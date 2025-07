Thấy gì từ mức thưởng lớn tại Giải bóng đá Công an, Cảnh sát ASEAN mở rộng 2025?

Hơn cả một giải đấu giao hữu

Diễn ra từ 7-15/7, Giải bóng đá Công an, Cảnh sát ASEAN mở rộng 2025 hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025); 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8/1945-19/8/2025); đồng thời tạo sân chơi thể thao ý nghĩa cho lực lượng thực thi pháp luật các nước.

Theo Đại tá Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác Chính trị (Bộ Công an), giải đấu sẽ tăng cường quan hệ hợp tác, đoàn kết, hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa lực lượng Công an, Cảnh sát các nước ASEAN và một số quốc gia đối tác, góp phần tích cực vào công cuộc đấu tranh vì hòa bình, ổn định trong khu vực.

Trong lần thứ 4 được tổ chức, Giải đấu quy tụ 8 đội bóng (5 đội khối ASEAN, 1 đội khách mời Australia và 2 đội chủ nhà Việt Nam). Đặc biệt, dù là giải giao hữu cấp độ khu vực, nhưng với sự đồng hành của T&T Group và SHB – các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của "bầu Hiển", tổng mức giải thưởng lại ở mức rất "khủng", sánh ngang với nhiều giải đấu có sự xuất hiện của Đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Cụ thể, theo thông báo từ Ban tổ chức, với nguồn tài trợ từ tập đoàn T&T và ngân hàng SHB của bầu Hiển, đội vô địch sẽ nhận được cúp, huy chương cùng 30.000 USD (hơn 780 triệu đồng) tiền thưởng. Các thứ hạng tiếp theo nhận lần lượt các mức 15.000 USD (hơn 390 triệu đồng), 5.000 USD (hơn 130 triệu đồng) cùng phần thưởng trị giá 2.000 USD (hơn 52 triệu đồng) cho các giải thuộc hạng mục cá nhân.

Đặt trong thế so sánh với một vài giải giao hữu quốc tế khác, có thể thấy rõ mức độ "mạnh tay" của nhà tài trợ của giải bóng đá Công an – Cảnh sát ASEAN mở rộng 2025 năm nay. Đơn cử, tại giải giao hữu quốc tế hồi tháng 9/2024 với sự tham gia của 3 đội tuyển Việt Nam, Thái Lan, Nga, mức thưởng dành cho đội vô địch được ấn định ở mức 10.000 USD (hơn 260 triệu đồng). Hay trước đó, tại cúp Tam hùng VFF 2022 trên sân Thống Nhất (TP. HCM), đội tuyển vô địch (Việt Nam) cũng nhận được phần thưởng trị giá 30.00 0USD (hơn 780 triệu đồng). Trong khi, ở các giải đấu giao hữu cấp độ khu vực, tiền thưởng giành cho đội thắng cuộc thường chỉ dao động từ 10-20.000 USD (hơn 260 triệu – 520 triệu đồng).

Bên cạnh mức tiền thưởng thuộc dạng "top", giải bóng đá Công an – Cảnh sát ASEAN mở rộng 2025 cũng đặc biệt gây chú ý bởi tính chuyên nghiệp trong cách thức tổ chức. Sự tận tâm và am hiểu về bóng đá của T&T Group và SHB được kỳ vọng sẽ giúp giải được nâng tầm, tiệm cận với tiêu chuẩn quốc tế. Từ khâu điều hành, trọng tài đến sân bãi, y tế, kỹ thuật… tất cả đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm môi trường thi đấu công bằng, minh bạch và chất lượng cao nhất.

Các đội bóng tham dự giải đều được đầu tư huấn luyện bài bản, sở hữu lực lượng cầu thủ giàu kinh nghiệm cùng nền tảng thể lực, kỹ thuật tốt. Có thể kể đến trường hợp của Tana Chanabut, tiền đạo từng vô địch SEA Games 2007. Chanabut nằm trong đội hình U23 Thái Lan giành HC vàng SEA Games 2007 trên sân nhà. Tiền đạo sinh năm 1984 cùng lứa với những tên tuổi như thủ môn Siwarak Tedsungnoen hay tiền đạo Teeratep Winothai. Ngoài cấp độ U23, Chanabut cũng thi đấu 21 trận cho ĐTQG từ năm 2008 đến 2016.

Ngoài cựu tuyển thủ Thái Lan, giải bóng đá Công an, Cảnh sát Đông Nam Á mở rộng còn có nhiều cầu thủ, cựu cầu thủ chuyên nghiệp. Đội tuyển Công an Lào với sự xuất hiện của nhiều tuyển thủ quốc gia như Viengkham, Phomvongsa, Xayasone, Keodouangdeth, Keoviengphet… Campuchia có 12 cầu thủ trẻ chủ yếu trưởng thành từ CLB Visakha. Singapore cũng có 15 cái tên, với năm người thi đấu cho đội tuyển U22.

Các trận đấu giữa các chiến sĩ công an ASEAN diễn ra khá kịch tính và bất ngờ. Ảnh: Minh Dân.

