Thành viên HĐQT VPBank đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu VPB

Theo công bố thông tin trên HoSE, bà Phạm Thị Nhung, Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HoSE: VPB) vừa đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu VPB. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 26/8 đến ngày 24/9, theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Trước giao dịch, bà Nhung sở hữu 36,1 triệu cổ phiếu VPBank, tương ứng tỷ lệ 0,45% vốn điều lệ. Nếu giao dịch thành công, bà Nhung sẽ nâng sở hữu tại ngân hàng lên 46,1 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,58%.

Chốt phiên 20/8, cổ phiếu VPB có phiên tăng kịch trần thứ hai liên tiếp, lên 36.550 đồng/cp. Tại mức giá trên, ước tính bà Nhung sẽ bỏ ra tổng cộng gần 400 tỷ đồng để mua lượng cổ phiếu đã đăng ký. Hồi đầu năm nay, bà Nhung đã mua vào 30 triệu cổ phiếu VPB.

Trong một diễn biến khác, hai người con gái của ông Bùi Hải Quân, Phó Chủ tịch HĐQT VPBank là bà Bùi Cẩm Thi và bà Bùi Hải Ngân cũng đăng ký mua vào tổng cộng 40 triệu cổ phiếu VPBank theo hình thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, trong thời gian từ ngày 25/8 đến 23/9. Ước tính tổng trị giá giao dịch trên là hơn 1.460 tỷ đồng tính theo giá chốt phiên 20/8.

Trong vòng gần 2 tháng qua, cổ phiếu VPB đã bứt phá từ vùng giá 18.000 đồng/cp, tương ứng mức tăng hơn 100%. Nếu so với vùng đáy tháng 4 do biến động thị trường từ chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump, cổ phiếu VPB đã tăng hơn 135%. Riêng từ đầu tháng 8 đến nay, cổ phiếu VPB đã có tới 3 phiên “tím trần”. Chốt phiên 20/8, vốn hóa VPBank đạt gần 290.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 11 tỷ USD, dẫn đầu nhóm ngân hàng tư nhân và đứng thứ hai toàn ngành.

Chuỗi tăng giá ấn tượng này là sự cộng hưởng từ kết quả kinh doanh nửa đầu năm đầy khả quan, chiến lược xây dựng hệ sinh thái mở rộng khác biệt và trên hết là kỳ vọng lớn từ thương vụ IPO của VPBankS.

Về kết quả kinh doanh, tổng tài sản hợp nhất của VPBank vượt 1,1 triệu tỷ đồng, khẳng định vị thế dẫn đầu trong khối ngân hàng tư nhân. Lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm hơn 11.200 tỷ đồng, tăng trưởng 30% trong bối cảnh nhiều ngân hàng quy mô lớn có sự giảm tốc về tăng trưởng.

Theo nguồn tin của chúng tôi, VPBankS sẽ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) ngay trong quý IV/2025. VPBank hiện sở hữu 99,95% cổ phần VPBankS - công ty chứng khoán duy nhất trong hệ sinh thái với vốn điều lệ 15.000 tỷ đồng. Chỉ sau 3 năm hoạt động, VPBankS đã ghi nhận sự tăng trưởng vượt trội.

Nửa đầu năm 2025, sự bứt phá càng mạnh mẽ hơn khi công ty báo lãi trước thuế kỷ lục gần 900 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ năm trước, lọt vào top 5 toàn ngành. Quy mô tổng tài sản đạt gần 51.000 tỷ đồng với vốn chủ sở hữu gần 18.200 tỷ, trong top 3 và top 4 toàn thị trường.

Dư nợ cho vay ký quỹ (margin) tăng vọt lên gần 18.000 tỷ đồng, nhờ tăng trưởng gấp đôi chỉ trong 6 tháng. Với tiềm lực vốn mạnh mẽ, VPBankS vẫn còn hạn mức gần 19.000 tỷ đồng cho vay margin trong bối cảnh nhiều công ty chứng khoán đã chạm giới hạn theo quy định.

Nhà đầu tư kỳ vọng rằng hiệu ứng từ IPO VPBankS có thể giúp giá trị thị trường của VPBank đạt được các mức cao mới, tương tự như những thương vụ đình đám như Vinpearl niêm yết khiến cổ phiếu của công ty mẹ Vingroup tăng gần 3 lần trong năm nay hay thương vụ IPO Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) với định giá khoảng 4 tỷ USD.