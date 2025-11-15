''Thần kinh doanh'' Nhật Bản Kazuo Inamori: Có 3 điều người thất bại cực kỳ thích làm, muốn thành công phải sớm nhận ra để buông bỏ

Kazuo Inamori (1932 - 2022) sinh ra trong gia đình nghèo ở tỉnh Kagoshima. Thời thơ ấu của ông gắn liền với những tháng ngày thiếu thốn; để giúp đỡ cha mẹ, ông từng nhiều lần phải nghỉ học đi làm.

Nhờ sự kiên trì nỗ lực từng bước, đến năm 27 tuổi, Kazuo Inamori sáng lập Kyocera, một công ty sản xuất linh kiện gốm kỹ thuật nhỏ bé ở Kyoto. Đến năm 52 tuổi, ông tiếp tục gây dựng KDDI, tập đoàn viễn thông lớn thứ hai Nhật Bản. Hai doanh nghiệp do cùng một người sáng lập đều lọt vào Top 500 công ty hàng đầu thế giới một kỳ tích hiếm thấy trong lịch sử kinh doanh.

Cuộc đời của ông từ một kỹ sư bình thường trở thành huyền thoại kinh doanh, không chỉ là câu chuyện về thành công, mà còn là một triết lý sống giản dị, thực tế và đầy sức mạnh.

1. Thích khoe khoang, đề cao cái tôi

Trong những năm đầu gây dựng Kyocera, Inamori tuyển dụng nhiều lao động có xuất thân bình thường, trình độ trung bình - khá. Nhưng điều ông đánh giá cao nhất không phải kiến thức, mà là tinh thần khiêm tốn và ý chí phấn đấu của họ.

Ông lý giải rằng người thích khoe khoang thường có xu hướng muốn chứng tỏ bản thân không thua kém ai, muốn được nhìn nhận là tài giỏi. Tuy nhiên, càng thể hiện, họ càng bộc lộ sự thiếu tự tin. Những người này thường nói nhiều hơn làm và dễ trở nên bất mãn khi không được công nhận.

Trong khi đó, những người làm nên việc lớn lại rất ít khi phô trương. Họ tập trung cho mục tiêu, để kết quả tự chứng minh năng lực. Theo Inamori, khiêm tốn chính là phẩm chất phân biệt người thành công bền vững với người chỉ có “ánh hào quang nhất thời”.

2. Thích an phận, thiếu tinh thần cầu tiến

Kazuo Inamori cho rằng mỗi người đều có quyền chọn cách sống. Tuy nhiên, nếu muốn vươn lên, không thể mãi sống an phận và làm việc chỉ để “hoàn thành nhiệm vụ”.

Trong môi trường công sở, không ít người vì áp lực từ cấp trên hoặc thói quen lâu ngày mà chỉ làm việc như một chiếc máy: được giao gì làm nấy, không chủ động đề xuất, không suy nghĩ tìm phương án mới. Một số người chỉ chăm chăm làm đủ phần mình, hết giờ là nghỉ, không có khát vọng phát triển năng lực hay cải thiện bản thân.

Vị doanh nhân cho rằng, đây là nhóm người rất dễ rơi vào tình trạng “dậm chân tại chỗ”. Dù có tố chất, họ vẫn khó đạt thành tựu vì thiếu tinh thần cầu tiến, một yếu tố ông xem là cốt lõi để tiến bộ.

Ông nhấn mạnh: “Một tập thể mạnh là nơi mỗi cá nhân đều nỗ lực tiến bộ. Không có tinh thần cầu tiến, con người khó mà tạo ra giá trị mới.”

Nếu không tự đặt mục tiêu cho mình, con người sẽ đánh mất cơ hội phát triển ngay cả khi đang sở hữu năng lực đáng kể.

3. Thích sống theo kiểu “gió chiều nào theo chiều nấy”, thiếu chính kiến

Một điều Kazuo Inamori luôn nhắc đến là sự độc lập trong suy nghĩ. Theo ông, không ít người làm việc chăm chỉ nhưng vẫn không đạt mục tiêu bởi họ thiếu chính kiến, dễ dàng thay đổi theo ý kiến số đông.

Trong cuộc sống, có nhiều người không dám đưa ra quan điểm riêng. Họ chỉ chờ đợi nhận xét của người khác rồi mới quyết định. Khi môi trường biến động, tâm lý họ cũng lập tức lung lay. Điều này khiến họ khó đi xa, bởi không có một định hướng rõ ràng để gắn bó.

Kazuo Inamori từng nói: “Nếu bạn dám làm những điều người khác chưa làm, dám bước lên con đường chưa ai bước, cuộc sống của bạn sẽ trở nên phong phú hơn rất nhiều.”

Không có chính kiến thì dù tài giỏi đến đâu, con người cũng sẽ rất mệt mỏi. Khi ấy, họ chỉ là người đi theo kỳ vọng của người khác, chứ không sống cuộc đời mình mong muốn.

Trong kinh doanh và quản trị, Kazuo Inamori luôn đề cao sự độc lập trong tư duy. Ông cho rằng người biết đứng vững trước ý kiến bên ngoài, biết tự định hướng cho mình, mới có thể tìm thấy con đường mang dấu ấn riêng.

(Theo Baijiahao)