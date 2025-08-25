Thái Nguyên chuẩn bị thu hồi đất hơn 1.300 hộ dân để triển khai khu công nghiệp rộng 300 ha, trị giá lên đến 4.100 tỷ đồng

Vừa qua, lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, đơn vị và địa phương để kiểm điểm tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư 2 dự án khu công nghiệp. Trong đó, có dự án khu công nghiệp Yên Bình 3.

Theo báo cáo, để thực hiện khu công nghiệp Yên Bình 3, địa phương sẽ phải giải phóng mặt bằng hơn 295 ha đất, ảnh hưởng đến gần 1.350 hộ dân.

Về tiến độ, đến nay các đơn vị đã kiểm đếm được trên 183 ha đất. Để đảm bảo tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, địa phương đang triển khai các dự án tái định cư như Hồng Tiến, Đồng Tiến, Tiên Phong và một số khu tái định cư tại xã Điềm Thụy.

Ảnh minh họa.

Được biết, khu công nghiệp Yên Bình 3 là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Thái Nguyên.

Dự án do Công ty Cổ phần Tập đoàn BMK làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư gần 4.140 tỷ đồng, được quy hoạch trên diện tích gần 295 ha thuộc địa bàn xã Điềm Thụy và xã Nga My (huyện Phú Bình cũ).

Dự án đã được chủ đầu tư động thổ vào tháng 4/2025 và định hướng trở thành khu công nghiệp hiện đại, đồng bộ.

Dự án khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ tạo nhiều việc làm cho người dân địa phương và khu vực lân cận, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành và địa phương đã thảo luận, nêu khó khăn trong quá trình giải phóng mặt bằng dự án, như: Việc xác định nguồn gốc đất, đơn giá bồi thường, vướng mắc khi triển khai các khu tái định cư, đồng thời, đề xuất giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Kết luận cuộc họp, lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu, chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với địa phương và các sở, ngành để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư. Song song đó là quảng bá tiềm năng các khu công nghiệp nhằm thu hút nhà đầu tư.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh được giao tiếp tục phối hợp với các địa phương xác định đơn giá, nguồn gốc đất và nhu cầu tái định cư của người dân trong vùng dự án, làm cơ sở xây dựng các khu tái định cư tập trung.

Trên cơ sở nhu cầu tái định cư, các địa phương cần chủ trì, phối hợp với các sở, ngành xác định quỹ đất phù hợp, tránh tình trạng xây dựng khu tái định cư nhưng người dân không đến ở.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp, hướng dẫn các thủ tục về đất đai, thường xuyên bám sát địa bàn để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Sở Xây dựng hỗ trợ các địa phương lập quy hoạch chi tiết các khu tái định cư, xác định tính cần thiết và đầu tư hạ tầng cho các dự án.

Tỉnh Thái Nguyên hiện có khoảng 19 khu công nghiệp với tổng diện tích trên 6.400 ha. Trong 6 tháng đầu năm 2025, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Thái Nguyên đạt tổng doanh thu khoảng 16 tỷ USD và gần 390 tỷ đồng từ thị trường nội địa. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 14 tỷ USD, đóng góp vào ngân sách Nhà nước trên 3.400 tỷ đồng. Cùng với đó, hơn 9.200 việc làm mới đã được tạo ra, góp phần cải thiện an sinh xã hội và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Chưa đầy 1 tháng, Tập đoàn xây dựng lớn top đầu Trung Quốc của ông Nghiêm Giới Hòa liên tục đến Hưng Yên, Thanh Hóa, Cao Bằng, Thái Nguyên… tìm cơ hội đầu tư, loạt dự án “khủng” sắp xuất hiện? Chỉ trong chưa đầy một tháng (từ ngày 28/7 đến 22/8), Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương – một trong những doanh nghiệp xây dựng hàng đầu Trung Quốc – đã liên tiếp có mặt tại nhiều tỉnh thành như Thanh Hóa, Cao Bằng, Thái Nguyên, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Hưng Yên để tìm kiếm cơ hội đầu tư.



