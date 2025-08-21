Thanh niên 16 tuổi giả làm phi công, lên xuống máy bay "như đi chợ" mà chẳng ai nghi ngờ, lừa đảo hàng chục tỷ và những tình tiết khó tin hơn phim

Kẻ nghiện sống dưới danh nghĩa người khác

Frank W. Abagnale Jr. là một nhân vật với tài năng phi thường, không chỉ trong việc làm giả các giấy tờ mà còn trong khả năng đóng giả bất kỳ ai và thực hiện các vụ lừa đảo tinh vi. Từ khi chỉ mới 16 tuổi, Frank đã chiếm đoạt hơn 2,5 triệu USD từ các vụ lừa đảo tại 26 quốc gia. Hành trình của Frank, dù rất tài giỏi, lại đầy rẫy những hành động bất chính.

Frank W. Abagnale Jr. sinh ngày 27/4/1948 tại ngoại ô New York, là con trai của Frank W. Abagnale Sr. và Paulette. Cha của Frank điều hành một cửa hàng văn phòng phẩm thành công, và tuổi thơ của cậu diễn ra khá êm đềm, gắn bó với cha và có những buổi gặp gỡ với các doanh nhân. Tuy nhiên, cuộc sống gia đình của Frank đã thay đổi khi cha mẹ ly hôn. Thời gian này, Frank gia nhập nhóm thanh niên gây rối, tham gia vào những hành vi trộm cắp và bị giam giữ trong trại tạm giam thanh thiếu niên. Đây chính là bước đầu trong hành trình phạm tội của cậu.

Dù vậy, sự việc này không khiến Frank thay đổi, ngược lại, lại thúc đẩy cậu phát triển những kỹ năng lừa đảo của mình. Với chiếc thẻ tín dụng của cha, Frank bắt đầu sử dụng nó để mua sắm và bán lại các phụ tùng ô tô ở trạm xăng, kiếm tiền từ các giao dịch gian lận này. Tuy nhiên, sau những lần lợi dụng cha để mua sắm, cậu đã phải dọn về sống với mẹ và bị đưa vào trường tư dành cho thanh thiếu niên bất trị. Cửa hàng của cha cũng gặp khó khăn tài chính vì những hóa đơn khổng lồ mà Frank tạo ra.

Khi cha cậu đóng cửa hàng và áp lực tài chính gia đình gia tăng, Frank bỏ nhà ra đi, quyết tâm tự lập. Vào thời điểm này, cậu nhận ra rằng tiền là yếu tố quan trọng nhất trong cuộc sống của mình và từ đó, quyết định bước vào con đường lừa đảo.

Sau khi bỏ nhà và sống tạm với bạn bè, Frank tiếp tục làm các công việc bán thời gian, nhưng sớm nhận ra rằng công việc này không đủ để đáp ứng những nhu cầu về tài chính. Với tấm bằng tốt nghiệp phổ thông, Frank bắt đầu nghĩ đến việc làm giả thông tin để tìm kiếm một công việc tốt hơn. Cậu thay đổi ngày sinh trên giấy phép lái xe để "tăng tuổi" và còn khai man về trình độ học vấn để nâng cao cơ hội kiếm tiền.

Với đầu óc thông minh và khả năng quan sát tinh tế, Frank bắt đầu sử dụng những tấm séc giả để rút tiền từ các ngân hàng. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là cậu đã mạo hiểm giả làm phi công để lừa đảo. Sau khi phát hiện rằng phi công là một nghề có uy tín, Frank quyết định tạo ra bộ đồng phục phi công của hãng hàng không Pan American, làm giả thẻ phù hiệu và thậm chí là giấy phép FAA. Cậu sử dụng danh tính "Frank Williams" và bắt đầu đến ngân hàng rút tiền trong bộ đồng phục phi công.

Việc giả danh phi công giúp Frank dễ dàng tiếp cận với các ngân hàng và thậm chí được nhiều nữ tiếp viên hàng không chú ý. Cậu đã đi đến 26 quốc gia và bay hơn 160.000 km mà không bị phát hiện. Từ đó, Frank tiếp tục hành trình lừa đảo, vừa thu tiền, vừa đi du lịch miễn phí khắp nơi, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu luôn cảm thấy cô đơn và lo sợ bị bắt.

Frank không dừng lại ở vai trò phi công mà tiếp tục thử sức trong các nghề nghiệp khác. Sau khi rời khỏi vai trò phi công, cậu quyết định thử làm bác sĩ nhi khoa ở Atlanta. Với sự thông minh và khả năng giả mạo hoàn hảo, Frank đã thuyết phục được giám đốc bệnh viện giao cho cậu công việc giám sát các thực tập sinh, dù cậu không hề có kinh nghiệm về y khoa. Cậu tiếp tục giữ vai trò này trong gần một năm, nhưng cuối cùng nhận ra rằng nghề bác sĩ không thể kéo dài vì thiếu kiến thức chuyên môn.

