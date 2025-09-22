Thành phố Hồ Chí Minh: Dự án không còn quỹ đất thu nhập thấp vẫn được xem xét cấp sổ hồng

Thống kê của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cho thấy hiện còn rất nhiều dự án với hàng nghìn hộ vướng mắc quỹ đất dành cho đối tượng có thu nhập thấp.

"Vướng mắc này đang khiến hàng nghìn hộ dân không thể thực hiện đầy đủ quyền chủ sở hữu, chịu thiệt thòi trong gần hai thập kỷ", đại diện HoREA cho hay.

Theo HoREA, nhiều dự án hoàn thiện hàng chục năm, hoàn thành nghĩa vụ tài chính, hạ tầng kỹ thuật cũng đã bàn giao… nhưng người mua nhà vẫn còn “treo” sổ hồng do chủ đầu tư đã bán toàn bộ quỹ nhà, đất dành cho đối tượng có thu nhập thấp tại dự án do những quy định không rõ ràng.

Câu chuyện của dự án Khu nhà ở Dương Hồng (9B4-9B8, huyện Bình Chánh, TP.HCM cũ) của CTCP Thương mại xây dựng và Kinh doanh nhà Dương Hồng - thành viên của Tập đoàn Vạn Phúc là một ví dụ điển hình. Dự án có tổng cộng 254 căn, chủ đầu tư đã hoàn thành 100% hạ tầng, nộp đủ tiền sử dụng đất và đã cấp được sổ hồng cho 229 căn. Tuy nhiên, 25 căn còn lại (khoảng 10% dự án) vẫn bị treo sổ cho đến nay.

"Sau 20 năm, chúng tôi đã bán toàn bộ sản phẩm cho khách hàng nhưng lại không thể ra sổ hồng cho họ. Doanh nghiệp liên tục đối mặt với khiếu nại, khiếu kiện, uy tín bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Phía công ty mong muốn lãnh đạo thành phố sớm chỉ đạo gỡ vướng, tạo điều kiện để doanh nghiệp kinh doanh thuận lợi, phù hợp với tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp của Trung ương”, đại diện Công ty Dương Hồng cho biết.

Dù TP.HCM đã bỏ chủ trương mua nhà cho đối tượng có thu nhập thấp, nhưng một số dự án đã rất nhiều năm vẫn chưa được cấp sổ hồng cho các khách hàng còn lại.

Tình trạng tương tự xảy ra với dự án Riva Park (quận 4) do Vietcomreal làm chủ đầu tư. Dù quận 4 (cũ) xác nhận không có nhu cầu mua lại 150 căn hộ thuộc diện tái định cư và chủ đầu tư đã bán cho người dân, các căn hộ này vẫn chưa được cấp sổ vì vướng Chỉ thị 07. Ngoài ra, hàng trăm căn hộ tại các dự án như EHome3 (quận Bình Tân cũ) hay Phương Việt (quận 8 cũ) cũng lâm cảnh tương tự.

Vướng mắc này xuất phát từ chính sách bố trí nhà ở dành cho đối tượng có thu nhập thấp UBND TP.HCM ban hành từ hơn 20 năm trước. Cụ thể, năm 2003, UBND TP.HCM ban hành Chỉ thị số 07, trong đó yêu cầu các chủ đầu tư dự án nhà ở đều phải dành từ 10% quỹ đất ở xây dựng nhà ở hoặc 20% quỹ nhà ở bán theo nguyên tắc bảo toàn vốn (có kiểm toán) cho Nhà nước để đưa vào quỹ nhà, đất phục vụ cho người thu nhập thấp ở TP.HCM.

Tuy nhiên, ngày 24-11-2005, UBND TP.HCM có Công văn số 7623 quy định “bỏ việc điều tiết 10% quỹ đất ở hoặc 20% quỹ nhà ở tại các dự án kinh doanh nhà để bán lại giá vốn cho TP.HCM theo Chỉ thị số 07”.

Để giải quyết dứt điểm vướng mắc cho các dự án, Tổ Công tác 5013 đã đưa ra giải pháp cụ thể. Dựa trên chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố, Tổ kiến nghị Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM tiếp tục cấp sổ hồng ngay cho các căn hộ thương mại không vướng vào phần nghĩa vụ nhà ở xã hội.

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát lại phương án giá đất, xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung (nếu có) phát sinh từ việc thành phố không mua lại quỹ nhà 10-20% để chủ đầu tư thực hiện.

Đây được xem là giải pháp hợp lý, vừa đảm bảo quyền lợi chính đáng và cấp bách cho người mua nhà, vừa giải quyết triệt để nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư với nhà nước, khơi thông một điểm nghẽn pháp lý kéo dài gần 20 năm tại TP.HCM.