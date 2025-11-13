Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Techcombank cảnh báo khẩn đến khách hàng trên cả nước

13-11-2025 - 10:32 AM | Kinh tế số

Techcombank vừa phát đi cảnh báo về một thủ đoạn lừa đảo đã "nâng cấp" vô cùng tinh vi. Thay vì dùng tài khoản cá nhân, kẻ gian lập doanh nghiệp "ma" có tên gần giống các công ty lớn, sau đó dùng chính tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp này để lừa đảo.

Theo ghi nhận từ Techcombank, các thủ đoạn lừa đảo đang diễn ra ngày càng phổ biến với mức độ tinh vi tăng cao. Trong đó, nổi lên hình thức sử dụng tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp để tạo vỏ bọc đáng tin cậy. Kịch bản lừa đảo này thường bắt đầu bằng việc đối tượng lập ra các "doanh nghiệp ảo". Chúng cố tình đặt tên công ty, tên miền website gần giống với các tập đoàn, công ty lớn để dễ dàng gây nhầm lẫn.

Sau khi có tư cách pháp nhân "ma", chúng liền mở và sử dụng tài khoản doanh nghiệp tại các ngân hàng. Với vỏ bọc đáng tin cậy này, chúng bắt đầu tiếp cận nạn nhân, yêu cầu họ chuyển tiền vào tài khoản doanh nghiệp để thanh toán các hóa đơn, phí dịch vụ (như điện, nước, nhà ở, du lịch...) hoặc tinh vi hơn là mời gọi đầu tư vào các dự án "ma" với siêu lợi nhuận.

Nhiều người dân, do chủ quan và thấy rằng mình đang chuyển tiền cho một "công ty" thay vì một cá nhân, đã tin tưởng và thực hiện giao dịch. Ngay sau khi nhận được tiền, các đối tượng này lập tức chặn liên hệ, đóng tài khoản hoặc rút tiền để tránh bị truy vết, khiến nạn nhân mất trắng.

Để nâng cao cảnh giác và bảo vệ tài sản cho khách hàng, Techcombank khuyến nghị người dân phải luôn cảnh giác cao độ với mọi yêu cầu chuyển tiền hoặc thanh toán hóa đơn lạ qua điện thoại, email hay mạng xã hội, ngay cả khi đó là tài khoản doanh nghiệp.

Ngân hàng này nhấn mạnh, trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào, người dân cần kiểm tra kỹ thông tin doanh nghiệp (như mã số thuế, địa chỉ đăng ký kinh doanh) và xác minh lại qua các kênh thông tin chính thức, được công bố trên các trang uy tín. Tuyệt đối không chuyển tiền nếu thấy có bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ nào từ tài khoản doanh nghiệp, đặc biệt là từ các nguồn không rõ ràng.

Trong trườngt hợp phát hiện nghi ngờ hoặc đã trở thành nạn nhân, người dân cần trình báo ngay đến cơ quan công an địa phương hoặc gửi phản ánh qua Cổng thông tin tố giác tội phạm mạng của Bộ Công an. Ngân hàng cũng lưu ý khách hàng không nên chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng xã hội để tránh đối tượng lợi dụng hoàn cảnh tiếp cận lừa đảo.