Tiếp đó, Frank chuyển đến Louisiana và giả làm luật sư. Cậu đã làm giả học bạ và thi đỗ vào kỳ thi luật sư, dù thực tế không có bằng cấp gì về luật. Cuối cùng, cậu cũng tìm được công việc trợ lý pháp lý tại một văn phòng luật sư, mặc dù công việc này chỉ mang lại cho cậu vai trò trợ lý, không có gì đặc biệt. Cảm giác an toàn giả tạo đó không kéo dài lâu khi một người đồng nghiệp mới là sinh viên luật thực thụ bắt đầu hỏi những câu hỏi khiến Frank cảm thấy áp lực.

Tiếp theo, Frank lại thử làm giảng viên đại học. Với bộ đồng phục phi công, cậu đã thuyết phục hiệu trưởng trường Đại học Brigham Young nhận mình làm giảng viên dạy xã hội học. Dù không có bất kỳ kinh nghiệm hay bằng cấp sư phạm nào, Frank đã thành công trong vai trò này. Cuối cùng, cậu nhận ra rằng đây cũng chỉ là một trò chơi tạm thời và quyết định chuyển sang một công việc mới.

Kết cục tù tội và cái kết đáng kinh ngạc

Mặc dù luôn tìm kiếm những cơ hội mới để lừa đảo, cuộc sống của Frank không hề dễ dàng. Cậu ngày càng cảm thấy cô đơn, không thể xây dựng mối quan hệ lâu dài vì mọi người đều chỉ biết đến một Frank giả mạo. Một lần, Frank quyết định tiết lộ bí mật của mình với một cô gái mà cậu đang yêu, hy vọng cô sẽ hiểu và chấp nhận cậu. Tuy nhiên, cô gái đã báo cảnh sát và FBI. Frank thoát khỏi vòng vây của cảnh sát trong gang tấc, nhưng mọi chuyện chỉ càng trở nên phức tạp hơn khi cậu bị truy đuổi.

Cậu tiếp tục chu du khắp nơi, giả mạo nhiều nghề và làm séc giả để kiếm tiền. Trong một chuyến bay đến Pháp, Frank đã lợi dụng mối quan hệ với cô tiếp viên hàng không để in séc giả và rút tiền từ các ngân hàng. Tuy nhiên, vào một lần khi đang ở sân bay Boston, Frank bị bắt giữ và đưa về nhà giam, nơi cảnh sát đang tiến gần đến việc khám phá thân phận thật của cậu.

Câu chuyện của ông đã được viết thành sách "Catch Me If You Can", và sau đó được chuyển thể thành bộ phim nổi tiếng cùng tên với Leonardo DiCaprio vào vai Frank Abagnale.

Từ đó, Frank dừng lại một thời gian để tránh sự truy đuổi của cảnh sát. Cậu sống một cuộc đời lẩn tránh, giả mạo người khác và tiếp tục lừa đảo. Tuy nhiên, không thể chạy trốn mãi, cuối cùng, Frank bị bắt và kết thúc cuộc đời lừa đảo của mình.

Sau hơn 5 năm lẩn trốn và thực hiện những vụ lừa đảo táo bạo, Abagnale cuối cùng bị bắt giữ tại Paris vào năm 1969, khi hắn mới 21 tuổi. Cảnh sát Pháp đã bắt giữ hắn khi đang lẩn trốn tại một khách sạn. Với hàng loạt các tội danh gian lận, giả mạo tài liệu và lừa đảo tài chính, Abagnale bị kết án 12 năm tù.

Tuy nhiên, trong suốt quá trình giam giữ, Abagnale đã hợp tác với các cơ quan chức năng, giúp họ hiểu rõ hơn về các thủ đoạn gian lận và cải thiện hệ thống bảo mật trong ngành tài chính. Sau 5 năm ngồi tù, Abagnale được thả ra và bắt đầu làm chuyên gia tư vấn về gian lận tài chính.

Sau khi mãn hạn tù, Frank Abagnale chuyển hướng cuộc đời và trở thành một chuyên gia tư vấn nổi tiếng về chống gian lận tài chính và bảo mật. Ông đã giúp các ngân hàng, tổ chức tài chính và các cơ quan chính phủ cải thiện quy trình và bảo mật để ngăn ngừa các vụ lừa đảo tương tự.

Sau khi mãn hạn tù, Frank Abagnale trở thành một chuyên gia tư vấn về gian lận và bảo mật tài chính. Ông giúp các tổ chức tài chính và ngân hàng cải thiện hệ thống bảo mật để ngăn chặn các vụ lừa đảo tương tự. Câu chuyện của ông đã được viết thành sách "Catch Me If You Can", và sau đó được chuyển thể thành bộ phim nổi tiếng cùng tên với Leonardo DiCaprio vào vai Frank Abagnale.

