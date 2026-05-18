Thanh tra chỉ ra một số tồn tại ở 2 dự án bất động sản do QNIC làm chủ đầu tư

Thanh tra TP.Đà Nẵng mới đây đã công bố Kết luận số 1202/KL-TTCP về việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các dự án: Khu phố mới Phước An (xã Tiên Phước) và Khu dân cư An Phú (phường Quảng Phú) do Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Quảng Nam (QNIC) làm chủ đầu tư.

Theo kết luận này, QNIC được UBND tỉnh Quảng Nam cũ thống nhất chủ trương đầu tư dự án khu phố mới Phước An tại huyện Tiên Phước (nay là xã Tiên Phước, Đà Nẵng) với quy mô 69.166,71m², tổng mức đầu tư 73,725 tỷ đồng và dự án khu dân cư An Phú tại TP.Tam Kỳ (nay là phường Quảng Phú, Đà Nẵng) với quy mô 299.424m², tổng mức đầu tư là 261 tỷ đồng.

Mục tiêu của 2 Dự án là đầu tư hình thành các khu dân cư xanh, sạch, đẹp nhằm giải quyết nhu cầu chỗ ở cho người dân, đồng thời đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu dân cư nhằm kết nối hạ tầng đồng bộ khu vực theo quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt; phát triển nhà ở theo quy hoạch chi tiết, thiết kế nhà ở.

Một số tồn tại ở 2 dự án do QNIC đầu tư

Quá trình triển khai thực hiện Quy hoạch 1/500 của 2 dự án đã phải điều chỉnh nhiều lần. Theo Công văn số 16/CV-QNIC ngày 25/3/2026 của QNIC xác định nguyên nhân việc điều chỉnh quy hoạch xuất phát từ yêu cầu của công tác quản lý nhà nước, nhu cầu của khu vực dự án.

Cả 2 dự án đã được cấp giấy phép xây dựng theo đúng quy định hiện hành, nội dung giấy phép cơ bản phù hợp với quy hoạch được duyệt và các hồ sơ thiết kế liên quan. Trong quá trình triển khai, QNIC đã chấp hành các điều kiện của giấy phép xây dựng, tổ chức thi công theo đúng phạm vi, quy mô và các chỉ tiêu kỹ thuật được cấp phép (đã được điều chỉnh bổ sung).

Phối cảnh dự án Khu phố mới Phước An. Ảnh: QNIC

Về việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, từ năm 2019-2025, QNIC có thực hiện giám sát môi trường theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt nhưng chưa thường xuyên đối với các nội dung như: lịch, nhật ký và biên bản lấy mẫu giám sát môi trường.

Về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đối với Dự án Phước An, đến nay vẫn chưa thực hiện dứt điểm công tác bồi thường, hỗ trợ trong phạm vi ranh giới thực hiện dự án gần 400m2.

Hiện, QNIC đang trình hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án (trong đó có điều chỉnh ranh giới thực hiện Dự án giảm gần 400m2 nêu trên).

Ngoài ra, qua thanh tra cho thấy, công tác lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán còn để xảy ra những tồn tại, hạn chế về đơn giá, định mức.

Về thi công và nghiệm thu xây dựng các hạng mục công trình, Dự án Phước An hiện nay đang thi công dở dang, còn một số tồn tại, sai sót ở hạng mục giao thông, thoát nước.

Đối với việc thực hiện các hoạt động huy động vốn, QNIC và Công ty CP Địa ốc First Real đã ký Hợp đồng hợp tác đầu tư góp vốn xây dựng dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư An Phú. Theo kết luận thanh tra, ngày 25/2/2022, QNIC và First Real đã ký Hợp đồng đặt đặt cọc để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 343 lô đất nền tại Dự án An Phú. Số tiền 201 tỷ đồng mà First Real đã góp vào dự án được chuyển thành khoản đặt cọc để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 343 lô đất nền nói trên.

Cơ quan thanh tra xác định, QNIC đã thực hiện huy động vốn đầu tư với First Real nhưng không có văn bản báo cáo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam cũ, chưa được cơ quan chức năng thông báo đủ điều kiện huy động vốn theo quy định.

"Công ty QNIC đã thực hiện việc huy động vốn bằng hình thức Hợp đồng đặt cọc thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 343 lô của Dự án, tại thời điểm đặt cọc chỉ có 179/343 lô đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất(8) là chưa thực hiện đúng quy định", kết luận thanh tra nêu rõ.

Tuy nhiên, theo Hợp đồng đặt cọc việc nhận tiền cọc thành nhiều đợt, trong thời gian đó QNIC đã hoàn thiện hạ tầng và đã có văn bản cho phép chuyển nhượng của cơ quan có thẩm quyền đối với các lô đất còn lại.

Việc Hợp đồng đặt cọc chưa phù hợp về mặt thời điểm áp dụng điều kiện huy động vốn, tuy nhiên không làm phát sinh tranh chấp, không gây thiệt hại cho khách hàng và các bên tham gia và QNIC đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ đối với First Real.

Về tiến độ triển khai thực hiện Dự án, đến thời điểm thanh tra, Dự án Phước An vẫn chưa hoàn thành toàn bộ Dự án và bị chậm tiến độ so với chủ trương đầu tư ban đầu. Tiến độ gia hạn đến hết tháng 4/2026 hoàn thành, nghiệm thu bàn giao đưa Dự án vào khai thác sử dụng theo Công văn số 5943/UBND-KT, ngày 27/6/2025 của UBND tỉnh Quảng Nam là không thể thực hiện được.

