Thanh tra Chính phủ nêu loạt vi phạm tại dự án khu du lịch Tràng An, Ninh Bình

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa thông báo Kết luận thanh tra các dự án có khó khăn, vướng mắc tại tỉnh Ninh Bình. Trong đó, cơ quan thanh tra đã kết luận các nội dung liên quan đến dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu du lịch sinh thái Tràng An.

Một góc quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình). Ảnh: Đào Minh Tiến

Theo TTCP, đây là dự án lớn có nhiều dự án thành phần, được triển khai từ năm 2004 trong điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình còn khó khăn. Các hạng mục công trình của dự án hoàn thành được đưa vào khai thác, sử dụng ngay và đến nay vẫn đang phát huy hiệu quả trong thực tế. Dự án phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần tăng cường cơ sở hạ tầng đưa Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, đưa du lịch Ninh Bình trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Song TTCP đã chỉ rõ quá trình thực hiện dự án còn hạn chế, thiếu sót, vi phạm trong việc lập, phê duyệt quy hoạch có sự chồng lấn, thiếu đồng bộ giữa các loại quy hoạch. Quy hoạch chi tiết tại đây không phù hợp quy hoạch tổng thể.

Việc thực hiện quy hoạch phải điều chỉnh nhiều lần, ảnh hưởng tiến độ thực hiện dự án và các dự án thành phần có liên quan. Dự án thuộc nhóm A nhưng không đưa ra HĐND thảo luận, quyết định, không trình Bộ quản lý chuyên ngành tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở điều chỉnh.

Theo TTCP, khi quyết định điều chỉnh dự án tăng vốn, UBND tỉnh xác định toàn bộ nguồn vốn thực hiện dự án do Ngân sách Trung ương cấp không có cơ sở, không bảo đảm cân đối đủ nguồn vốn để thực hiện dự án.

Các tồn tại nêu trên dẫn đến hiện nay dự án đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc cả về quy hoạch, nguồn vốn, công tác giải phóng mặt bằng và không thể hoàn thành đúng thời hạn đề ra mặc dù đã được gia hạn thực hiện.

Đối với dự án thành phần xây dựng cơ sở hạ tầng khu núi chùa Bái Đính, theo đánh giá tại kết luận thanh tra, dự án đã hiện thực hóa chủ trương của địa phương và chiến lược phát triển du lịch Việt Nam thời kỳ 1995 – 2010.

Đồng thời, tạo động lực liên kết, quảng bá và hội nhập, góp phần tổ chức thành công Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2008, chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010. Dự án Khu núi chùa Bái Đính đã mang lại những hiệu quả nhất định cho địa phương.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện dự án cũng còn nhiều hạn chế, thiếu sót, vi phạm như quy hoạch dự án không đảm bảo tính kế thừa giữa quy hoạch chi tiết và quy hoạch tổng thể, không đúng nguyên tắc lập, điều chỉnh quy hoạch.

Cơ quan thanh tra phát hiện việc thu hồi đất không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt; không trình Bộ quản lý chuyên ngành thẩm định thiết kế cơ sở khi phê duyệt dự án, không thẩm định lại thiết kế cơ sở khi phê duyệt điều chỉnh dự án.

Dự án không đánh giá tác động môi trường; bổ sung, điều chỉnh nội dung, quy mô đầu tư làm tăng diện tích sử dụng đất, tăng tổng mức đầu tư nhưng không thẩm định lại thiết kế cơ sở và phê duyệt điều chỉnh dự án theo quy định.

Quyết định đầu tư dùng vốn ngân sách Trung ương mà không xác định rõ dự kiến phân bổ vốn phù hợp với nội dung của dự án, dẫn đến quá trình thực hiện bị thiếu vốn, dự án kéo dài. Dự án vẫn đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc cả về quy hoạch, nguồn vốn, công tác giải phóng mặt bằng... và cũng không thể hoàn thành đúng thời hạn dù đã được gia hạn nhiều lần

Cũng theo kết luận thanh tra, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu du lịch sinh thái Tràng An do Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư, được triển khai từ năm 2004. Đến nay, một số gói thầu, hạng mục công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, một số hạng mục công trình đang được tổ chức thi công.

Số vốn bố trí lũy kế từ đầu dự án đến nay trên 1.158 tỉ đồng. Dự án đã hết thời hạn thực hiện từ năm 2023 và hiện có một số khó khăn, vướng mắc về nguồn vốn bố trí cho dự án chưa đủ theo tổng mức đầu tư; khó khăn trong giải phóng mặt bằng.

TTCP cho biết chủ đầu tư đang rà soát các hạng mục công trình của dự án, phối hợp với các bên liên quan tổng hợp kinh phí, xây dựng phương án rà soát, cắt giảm quy mô, hạng mục, tổng mức đầu tư dự án để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình.

Từ kết quả thanh tra, Tổng TTCP kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan qua các thời kỳ trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, tham mưu, đề xuất, quản lý, đề xảy ra những hạn chế, thiếu sót, vi phạm như kết luận đã nêu.

Theo TTCP, trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì chuyển cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.