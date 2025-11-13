Thắng giải tại ASOCIO Award 2025, FPT.AI chứng minh năng lực phát triển AI

Hạng mục giải thưởng AI Service Provider, lần đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ ASOCIO Award 2025 - giải thưởng công nghệ lớn nhất khu vực châu Á – châu Đại Dương, đã vinh danh công ty FPT Smart Cloud với nền tảng Trí tuệ nhân tạo FPT.AI. Tại lễ trao giải diễn ra vào ngày 11/11/2025 vừa qua, nền tảng AI đến từ Việt Nam đã vượt qua nhiều đối thủ quốc tế để giành chiến thắng thuyết phục.

AI là một trong năm công nghệ trọng điểm của tập đoàn FPT bao gồm "AI - Bán - Xe - Số - Xanh" (AI, Bán dẫn, công nghệ ô-tô, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh). Nhiều năm qua Tập đoàn FPT đã có hoạt động nổi bật trong nghiên cứu, phát triển, triển khai và thương mại hóa các giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI),thể hiện được vị thế làm chủ công nghệ về AI tại Việt Nam. FPT hiện là đối tác của nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới, triển khai các dự án chuyển đổi số quy mô lớn tại Mỹ, Nhật Bản, châu Âu và châu Á - Thái Bình Dương.

Đáng chú ý, FPT.AI hiện nằm trong nhóm ít nền tảng AI tại Đông Nam Á sở hữu hệ sinh thái ngôn ngữ AI bản địa tự phát triển, có khả năng cạnh tranh trực tiếp với các tập đoàn toàn cầu về tốc độ xử lý, độ chính xác và khả năng bản địa hóa. Vừa qua, FPT.AI cũng xuất sắc giành 4 giải thưởng tại VLSP 2025 - "đấu trường" học thuật lớn nhất về Xử lý ngôn ngữ và tiếng nói tiếng Việt, khẳng định vị thế tiên phong trong nghiên cứu và ứng dụng AI. Tại VLSP 2025, FPT.AI đã xuất sắc giành 4 giải thưởng ở 4 hạng mục quan trọng bao gồm: Giải Nhất - Hạng mục Hỏi - Đáp suy luận định lượng, Giải Nhất - Hạng mục Hỏi - Đáp về thời gian, Giải Nhất - Hạng mục Hỏi - Đáp về thời gian và Giải 3 - Hạng mục Truy xuất kho dữ liệu pháp lý mở rộng.

Với mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số và tạo ra giá trị kinh tế - xã hội bền vững, Tập đoàn FPT đã hợp tác với NVIDIA xây dựng hai nhà máy AI tại Việt Nam và Nhật Bản. Bên cạnh đó, Hệ sinh thái FPT.AI phục vụ hàng nghìn doanh nghiệp và cơ quan chính phủ tại Việt Nam và khu vực, với bộ giải pháp AI toàn diện, triển khai hơn 5120 nhân sự AI (AI Agents) phục vụ các quy trình từ vận hành đến bán hàng và chăm sóc khách hàng, xử lý hơn 200 triệu tương tác mỗi tháng. Các sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI) của FPT đã khẳng định vị thế cạnh tranh khi được nhiều doanh nghiệp hàng đầu khu vực tin dùng, trải rộng trong các lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng, Bảo hiểm, Đầu tư, Bán lẻ, cũng như các cơ quan chính phủ như Bộ Tài chính và các Trung tâm chuyển đổi số địa phương.

Là đại diện doanh nghiệp nhận giải thưởng tại buổi lễ trao giải, Ông Đoàn Đăng Khoa, Phó Tổng Giám đốc FPT Smart Cloud, Tập đoàn FPT, chia sẻ "Trở thành đơn vị tiên phong được vinh danh tại hạng mục giải thưởng AI Service Provider vừa là vinh dự và sự ghi nhận đối với đội ngũ phát triển nền tảng, vừa là động lực để FPT.AI đưa trí tuệ Việt Nam bay xa hơn nữa trong cuộc chơi AI toàn cầu."

Hạng mục AI Service Provider Award tại ASOCIO Award 2025 chính là minh chứng rõ nét cho thành tựu phát triển AI toàn diện của FPT - không chỉ thể hiện năng lực công nghệ hàng đầu, mà còn khẳng định vị thế tư vấn và triển khai giải pháp AI xuất sắc, sánh ngang các nhà cung cấp hàng đầu khu vực.

Được khởi xướng từ năm 2003, ASOCIO Award do Tổ chức Công nghiệp điện toán châu Á - châu Đại Dương (ASOCIO) sáng lập và điều hành – một trong những tổ chức thương mại quốc tế năng động nhất khu vực, quy tụ 24 hiệp hội quốc gia, đại diện cho hơn 10.000 doanh nghiệp công nghệ đa quốc gia.

Trải qua hơn hai thập kỷ, ASOCIO Award đã trở thành giải thưởng uy tín hàng đầu khu vực, ghi nhận và tôn vinh những thành tựu nổi bật trong ứng dụng và triển khai công nghệ số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức tại châu Á - Thái Bình Dương.