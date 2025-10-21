Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thay đổi lớn trong nộp hồ sơ đất đai, người dân cần biết

21-10-2025 - 15:12 PM | Bất động sản

Việc này có tác động lớn đến việc hồ sơ liên quan đất đai.

Thay đổi lớn trong nộp hồ sơ đất đai, người dân cần biết- Ảnh 1.

Bắt đầu từ ngày 1/7, người dân và doanh nghiệp sẽ có thêm quyền lựa chọn khi thực hiện thủ tục đất đai, theo quy định mới tại Nghị định 151/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Thay vì phải nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký nơi có đất như trước, người dân có thể tự chọn bất kỳ địa điểm tiếp nhận hồ sơ nào trong phạm vi toàn tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo khoản 1 Điều 18 Nghị định 151/2025/NĐ-CP, việc nộp hồ sơ đối với các thủ tục quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 21 Nghị định 101/2024/NĐ-CP được mở rộng phạm vi linh hoạt hơn. Cụ thể, người yêu cầu đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thực hiện thủ tục cấp, cấp đổi, cập nhật Giấy chứng nhận... có thể nộp hồ sơ tại bất kỳ bộ phận Một cửa hoặc đơn vị đăng ký đất đai nào trên địa bàn cùng cấp tỉnh, thay vì bị giới hạn theo khu vực như trước đây.

Đối với đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất lần đầu, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc cộng đồng dân cư có thể nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa theo quy định của UBND cấp tỉnh (bao gồm cả cấp xã, huyện hoặc tỉnh).

Riêng các tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài hoặc người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài được quyền lựa chọn nộp tại Bộ phận Một cửa hoặc Văn phòng đăng ký đất đai.

Đối với đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất, người dân có thể linh hoạt hơn trong việc lựa chọn điểm tiếp nhận. Cá nhân và cộng đồng dân cư được phép nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa (ở cấp tỉnh, huyện hoặc xã), Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Trong khi đó, các tổ chức, cá nhân nước ngoài và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có thể lựa chọn nộp tại Bộ phận Một cửa hoặc Văn phòng đăng ký đất đai.

Đáng chú ý, đối với các trường hợp chuyển quyền sử dụng đất hoặc chuyển quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, người nhận chuyển quyền được phép tự lựa chọn nơi nộp hồ sơ tại một trong các địa điểm tiếp nhận nêu trên, theo thỏa thuận giữa các bên.

Ở một diễn biến liên quan, Đảng ủy Cục Quản lý đất đai (Bộ NN&MT) vừa có tờ trình kiến nghị chuyển giao thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ của chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (Chi nhánh) về cấp xã và kết thúc hoạt động của các chi nhánh trực thuộc.

Theo Dy Khoa

Nhịp sống thị trường