Trong khi đó, chủ nhà Việt Nam cũng sử dụng nhiều cầu thủ chuyên nghiệp. Đội CAND Việt Nam I đăng ký một số cầu thủ CLB Công an Hà Nội, với những gương mặt trẻ như tiền vệ Hoàng Văn Toản, hậu vệ Hà Văn Phương, Giáp Tuấn Dương. Còn CAND Việt Nam II lấy quân từ đội hạng Nhất PVF-CAND, như cựu tuyển thủ Việt Nam Nguyễn Huy Hùng, Phí Minh Long, Mai Tiến Thành cùng Nguyễn Đức Phú, Lê Văn Đại, Tẩy Văn Toàn…

Từng tham dự giải đấu lần thứ 3 năm 2012, ông Apichart, HLV đội Công an Thái Lan bày tỏ: Sau 13 năm quay trở lại, ông đã thấy mọi thứ "khác rất nhiều". "Tôi rất ngạc nhiên và ấn tượng khi giải được tổ chức vô cùng quy mô và chuyên nghiệp", HLV Apichart nhấn mạnh.

Đồng hành cùng bóng đá Việt

Không phải đến Giải bóng đá Công an, Cảnh sát ASEAN mở rộng 2025, bầu Hiển và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái mới mạnh tay tài trợ cho các hoạt động thể thao nói chung, bóng đá nói riêng. Bén duyên sân cỏ Việt Nam từ năm 2006, ông Hiển luôn kiên định với con đường làm bóng đá "từ gốc". Ông gây dựng đội bóng từ hạng thấp nhất, chú trọng đầu tư hệ thống đào tạo trẻ, cơ sở vật chất và môi trường chuyên nghiệp.

Từ xuất phát điểm là đội bóng hạng Ba, T&T Hà Nội đã thăng hạng thần tốc 3 năm liên tiếp để giành quyền lên chơi V-League vào năm 2009. Từ một cái tên vô danh, Hà Nội T&T (đổi tên năm 2010) dần vươn mình trở thành thế lực hàng đầu V-League với chức vô địch đầu tiên trong năm này. Đến nay, với chiến lược đầu tư dài hạn và bài bản, Hà Nội (đổi tên từ năm 2016) đã trở thành câu lạc bộ giàu thành tích nhất của bóng đá Việt Nam với 6 chức vô địch V-League, 3 Cúp Quốc gia và 5 Siêu cúp Quốc gia.

Bầu Hiển có nhiều đóng góp cho đội tuyển quốc gia thông qua việc đào tạo, cung cấp nhiều cầu thủ giỏi. Ảnh: T&T.

Không những vậy, đội bóng thủ đô còn thống trị các giải trẻ, liên tục vô địch ở cấp độ U17, U19, U21, qua đó tạo dựng một lực lượng cầu thủ kế cận hùng hậu.

Hà Nội FC cũng góp phần hình thành một thế hệ vàng cho bóng đá nước nhà. Những cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Hà Nội như Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng, Hùng Dũng, Văn Hậu… đóng góp rất nhiều vào các thành tích của cấp đội tuyển quốc gia như Á quân U23 châu Á 2018, vô địch AFF Cup 2018, Huy chương Vàng SEA Games 30-31, và rồi chức vô địch ASEAN Cup 2024 vừa qua trên đất Thái Lan.

Trên bình diện Đội tuyển quốc gia, "bầu Hiển" còn luôn hướng tới sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam và cộng đồng thể thao. Mỗi khi bóng đá nước nhà cần, ông lại sẵn sàng chung tay bằng tất cả nhiệt huyết và nguồn lực của mình.

Cuối năm 2024, ngay trước thềm chung kết ASEAN Cup, ngân hàng SHB đã treo thưởng 2 tỷ đồng cho chức vô địch, đồng thời "bầu Hiển" đích thân thuê chuyên cơ chở 600 cổ động viên cùng gia đình cầu thủ sang Thái Lan tiếp lửa đội tuyển Việt Nam.

Trước đó, ông cũng là một trong những người góp kinh phí mua bản quyền truyền hình World Cup 2022 cho khán giả Việt Nam, và đồng hành cùng Đài Truyền hình Quốc hội để phát sóng các trận đấu của World Cup nữ 2023.

Trong lĩnh vực thể thao nói chung, bầu Hiển cũng "mạnh tay" đầu tư và đạt được nhiều thành công. Điển hình, gần đây CLB bóng bàn T&T cũng đã kết hợp với CLB bóng bàn Công an Nhân dân, tạo thành CLB bóng bàn Công an Nhân dân T&T, chinh chiến và đạt nhiều thành tích cao, nhận về nhiều phần thưởng lớn từ bầu Hiển. CLB bóng bàn này cũng đang được bầu Hiển cam kết sẽ tài trợ mạnh mẽ để tiếp tục phát triển trong tương lai, cống hiến cho bóng bàn quốc gia.

Trở lại giải bóng đá Công an, Cảnh sát ASEAN mở rộng 2025, lễ khai mạc giải đấu sẽ diễn ra lúc 18 giờ 30 ngày 09/7 tại Sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội). Các lượt trận vòng bảng diễn ra từ ngày 07 đến 11/7 tại hai địa điểm Hà Nội và Hưng Yên; hai trận bán kết diễn ra ngày 13/7 và trận chung kết diễn ra ngày 15/7 tại sân Hàng Đẫy.