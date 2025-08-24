1 năm nước rút, Thanh Hóa dồn lực giải phóng mặt bằng hơn 2.100 hộ dân để triển khai dự án lớn bậc nhất cả nước, dài 1.500 km kết nối 3 miền

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam có chiều dài 1.541 km, điểm đầu tại ga Ngọc Hồi (Hà Nội), điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (TP.HCM). Dự án đi qua 15 tỉnh, thành phố - với quy mô gồm 23 ga (trong đó có 5 ga hàng hóa).

Theo báo cáo, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn trên tỉnh Thanh Hóa có chiều dài trên 95 km, đi qua 7 phường và 12 xã.

Tổng diện tích đất cần thu hồi phục vụ dự án hơn 570 ha. Trong đó có khoảng 480 ha là đất nông nghiệp và 90 ha là đất ở.

Dự kiến có trên 2.100 hộ dân phải di dời và bố trí tái định cư. Cùng với đó, khoảng 41 công trình gồm cơ sở sản xuất kinh doanh, công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình công cộng cũng sẽ phải di dời.

Với số lượng hộ dân phải di dời lớn, tỉnh Thanh Hóa dự kiến xây dựng 39 khu tái định cư tại 16 phường, xã với diện tích khoảng 300 ha - tổng kinh phí thực hiện gần 3.900 tỷ đồng.

Để phục vụ dự án, các địa phương trên tuyến đã bắt tay ngay vào triển khai công tác giải phóng mặt bằng.

Đơn cử tại xã Hoằng Giang, số lượng đất ở của hộ dân lớn, lại ảnh hưởng đến trường học… do đó nhiệm vụ giải phóng mặt bằng với khối lượng công việc kiểm kê, thực hiện tái định cư được xác định là rất lớn.

Đến nay, xã đã thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng do Bí thư Đảng ủy xã trực tiếp làm trưởng ban; đồng thời thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tổ chức triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án, tổ chức tuyên truyền, vận động người dân…

UBND xã Hoằng Giang cũng đã triển khai cắm mốc sơ bộ ngoài thực địa, rà soát, thống kê, xác định sơ bộ số hộ dân, các công trình bị ảnh hưởng bởi dự án và tổ chức hội nghị làm việc với các hộ dân tại các thôn.

Tại phường Đông Tiến, dự án qua địa phận phường với chiều dài tuyến khoảng 3 km. Xác định được tầm quan trọng của dự án, phường đang đẩy mạnh tuyên truyền để tạo được sự đồng thuận của người dân. Đồng thời phối hợp tổ chức thực hiện các công tác chuẩn bị liên quan đến nhiệm vụ giải phóng mặt bằng dự án.

Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, rút ngắn khoảng cách giữa các vùng miền.

Với tầm quan trọng của dự án, tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành xây dựng các khu tái định cư chậm nhất là tháng 9/2026. Cơ bản hoàn thành bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công xây dựng trước tháng 12/2026 và hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trong quý I/2027 theo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra.