Theo cơ quan thanh ra, trách nhiệm của các tồn tại, sai sót nêu trên thuộc về Sở Xây dựng, Hội đồng thẩm định giá đất, UBND xã Tiên Phước và Công ty QNIC.

Từ đó, Thanh tra TP.Đà Nẵng đã đưa ra một số kiến nghị về biện pháp xử lý những sai phạm, tồn tại này. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công khai Kết luận thanh tra, QNIC và các cơ quan, đơn vị có liên quan đến nội dung kết luận thanh tra triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện (bằng văn bản) về Thanh tra TP.Đà Nẵng.

Tiềm lực QNIC thế nào?

Về QNIC, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 3/2011, trụ sở tại đường Lê Nhân Tông (phường Quảng Phú, TP.Đà Nẵng).

Ban đầu, doanh nghiệp này do ông Nguyễn Đức Hạnh (SN 1978) đứng tên. Đến tháng 12/2022, QNIC có 2 người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Đức Hạnh- Chủ tịch HĐQT và ông Mai Tiến Công (SN 1979)- Tổng Giám đốc.

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hồi tháng 4/2017, doanh nghiệp tăng vốn từ 20 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm: Công ty TNHH Mai Tiến Thành 10%; Ngân hàng TMCP Phương Đông (10%) và Quỹ đầu tư phát triển Quảng Nam 80%.

Sau nhiều lần điều chỉnh tăng, giảm; tính đến tháng 6/2025, doanh nghiệp có vốn điều lệ là 135 tỷ đồng, 100% là nguồn vốn tư nhân, cơ cấu cổ đông không được công bố.

Theo công bố thay đổi gần đây nhất (tháng 4/2026), người đại diện theo pháp luật của QNIC là ông Mai Tiến Công- Tổng Giám đốc. Theo giới thiệu trên website, ông Công cũng giữ vị trí Phó Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp; còn vị trí Chủ tịch HĐQT vẫn do ông Nguyễn Đức Hạnh đảm nhiệm.

Nói thêm về QNIC, doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng, phát triển các dự án bất động sản và cung cấp các dịch vụ chất lượng cao.

Ngoài dự án An Phú và Dự án Phước An đã nói ở trên, một số dự án tiêu biểu do QNIC làm chủ đầu tư có thể kể đến như: Dự án Khu dân cư dọc đường An Hà - Quảng Phú (phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng); Dự án Khu phố chợ Cây Sanh (xã Phú Ninh, TP.Đà Nẵng);..

Phối cảnh Dự án Bệnh viện đa khoa OUR MED. Ảnh

QNIC còn là một doanh nghiệp trong liên danh đầu tư Dự án Bệnh viện đa khoa OUR MED (Khu đô thị mới An Phú, phường Quảng Phú, Đà Nẵng).

Đây là dự án bệnh viện đa khoa với 300 giường bệnh; quy mô diện tích 15.956m2; tổng vốn đầu tư dự kiến 674 tỷ đồng. Dự án dự kiến đưa vào vận hành, khai thác trong vòng 48 tháng kể từ ngày dự án được cấp giấy phép xây dựng.

Trong đó, giai đoạn 1 hoàn thành hạng mục bệnh viện đa khoa có quy mô 200 giường, đưa vào vận hành, khai thác trong vòng 36 tháng kể từ ngày dự án được cấp giấy phép xây dựng; giai đoạn 2 hoàn thành hạng mục khu khám bệnh 100 giường, đưa toàn bộ dự án đi vào hoạt động theo tiến độ tổng thể còn lại của dự án.

Doanh nghiệp còn lại trong liên danh làm dự án này cùng QNIC là Công ty CP Tập đoàn Quốc tế Tương Lai. Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 9/2008; trụ sở chính tại 75 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, TP.HCM. Ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động đầu tư trong lĩnh vực y tế.

Hiện, ông Lương Ngọc Ẩn (SN 1963) là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Ngoài ra, ông Ẩn còn đang đứng tên tại một số doanh nghiệp khác hoạt động trong mảng y tế như: Công ty CP Đầu tư FQ Việt Nam; Công ty CP Y tế Tao Đàn.

Trong đó, FQ Việt Nam được thành lập vào tháng 4/2023; vốn điều lệ ban đầu là 120 tỷ đồng. Cổ đông sáng lập gồm: Công ty CP Địa ốc First Real (53,612%); Công ty CP Tập đoàn Quốc tế Tương Lai (7%) và QNIC (39,388%).

Đến tháng 1/2025, doanh nghiệp giảm vốn về 25,685 tỷ đồng; tỷ lệ sở hữu của các cổ đông sáng lập cũng có sự thay đổi. Thời điểm này, QNIC nắm cổ phần chi phối với 74,416% vốn FQ Việt Nam. Trong khi đó, Địa ốc First Real giảm sở hữu về 0,779% và Công ty CP Tập đoàn Quốc tế Tương Lai 24,805%.

Tháng 4/2025, FQ Việt Nam nâng vốn điều lệ lên 40 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được tiết lộ.



