từ nay đến 2035, Việt Nam dự kiến đầu tư hàng chục tỉ USD cho đường sắt đô thị cũng như triển khai hàng loạt tuyến đường sắt tốc độ cao, các tuyến metro đường sắt đô thị. Việc TCE phân phối các thiết bị đào hầm của CRCHI đã đặt nền móng cho quá trình chuẩn bị toàn diện về thiết bị, kỹ thuật, nhân sự và công nghệ để có thể sẵn sàng đồng hành cùng các chủ đầu tư, nhà thầu thi công triển khai các đại dự án lớn.

Ông Lê Mạnh Hùng – Tổng Giám đốc TCE – chia sẻ:

"Tham gia VRT&CON 2025 là cơ hội quý báu để TCE giới thiệu các giải pháp đào hầm hiện đại của CRCHI, đồng thời tăng cường hợp tác với các đối tác trong lĩnh vực hạ tầng ngầm. Chúng tôi mong muốn cùng các bên thúc đẩy ứng dụng công nghệ tiên tiến, góp phần phát triển hệ thống đường sắt và hạ tầng ngầm Việt Nam theo hướng hiện đại, bền vững và an toàn hơn."

TCE hiện cũng đang là đại lý ủy quyền lâu năm của tập đoàn SANY tại Việt Nam. 4 dòng thiết bị của SANY mà TCE phân phối gồm: Thiết bị nâng hạ, Thiết bị nền móng, thiết bị làm đường, thiết bị bê tông đa dạng về chủng loại đã và đang phục vụ đủ nhu cầu cho ngành xây dựng Việt Nam. TCE còn đón đầu chủ trương "Xanh hoá - Số hoá" mà Chính phủ đang thúc đẩy bằng việc cung cấp các thiết bị Xe tải điện, đầu kéo điện, xe nâng điện, thiết bị lu, cẩu không người lái,...

Ngoài ra, là đối tác ủy quyền chính thức của JULI tại Việt Nam, TCE cung cấp giải pháp nâng hạ toàn diện, bao gồm: cáp thép, phụ kiện cẩu – nâng, thiết bị lao lắp dầm… với chủng loại đa dạng, chất lượng tiêu chuẩn quốc tế và dịch vụ kỹ thuật chuyên nghiệp, phục vụ hiệu quả cho các thiết bị xây dựng và những dự án hạ tầng quy mô lớn.

Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp thiết bị xây dựng – phân phối hệ sinh thái sản phẩm xây dựng, việc TCE mở rộng sang phân phối thiết bị đào hầm và hạ tầng ngầm bằng cách kết hợp hài hòa công nghệ toàn cầu của CRCHI với dịch vụ kỹ thuật và nguồn nhân lực nội địa chất lượng cao, khẳng định mục tiêu đa dạng hóa danh mục sản phẩm và đáp ứng toàn diện nhu cầu thị trường xây dựng trong nước.

TCE đã phát triển đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp, hệ thống kho phụ tùng đầy đủ và quy trình bảo trì – bảo dưỡng đạt chuẩn quốc tế, nhằm đảm bảo thiết bị vận hành ổn định, an toàn và hiệu quả trong điều kiện khí hậu, địa chất và tiến độ thi công đặc thù tại Việt Nam.

Gian hàng TCE – CRCHI tại VRT&CON 2025 là một trong những điểm nhấn quan trọng của triển lãm, qua đó TCE khẳng định vai trò là cầu nối vững chắc giữa công nghệ toàn cầu và năng lực triển khai trong nước.