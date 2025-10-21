Thanh tra tiệm vàng tại 2 địa phương

Trước biến động của giá vàng trong nước thời gian gần đây, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khu vực 2 (phụ trách TP.HCM và Đồng Nai) đã có văn bản đề nghị các sở, ngành liên quan tăng cường phối hợp quản lý, thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng.

Cụ thể, NHNN Khu vực 2 đã đề nghị các cơ quan như Thanh tra, Công an, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, và Cục Thuế của TP.HCM và Đồng Nai phối hợp phối hợp kiểm tra đối với các tiệm vàng, cơ sở mua bán vàng miếng và sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ. Trọng tâm kiểm tra là những khu vực kinh doanh sôi động hoặc có dấu hiệu bất thường về giao dịch, hóa đơn, chứng từ.

Việc tăng cường thanh tra, kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ quản lý là cần thiết để kịp thời ngăn chặn rủi ro liên quan đến yếu tố đầu cơ, thổi giá và trục lợi. Các cơ quan chức năng được đề nghị tăng cường thanh tra theo chuyên đề, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ quy định về niêm yết giá, nguồn gốc vàng và hoạt động mua bán ngoại tệ.

Bên cạnh đó, việc thanh kiểm tra còn nhằm đảm bảo thực hiện đúng các quy định tại Nghị định 23 và Thông tư 34 của Chính phủ và NHNN. Mục tiêu cuối cùng của NHNN Khu vực 2 là đảm bảo thị trường vàng trên địa bàn diễn biến tích cực, minh bạch và không gây ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế vĩ mô và tăng trưởng kinh tế.﻿

Ngân hàng Nhà Nước Chi nhánh Khu vực 2yêu cầu thanh tra các tiệm vàng, nhất là tại khu vực sôi động, có dấu hiệu bất thường về giao dịch, hóa đơn.

Theo NHNN Khu vực 2, kể từ cuối tháng 8 đến ngày 17/10, giá vàng trong nước đã tăng 18,3%, trong khi giá vàng thế giới tăng 27,8%. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ đà tăng của giá vàng thế giới do bất định kinh tế toàn cầu, sự suy yếu của đồng USD và tâm lý kỳ vọng giá vàng sẽ tiếp tục leo thang. Đáng chú ý, cơ quan này cũng không loại trừ khả năng một số doanh nghiệp và cá nhân lợi dụng biến động thị trường để đầu cơ, thao túng giá, gây ra những biến động bất thường và trục lợi.

Tính đến 9h ngày 20/10, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 150 triệu đồng/lượng mua vào và 151 triệu đồng/lượng bán ra, chiều bán ra ổn định so với hôm qua, nhưng chiều mua vào tăng thêm 500.000 đồng.

Đây cũng là mức giá giao dịch vàng miếng được các công ty như PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và một số ngân hàng Eximbank, ACB, Sacombank niêm yết.

Lần đầu tiên chênh lệch giá mua vào-bán ra thu hẹp về mức 1 triệu đồng/lượng thay vì mức chênh lệch 2-3 triệu đồng thường thấy trong nhiều tháng qua.﻿

Lúc 7 giờ 30, ngày 20/10, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.223 USD/ounce, mất thêm gần 30 USD/ounce mỗi ounce so với giá đóng cửa cuối tuần. Trước đó, phiên cuối tuần, giá vàng rớt cả trăm USD/ounce và lùi sâu khỏi mốc đỉnh thời đại 4.380 USD/ounce. Nếu tính mốc thấp nhất trong phiên, giá vàng biến động tới 200 USD/ounce, lớn nhất kể từ tháng 5 vừa qua.

Áp lực chốt lời mạnh mẽ vẫn chưa dừng lại, khiến kim loại quý lao dốc trên thị trường quốc tế. Trước đó, một số chuyên gia đã cảnh báo giá vàng tăng nóng liên tục trong ngắn hạn nên sức ép điều chỉnh là rất lớn.﻿