'Thế hệ Net Zero là động lực mới buộc thương hiệu Việt phải xanh hóa

Sáng 22/8, sự kiện Green Innovation Summit (GI Summit) 2025 đã chính thức khai mạc trong khuôn khổ Diễn đàn và Triển lãm Quốc tế về Đổi mới sáng tạo – InnoEx 2025. Chương trình do Hội Doanh nhân Trẻ TP.HCM (YBA), Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp BSSC, Công ty Cổ phần Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp IBP đồng tổ chức, phối hợp cùng Hội Doanh nghiệp Xanh TP.HCM.

Với chủ đề “Tái định nghĩa thương hiệu cho thế hệ Net Zero”, GI Summit 2025 đã quy tụ đông đảo CEO các tập đoàn trong nước và quốc tế, chuyên gia hàng đầu về ESG, đại diện hiệp hội doanh nghiệp cùng nhiều quỹ đầu tư và tổ chức tài chính xanh. Đây là một trong những diễn đàn trọng điểm của InnoEx 2025, nơi tập trung những góc nhìn chiến lược và giải pháp hành động nhằm thúc đẩy doanh nghiệp Việt bước vào kỷ nguyên phát triển bền vững.

Thế hệ Net Zero – chân dung người tiêu dùng mới

Các diễn giả thống nhất rằng thế hệ Net Zero không chỉ là một nhóm khách hàng trẻ, mà là lực lượng tiêu dùng đang định hình lại toàn bộ thị trường. Khác biệt lớn nhất so với thế hệ trước nằm ở việc lựa chọn thương hiệu: không chỉ dựa vào giá hay chất lượng, mà còn dựa trên chuỗi cung ứng minh bạch, mức phát thải carbon và trách nhiệm xã hội.

Nghiên cứu của NYU Stern (2024) cho thấy sản phẩm gắn nhãn bền vững đã chiếm tới 41% tăng trưởng toàn ngành hàng tiêu dùng đóng gói. PwC (2024) ghi nhận người tiêu dùng toàn cầu sẵn sàng trả thêm gần 10% cho sản phẩm minh bạch về ESG. Đặc biệt, Deloitte báo cáo 62% khách hàng sẵn sàng trả thêm tới 20% cho sản phẩm thân thiện môi trường, nhưng 57% không tin vào những tuyên bố xanh thiếu minh bạch. Đây là lời cảnh báo rõ ràng rằng doanh nghiệp nào chậm thay đổi sẽ đánh mất thị phần ngay trên sân nhà.

Bà Bùi Thị Ngọc Kiều, Giám đốc Pháp lý và Đối ngoại AB InBev Đông Nam Á, khẳng định trong keynote mở màn: “Chúng tôi đã được thành lập cách đây hơn 600 năm và chúng tôi dự định sẽ tiếp tục hoạt động trong 600 năm nữa. Cách duy nhất để chúng tôi có thể làm được điều đó là thông qua đổi mới bền vững”.

Ở góc độ nông nghiệp và hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), ông Thái Văn Chuyện, Tổng Giám đốc TTC AgriS, nhấn mạnh: “Thương hiệu không chỉ gắn với chất lượng sản phẩm, mà còn với dấu chân carbon, hiệu quả tài nguyên và khả năng tuần hoàn. Doanh nghiệp nào xanh hóa chuỗi giá trị sớm sẽ nắm lợi thế, kẻ đến sau chắc chắn bị bỏ lại".

Ông Thái Văn Chuyện, Tổng Giám đốc TTC AgriS khẳng định doanh nghiệp nào xanh hóa chuỗi giá trị sớm sẽ nắm lợi thế, kẻ đến sau chắc chắn bị bỏ lại.

Green Economy – từ lựa chọn đến điều kiện tồn tại

Phiên thảo luận chính của GI Summit do bà Huỳnh Thị Xuân Liên, Chủ tịch HĐTV Công ty Thời trang CAO (CAF), điều phối cùng sự tham gia của TS. Nguyễn Thanh Mỹ (Rynan Technologies Vietnam), ông Phan Minh Thông (Phúc Sinh Group) và bà Nguyễn Thanh Giang (Tetra Pak Vietnam). Các chuyên gia nhấn mạnh rằng tích hợp ESG vào chiến lược quản trị, xanh hóa chuỗi cung ứng, đổi mới công nghệ giảm phát thải và hợp tác đa bên chính là bốn hướng hành động trọng yếu.

Các diễn giả đều có chung một quan điểm: “xanh” không chỉ là một lựa chọn mang tính đạo đức, mà đã trở thành điều kiện sống còn để doanh nghiệp cạnh tranh trong thời đại Net Zero. Đây không phải xu hướng nhất thời, mà là chuẩn mực mới của toàn cầu, nơi nhà đầu tư, người tiêu dùng và chính phủ đều đồng thanh thúc đẩy các giá trị bền vững.

Green Innovation Accelerator – bệ phóng cho startup và SME xanh

Một trong những điểm nhấn của sự kiện là vòng pitching Green Innovation Accelerator 2025, nơi Top 6 dự án xuất sắc trình bày giải pháp trong các lĩnh vực quản lý chất thải, kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp bền vững, công nghệ làm sạch và ESG. Đây không chỉ là sân chơi vinh danh mà còn là cầu nối dự án với nguồn vốn, cơ hội hợp tác cùng tập đoàn lớn và khả năng thương mại hóa trong nước lẫn khu vực.

Top 6 dự án tiêu biểu gồm BOTOL (Việt Nam) với máy thu gom tái chế thông minh đổi rác lấy phần thưởng; BIOPHENOLICS (Nhật Bản) cung cấp hợp chất sinh học từ phụ phẩm nông nghiệp thay thế hóa chất; FORTE BIOTECH (Singapore) với kit test chẩn đoán bệnh trên tôm giúp giảm ô nhiễm nguồn nước; N&E (Singapore) phát triển chất kháng khuẩn tự nhiên ứng dụng trong bao bì và vệ sinh thực phẩm; MAXDREAM (Việt Nam) với công nghệ lọc nước tiết kiệm năng lượng, giảm thải; và WEAVAIR (Canada) cung cấp nền tảng kiểm toán ESG từ xa bằng AI.

Sáu dự án này được tuyển chọn từ hơn 100 hồ sơ đến từ 10 quốc gia, thể hiện tiềm năng hợp tác quốc tế mạnh mẽ và khả năng mở ra thế hệ doanh nghiệp xanh tiếp theo cho Việt Nam.

Green Innovation Summit 2025 khẳng định một chân lý mới: người tiêu dùng Net Zero đang dẫn dắt thị trường, thương hiệu chỉ có thể tồn tại nếu được tái định nghĩa bằng tính bền vững. Với vị thế ngày càng gia tăng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, doanh nghiệp Việt Nam buộc phải hành động ngay hôm nay nếu không muốn bị bỏ lại phía sau.

Trong bức tranh rộng lớn hơn, Việt Nam đang giữ vai trò ngày càng quan trọng trong liên minh Net Zero toàn cầu. Không chỉ là thị trường mới nổi, Việt Nam còn là trung tâm sản xuất, đổi mới sáng tạo và thí điểm giải pháp năng lượng sạch cho khu vực. Đây chính là cơ hội để doanh nghiệp Việt vừa nâng cao sức cạnh tranh, vừa khẳng định trách nhiệm với thế giới trong hành trình hướng đến một tương lai không phát thải.