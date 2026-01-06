Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

06-01-2026 - 10:56 AM | Thị trường chứng khoán

SSJ Consulting- thành viên của Tập đoàn Sumitomo vừa đăng ký bán ra toàn bộ gần 19,7 triệu cổ phiếu GMD đang sở hữu, tương ứng 4,62% vốn điều lệ của Gemadept.

Công ty TNHH SSJ Consulting (Việt Nam) vừa có văn bản thông báo về giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ gửi đến UBCKNN, HoSE và CTCP Gemadept (MCK: GMD, sàn HoSE).

Theo đó, SSJ Consulting vừa đăng ký bán ra toàn bộ gần 19,7 triệu cổ phiếu GMD đang sở hữu nhằm mục đích thoái vốn. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 9/1/2026 đến ngày 30/1/2026 bằng phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Nếu giao dịch thành công, SSJ Consulting sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại Gemadept từ 4,62% xuống còn 0% vốn, qua đó không còn là cổ đông tại doanh nghiệp này.

Thành viên của Tập đoàn Sumitomo muốn thoái sạch vốn tại Gemadept - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tạm tính giá cổ phiếu GMD theo phiên giao dịch sáng ngày 6/1/2025 là 60.600 đồng/cổ phiếu, SSJ Consulting dự kiến sẽ thu về khoảng hơn 1.193 tỷ đồng nếu bán ra thành công số lượng cổ phiếu đã đăng ký nêu trên.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ ngày 8/12/2025 đến ngày 26/12/2025, SSJ Consulting đã bán ra thành công 10 triệu cổ phiếu GMD đăng ký trước đó.

Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu GMD do SSJ Consulting sở hữu giảm từ gần 29,7 triệu cổ phiếu xuống còn gần 19,7 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 6,96% xuống còn 4,62% vốn và rời ghế cổ đông lớn tại Gemadept.

Được biết, ông Iida Shuntaro- Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của SSJ Consulting hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị của Gemadept.

Theo tìm hiểu, SSJ Consulting là thành viên của Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản), trở thành cổ đông lớn của Gemadept từ tháng 7/2019 sau khi mua vào gần 29,7 triệu cổ phiếu GMD, tương đương 10% vốn điều lệ công ty này.

Trong một diễn biến khác, Gemadept vừa công bố thông tin về việc nhận được Quyết định số 3627/QĐ-CT ngày 12/12/2025 của Cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế qua kiểm tra thuế các năm 2022, 2023, 2024.

Đồng thời, công ty còn nhận được Quyết định số 5034/QĐ-XPHC ngày 18/12/2025 của Thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Gemadept cho biết đã hoàn thành thực hiện nghĩa vụ theo các quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế nêu trên với số tiền hơn 4,97 tỷ đồng.

