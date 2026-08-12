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‘Thần tốc’ thi công tuyến tàu điện đầu tiên tại Phú Quốc

| | Bất động sản

TPO - Ngày 11/8, chủ đầu tư, nhà thầu thi công Dự án tàu điện nhẹ Phú Quốc tổ chức lắp đặt những thanh ray đầu tiên, đánh dấu chuyển từ thi công phần thô sang lắp đặt thiết bị, kỹ thuật để kịp hoàn thành phục vụ APEC năm 2027.

Gói thầu cung cấp và thi công hệ thống ray tuyến tàu điện nhẹ (LRT) Phú Quốc do liên danh Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam và Công ty TNHH Tập đoàn Cục 16 Đường sắt Trung Quốc (CRCC16) thực hiện.

Tuyến LRT Phú Quốc có chiều dài gần 17,6km, sử dụng ray khổ 1.435mm, rãnh 60R2, chiều cao thân ray 180mm và chiều dài tiêu chuẩn 25m mỗi thanh. Hệ thống ray được lắp đặt trên cả ba đoạn gồm tuyến trên cao, mặt đất và đi ngầm.

Lực lượng kỹ sư, công nhân lắp ray hiệu chuẩn tuyến LRT Phú Quốc.

Sau lễ khởi công, nhà thầu tiến hành lắp ray hiệu chuẩn tại khu vực nền đường. Công tác lắp đặt đường ray chính thức dự kiến bắt đầu từ vị trí km16, sau đó chuyển sang các đoạn trên cao và hầm ngầm từ tháng 10 tới.

Ông Lê Hoài Phong - Chỉ huy trưởng dự án LRT Phú Quốc - cho biết, việc triển khai lắp ray sau khoảng 8 tháng khởi công (ngày 19/12/2025). Đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện nỗ lực của chủ đầu tư, các nhà thầu và đội ngũ kỹ sư, công nhân trên công trường. Dự án được xác định là công trình hạ tầng phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc.

Ông Trần Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam - thông tin, đây là dự án chưa có tiền lệ, được triển khai trong điều kiện địa hình phức tạp, thời tiết bất lợi và áp dụng công nghệ tàu điện đô thị lần đầu tại Việt Nam.

Theo chủ đầu tư, công trường LRT Phú Quốc hiện thi công 3 ca liên tục, với gần 600 kỹ sư, công nhân. Đến đầu tháng 8, dự án đã giải ngân khoảng 1.800 tỷ đồng.

Ở hạng mục cầu, toàn bộ cọc khoan nhồi đã hoàn thành, bệ trụ đạt khoảng 63% và thân trụ 56%. Hạng mục hầm có tỷ lệ thi công cọc khoảng 97%, đào móng đạt 42%. Phần nền đường đã đào khuôn khoảng 97%, đắp cát 97% và đắp đất 79%.

Toàn cảnh tuyến LRT.

LRT Phú Quốc là tuyến đường sắt nhẹ được đầu tư bằng nguồn vốn tư nhân, có chiều dài gần 18 km, kết nối Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với khu vực Nam đảo và Trung tâm Hội nghị APEC. Tuyến sử dụng đoàn tàu 3 toa, tốc độ thiết kế 70-100 km/h, công suất vận chuyển tối đa khoảng 4.500 hành khách/giờ.

Theo kế hoạch, tuyến LRT Phú Quốc sẽ chạy thử vào tháng 6/2027 và khai thác thương mại vào tháng 8/2027. Khi hoàn thành, thời gian di chuyển từ sân bay Phú Quốc đến Nam đảo và Trung tâm Hội nghị APEC còn khoảng 20 phút.

Theo Nhật Huy

Tiền Phong

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