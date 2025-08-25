Thế giới Di động của ông Nguyễn Đức Tài thu hơn 86.700 tỷ sau 7 tháng, tăng tốc hiện diện Bách Hóa Xanh

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) vừa công bố kết quả kinh doanh 7 tháng đầu năm với doanh thu đạt 86.507 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ 2024, hoàn thành 58% kế hoạch cả năm đề ra.

Ước tính trong tháng 7, MWG đạt hơn 12.850 tỷ đồng, tăng gần 18% so với cùng kỳ. Bình quân mỗi ngày trong tháng 7 vừa qua, doanh nghiệp bán lẻ của ông Nguyễn Đức Tài kiếm gần 415 tỷ đồng.

Năm 2025, Thế giới di độngđặt mục tiêu doanh thu 150.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế 4.950 tỷ đồng. Tại buổi Investor Meeting mới đây, Tổng giám đốc MWG Vũ Đăng Linh cho biết đang hướng tới việc sớm đạt các con số này và nếu không có diễn biến gì bất ngờ thì dự kiến trong tháng 10 doanh nghiệp có thể hoàn thành được kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính đến cuối tháng 7/2025, MWG có tổng cộng 1.014 cửa hàng TGDĐ (bao gồm Topzone); 2.022 cửa hàng ĐMX (bao gồm ĐMS); 2.204 cửa hàng BHX; 326 nhà thuốc An Khang; 62 cửa hàng AVAKids và 126 cửa hàng Erablue.﻿

Về tình hình kinh doanh các chuỗi:﻿

Luỹ kế 7 tháng đầu năm, 2 chuỗi Thế Giới Di Động/Điện Máy Xanh (TGDĐ/ĐMX) ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan với tổng doanh thu đạt 58.000 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Chuỗi hiện vận hành ít hơn khoảng 180 cửa hàng so với mức trung bình 7 tháng đầu năm 2024. Do đó, động lực chính đến từ cải thiện doanh thu cửa hàng hiện hữu với mức tăng 15%.

Kết quả này khẳng định rõ nét chiến lược “giảm lượng – tăng chất”, tập trung nâng cao chất lượng điểm bán, tối ưu nền tảng sẵn có, gồm triển khai tư duy làm chủ cho đội ngũ vận hành, giúp cửa hàng hoạt động hiệu quả hơn; cũng như tập trung vào bán sự an tâm, tốc độ, trải nghiệm và dịch vụ thay vì chạy đua về giá.

Tính riêng trong tháng 7, doanh thu hai chuỗi điện thoại, điện máy đạt gần 8.700 tỷ đồng, ghi nhận tháng thứ 5 liên tiếp duy trì đà tăng trưởng, cao hơn 21% so với cùng kỳ và cải thiện 3% so với tháng trước. Động lực đến từ sự tăng trưởng ở hầu hết các ngành hàng lớn như điện thoại, máy tính xách tay (với chương trình “tựu trường” được chuẩn bị kỹ lưỡng và triển khai sớm) và điện máy.

Đối với Bách Hóa Xanh (BHX), lũy kế 7 tháng 2025, chuỗi đạt gần 26.500 tỷ đồng doanh thu, tăng 15% so với cùng kỳ. Động lực đến từ cả hai nhóm ngành hàng chính là thực phẩm tươi sống và FMCG.

Chuỗi đã mở thêm 434 cửa hàng, trong đó gần 55% tập trung tại khu vực miền Trung. Các cửa hàng mới ghi nhận tổng lợi nhuận dương ở cấp độ cửa hàng (sau khi trừ toàn bộ chi phí vận hành trực tiếp). Trong nửa cuối năm, bên cạnh việc duy trì hiệu quả vận hành, chuỗi sẽ tiếp tục mở rộng chọn lọc tại các tỉnh thành đã có sự hiện diện của cửa hàng Bách Hóa Xanh

Với chuỗi nhà thuốc An Khang , trong tháng 7/2025 ghi nhận doanh thu trung bình trên cửa hàng cải thiện một chữ số so với tháng trước và cùng kỳ, hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả vận hành và mang lại lợi nhuận cho tập đoàn.

Chuỗi AvaKids duy trì tăng trưởng ấn tượng, doanh thu trung bình trên cửa hàng tăng hai chữ số so với tháng 7/2024 và tăng trưởng dương theo tháng. Chuỗi đã đạt lợi nhuận ở cấp độ công ty và tiếp tục cải thiện kết quả tài chính theo từng tháng.

Chuỗi EraBlue tại Indonesia sau 7 tháng đầu năm 2025 ghi nhận tăng trưởng doanh thu hơn 70% so với cùng kỳ, các tháng còn lại chuỗi sẽ tiếp tục mở rộng để đạt mục tiêu vận hành 150 cửa hàng vào cuối năm. Chuỗi đã đạt lợi nhuận ở cấp độ công ty và đang tiếp tục cải thiện các chỉ số tài chính.