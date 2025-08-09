Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thành Trung Group hợp tác cùng HVNN: Bệ phóng nhân lực BĐS chất lượng cao

09-08-2025 - 10:00 AM | Doanh nghiệp giới thiệu

Trong bối cảnh thị trường bất động sản Việt Nam đang trên đà phục hồi và phát triển bền vững, Thành Trung Group nhận thấy rõ tầm quan trọng của việc có được nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thành Trung Group tin rằng sự hợp tác chặt chẽ giữa doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo là chìa khóa để giải quyết bài toán thiếu hụt nhân sự, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh cho toàn ngành.

Với tầm nhìn đó, Thành Trung Group đã rất vinh dự khi được hợp tác và ký kết ghi nhớ với Khoa Tài nguyên và Môi trường – Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Đây là một bước tiến quan trọng, thể hiện cam kết của Thành Trung Group trong việc đồng hành cùng các đơn vị giáo dục để tạo ra thế hệ nhân lực bất động sản tương lai có đủ năng lực chuyên môn và kỹ năng thực tiễn.

Tăng cường hợp tác đào tạo ngành bất động sản

Mối quan hệ hợp tác giữa Thành Trung Group và nhà trường không chỉ đơn thuần là sự đồng hành giữa doanh nghiệp và đơn vị đào tạo, mà còn là bước đi chiến lược nhằm xây dựng một hệ sinh thái đào tạo – tuyển dụng toàn diện, bền vững. Mục tiêu cốt lõi là giúp sinh viên được tiếp cận đồng thời cả nền tảng kiến thức chuyên môn và trải nghiệm thực tế trong môi trường doanh nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Thành Trung Group chủ động tham gia vào quá trình thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn vận hành thông qua nhiều hoạt động thiết thực: từ việc đồng tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo chuyên đề nhằm cập nhật kiến thức mới nhất về thị trường và xu hướng ngành, cho đến việc tạo điều kiện cho sinh viên Khoa Tài nguyên & Môi trường được trực tiếp tham quan, thực tập tại các dự án bất động sản đang triển khai của công ty.

Không dừng lại ở đó, doanh nghiệp còn phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc xây dựng và cập nhật chương trình đào tạo theo hướng chuẩn hóa theo nhu cầu thực tế – tập trung vào các yếu tố then chốt như pháp lý, tài chính bất động sản và đặc biệt là chuyển đổi số. Một điểm nổi bật khác là các khóa học mô phỏng giao dịch thực tế được tổ chức bài bản, giúp sinh viên hình dung rõ hơn về quy trình kinh doanh, rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ và phát triển tư duy thực hành – tạo nền tảng vững chắc để các em tự tin gia nhập thị trường lao động ngay sau khi tốt nghiệp.

Chia sẻ từ lãnh đạo doanh nghiệp và nhà trường

Thành Trung Group hợp tác cùng HVNN: Bệ phóng nhân lực BĐS chất lượng cao- Ảnh 1.

Ông Phạm Thành Trung – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thành Trung Group – bày tỏ những kỳ vọng trong lần ký kết hợp tác cùng đại diện nhà trường

Bày tỏ sự kỳ vọng lớn lao vào lần hợp tác này, ông Phạm Thành Trung cũng chia sẻ thêm: "Công ty mong muốn phát triển tập đoàn đa ngành, hiện ngành chính đang là môi giới và phát triển bất động sản. Trong tương lai, Thành Trung Group muốn phát triển theo hướng tư vấn pháp lý bất động sản. Lĩnh vực bất động sản là một lĩnh vực thuộc nhóm ngành top đầu trong cả nước, mảng này cần lứa nhân sự mới được đào tạo bài bản kiến thức chuyên môn, có nhiệt huyết và khao khát bản thân."

Thành Trung Group hợp tác cùng HVNN: Bệ phóng nhân lực BĐS chất lượng cao- Ảnh 2.

PGS.TS. Võ Hữu Công - Phó trưởng Khoa giới thiệu về Khoa Tài nguyên và Môi trường

Về phía nhà trường, PGS.TS. Trần Trọng Phương, Trưởng Khoa Tài nguyên và Môi trường cũng chia sẻ: "Khoa luôn tích cực mở rộng hợp tác, tham gia các khoá bồi dưỡng ngắn hạn, trao đổi chuyên đề, đào tạo từ thực tiễn, trao đổi lẫn nhau. Sự hỗ trợ, kết nối, mở rộng mạng lưới hợp tác và khả năng hỗ trợ các công ty trong điều kiện phối hợp phát triển dự án chính là thế mạnh của khoa. Đội ngũ giảng viên của khoa là nguồn nhân lực được đào tạo chuyên nghiệp, bài bản từ các nước có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới luôn ứng dụng lý thuyết giảng dạy gắn liền với thực tiễn."

Minh chứng cho hiệu quả của sự hợp tác, sinh viên Nguyễn Thúy Quỳnh (năm 4, ngành Quản lý đất đai) chia sẻ: "Thông qua các buổi thực tế và thực tập tại Thành Trung Group, em hiểu rõ quy trình triển khai dự án từ khâu quy hoạch, pháp lý đến kinh doanh. Em cũng có cơ hội làm tất cả tốt nghiệp sát với nhu cầu doanh nghiệp."

Sự hợp tác này vừa giúp sinh viên trang bị hành trang vững chắc trước khi ra nghề, vừa giúp Thành Trung Group tiếp cận nguồn nhân lực trẻ, giàu tiềm năng. Với mô hình phối hợp chặt chẽ, hai bên sẽ góp phần giải quyết bài toán nhân lực cho ngành bất động sản, đặc biệt ở phân khúc chung cư và các loại hình khác, hướng tới xây dựng hệ sinh thái đào tạo – tuyển dụng đồng bộ, bền vững.

Thông tin liên hệ Công ty TNHH Thành Trung Group:

Email: Congtythanhtrunggroup@gmail.com

Website: thanhtrunggroup.vn

Fanpage: Thành Trung Group

Hotline: 0941.367.999

Địa chỉ: 235 Hải Âu 2, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội.

Ánh Dương

Phụ Nữ Số

