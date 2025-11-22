Thái độ của Son Ye Jin giữa tâm bão chỉ trích

Lễ trao giải Rồng Xanh 2025 đã kết thúc cách đây ít ngày song những chủ đề liên quan tới sự kiện hiện vẫn đang chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội Hàn Quốc. Trong số dàn sao góp mặt tại lễ trao giải năm nay, cặp đôi quyền lực Son Ye Jin - Hyun Bin được công chúng quan tâm hơn cả. Họ làm nên lịch sử khi cùng nhau giành trọn 2 giải Ảnh đế - Ảnh hậu tại Rồng Xanh. Nhưng chiến thắng này được đánh giá là kém thuyết phục, khiến 2 ngôi sao hứng trọn làn sóng tấn công dữ dội trên mạng xã hội.

Tới sáng 22/11, Son Ye Jin đã có động thái chính thức đầu tiên giữa tâm bão chỉ trích. Theo đó, tờ Hankookilbo cho hay, nữ minh tinh vừa chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh chụp cùng ông xã Hyun Bin tại Rồng Xanh kèm dòng thông điệp tri ân dành tặng những khán giả đã ủng hộ cô. Đồng thời, người đẹp sinh năm 1982 cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn bộ ekip No Other Choice vì đã đóng góp vào thành công của phim.

Son Ye Jin khiến mạng xã hội náo loạn khi chia sẻ ảnh chụp chung cùng Hyun Bin lên trang cá nhân kèm lời nhắn tri ân dành cho fan và ekip

Trên trang cá nhân mới đây, Son Ye Jin bày tỏ: "Mọi người ơi, cảm giác như tôi vẫn đang lơ lửng trên mây vậy đó. Không hiểu mấy ngày vừa qua đã trôi đi như thế nào nữa. Đến giờ tôi vẫn không tin được rằng mình vừa giành được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và giải Diễn viên được yêu thích nhất tại Rồng Xanh. Tôi hoàn toàn không lường trước được chuyện này, nên trên sân khấu đã chưa thể bày tỏ lòng cảm ơn 1 cách trọn vẹn nhất. Tôi nghe nói người hâm mộ đã bỏ phiếu nhiệt tình ở hạng mục giải Diễn viên được yêu thích nhất. Tôi không biết phải nói lời cảm ơn tới mọi người như thế nào cho đủ".

Động thái mới đây của Son Ye Jin đã nhanh chóng gây sốt cộng đồng mạng. Chỉ trong thời gian ngắn, bài đăng của nữ diễn viên đã nhận về tới 500 ngàn lượt thả tim từ người hâm mộ.

Động thái của cô trở thành chủ đề nóng âu cũng là bởi nữ diễn viên và ông xã vừa đối mặt với làn sóng tấn công dữ dội từ nhiều khán giả xứ Hàn. Và fan đã nhân cơ hội nữ diễn viên chia sẻ bài đăng mới để thả tim nhiệt tình, qua đó nhằm chứng minh vợ chồng cô vẫn được đông đảo người hâm mộ ủng hộ.

Vợ chồng Son Ye Jin - Hyun Bin mới đây đã bị mạng xã hội xứ củ sâm công kích sau màn "song kiếm hợp bích" ở Rồng Xanh 2025

Nguyên nhân của làn sóng chỉ trích nhắm vào Son Ye Jin - Hyun Bin bắt nguồn từ việc cặp đôi quyền lực cùng nhau giành giải thưởng Ảnh đế - Ảnh hậu Rồng Xanh 2025. Theo nhiều netizen, 2 ngôi sao giành cúp thiếu thuyết phục và có những gương mặt khác xứng đáng giành giải hơn nhờ vào màn thể hiện nổi bật, tỏa sáng trên màn ảnh rộng.

Cụ thể, ở hạng mục Nam chính xuất sắc nhất, công chúng đồng loạt réo gọi tên tài tử Park Jung Min do anh có màn diễn xuất đầy xuất thần góp công lớn tạo nên kỳ tích cho tác phẩm kinh phí thấp The Ugly. Trong khi đó, khán giả bức xúc khi Lee Hye Young với diễn xuất nổi trội trong The Old Woman With The Knife lại trượt giải Nữ chính xuất sắc nhất và ra về tay trắng.