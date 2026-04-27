Thận của nam nhân viên văn phòng chứa đầy sỏi vì loại vitamin nhiều người Việt uống để tăng cường đề kháng

Để tăng cường sức khỏe, một nhân viên văn phòng uống đều đặn 2 viên sủi vitamin C liều cao mỗi ngày trong 6 tháng để tăng sức đề kháng. Một ngày, anh ta bỗng đau lưng dữ dội, phải nhập viện cấp cứu.

Khi thăm khám, kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy người này có nhiều sỏi thận. Theo chuyên gia, nguyên nhân không đến từ việc bổ sung vitamin C đơn thuần, mà nằm ở cách dùng kéo dài, liều cao và thiếu hiểu biết về giới hạn chuyển hóa của cơ thể.

Vitamin C dư thừa có thể chuyển thành axit oxalic

Bác sĩ Chiu Shih-hsin, (Trung Quốc) cho biết khi lượng vitamin C nạp vào vượt quá 2.000 mg mỗi ngày, cơ thể không thể hấp thụ hết. Phần dư thừa sẽ được gan và thận chuyển hóa thành axit oxalic rồi đào thải qua nước tiểu.

Trong quá trình đó, nếu oxalate kết hợp với canxi trong nước tiểu, các tinh thể canxi oxalate có thể hình thành. Khi việc bổ sung quá mức diễn ra trong thời gian dài, những tinh thể này sẽ tích tụ dần trong thận và phát triển thành sỏi, gây đau lưng dưới, thậm chí ảnh hưởng lớn tới chất lượng cuộc sống.

Theo phân tích của chuyên gia, trường hợp của nam nhân viên văn phòng nói trên là ví dụ điển hình cho nguy cơ này. Do không nhận ra các tinh thể đã âm thầm tích tụ trong thận trong thời gian dài, người bệnh chỉ phát hiện khi xuất hiện cơn đau cấp tính.

Không chỉ sỏi thận, viên sủi còn tiềm ẩn nguy cơ nạp natri quá mức

Ngoài nguy cơ hình thành sỏi thận, viên sủi vitamin C còn có một vấn đề khác thường bị bỏ qua: hàm lượng natri cao. Để tạo ra hiệu ứng sủi bọt, nhiều sản phẩm sử dụng natri bicarbonate, đồng nghĩa người dùng có thể vô tình nạp thêm một lượng natri đáng kể mỗi ngày.

Với người có huyết áp cao hoặc chức năng thận suy giảm, việc dùng viên sủi thường xuyên, kéo dài có thể làm tăng gánh nặng cho tim mạch và thận. Trong một số trường hợp, tình trạng này còn có thể dẫn tới phù nề hoặc khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

Ưu tiên vitamin C từ thực phẩm tự nhiên

Từ trường hợp trên, chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên ưu tiên bổ sung vitamin C từ thực phẩm tự nhiên thay vì phụ thuộc vào viên sủi. Những loại trái cây như ổi đỏ hoặc kiwi vàng có thể cung cấp đủ nhu cầu vitamin C hàng ngày cho cơ thể nếu được sử dụng hợp lý. So với thực phẩm bổ sung, vitamin C từ trái cây tự nhiên thường đi kèm chất xơ và các hợp chất thực vật có lợi, đồng thời giảm nguy cơ đưa vào cơ thể lượng lớn chất chuyển hóa hoặc natri ẩn như ở các dạng viên sủi tổng hợp.

Trong trường hợp vẫn cần sử dụng thực phẩm bổ sung, chuyên gia khuyên nên tuân thủ nguyên tắc dùng liều nhỏ, chia đều, chẳng hạn khoảng 500 mg mỗi lần, thay vì dùng liều cao liên tục trong thời gian dài.

Bên cạnh đó, việc uống đủ nước đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Theo khuyến nghị, người dùng nên bổ sung ít nhất 2.000 ml nước mỗi ngày trong thời gian sử dụng vitamin C để hỗ trợ đào thải axit oxalic dư thừa, hạn chế nguy cơ kết tinh trong thận.

Trường hợp của nam nhân viên văn phòng là lời nhắc rằng việc bổ sung vitamin C hay bất kỳ vi chất nào cũng cần đúng liều lượng và phù hợp với khả năng chuyển hóa của cơ thể. Tăng cường miễn dịch là mục tiêu chính đáng, nhưng nếu lạm dụng thực phẩm bổ sung, lợi bất cập hại hoàn toàn có thể xảy ra.