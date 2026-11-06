Thế hệ người giàu mới thay đổi bản đồ tài sản toàn cầu

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Báo cáo Savills Spotlight on Wealth Trends 2026 (Tiêu điểm Savills: Xu hướng tài sản năm 2026) cho thấy bản đồ tài sản toàn cầu đang có những chuyển dịch đáng kể, không chỉ về quy mô, nguồn hình thành tài sản mà còn ở cách những cá nhân giàu có phân bổ hoạt động kinh doanh, đầu tư và lựa chọn nơi sinh sống.

Theo báo cáo, năm 2025, tổng tài sản cá nhân toàn cầu tăng 10,8%, đưa gần một triệu người gia nhập nhóm triệu phú USD. Thế giới hiện có 510.810 cá nhân siêu giàu, sở hữu tài sản ròng từ 30 triệu USD trở lên, với tổng tài sản khoảng 60 nghìn tỷ USD. Đáng chú ý, trong hai thập kỷ tới, khoảng 84 nghìn tỷ USD dự kiến được chuyển giao giữa các thế hệ.

Cùng với quá trình chuyển giao tài sản, sự phát triển của các lĩnh vực khởi nghiệp, công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) đang hình thành một thế hệ người sở hữu tài sản mới, bao gồm những người dưới 40 tuổi đã thừa kế hoặc có khả năng tiếp nhận tài sản đáng kể và các doanh nhân trẻ tự tạo dựng tài sản.

Khác với cách tiếp cận truyền thống, nhóm này có xu hướng phân bổ hoạt động kinh doanh, nơi sinh sống và đầu tư tại nhiều quốc gia, thay vì gắn tài sản với một thị trường duy nhất. Khoảng 80% cá nhân siêu giàu tự thân hiện sinh sống ngoài quốc gia nơi họ tạo dựng tài sản.

Sự dịch chuyển này khiến sức hấp dẫn của một điểm đến không còn chỉ được quyết định bởi cơ hội kinh doanh hay lợi thế đầu tư. Chất lượng sống, chăm sóc sức khỏe, an ninh, giáo dục, môi trường địa phương và khả năng kết nối quốc tế ngày càng trở thành những tiêu chí quan trọng trong lựa chọn dài hạn của các cá nhân và gia đình có tài sản lớn.

Để đánh giá sức hấp dẫn của các thị trường, Savills phân tích hơn 100 trung tâm tài sản trên thế giới dựa trên 48 yếu tố thuộc bốn nhóm chính, gồm kinh doanh, quản trị và kết nối; mức độ tập trung tài sản và môi trường địa phương; quản lý tài sản và thuế; phong cách sống.

Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Singapore, Hong Kong và Tokyo dẫn đầu bảng xếp hạng. Việt Nam có hai đại diện trong nhóm 16 trung tâm tài sản hấp dẫn, với Hội An xếp thứ 15 và TP.HCM đứng thứ 16.

Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của một thị trường không chỉ phụ thuộc vào quy mô kinh tế hay mức độ tập trung vốn mà còn được đánh giá trên nhiều yếu tố liên quan đến môi trường sống, khả năng kết nối và các điều kiện hỗ trợ hoạt động kinh doanh, đầu tư.

Báo cáo cũng xác định Việt Nam cùng Ấn Độ là những thị trường có tiềm năng tiếp tục tạo lập tài sản thông qua các lĩnh vực khởi nghiệp, công nghệ, sản xuất, dịch vụ tài chính và bất động sản. Sự phát triển của những lĩnh vực này góp phần mở rộng nguồn hình thành tài sản, đồng thời củng cố vị thế của Việt Nam trong bức tranh các trung tâm tài sản tại châu Á - Thái Bình Dương.

Xu hướng trên mở ra cơ hội cho Việt Nam trong thu hút doanh nhân, cá nhân có tài sản lớn và nhà đầu tư quốc tế, đồng thời đặt ra những yêu cầu mới đối với thị trường bất động sản.

Khi hoạt động kinh doanh, nơi sinh sống và tài sản ngày càng được phân bổ tại nhiều quốc gia, nhu cầu bất động sản cũng trở nên đa dạng hơn. Bên cạnh mục tiêu đầu tư, nhóm khách hàng này còn quan tâm đến môi trường kinh doanh, chất lượng giáo dục, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hạ tầng và điều kiện sống lâu dài.

Điều đó đòi hỏi thị trường bất động sản không chỉ phát triển sản phẩm phù hợp mà còn phải đáp ứng yêu cầu về hệ thống dịch vụ, khả năng kết nối và môi trường sống của nhóm cư dân, doanh nhân quốc tế.

Bà Đỗ Thị Hương, Giám đốc toàn quốc Bộ phận Kinh doanh Nhà ở và Private Office, Savills Việt Nam, nhận định: “Khi tài sản ngày càng được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau và dịch chuyển giữa các thế hệ, tiêu chí lựa chọn nơi sinh sống và đầu tư của nhóm người sở hữu tài sản mới cũng trở nên đa dạng hơn. Bên cạnh nền tảng kinh tế và môi trường kinh doanh, chất lượng sống, khả năng kết nối quốc tế và các dịch vụ hỗ trợ cũng ngày càng có vai trò quan trọng”.

Theo bà Hương, điều này đặt ra yêu cầu đối với các thị trường bất động sản không chỉ tạo cơ hội đầu tư mà còn phải phát triển những điều kiện phù hợp để thu hút và duy trì nhóm cư dân, doanh nhân và nhà đầu tư quốc tế.

Tuy nhiên, sức hấp dẫn của một thị trường không đồng nghĩa với hiệu quả đầu tư của mọi loại hình bất động sản. Triển vọng dài hạn vẫn phụ thuộc vào quy hoạch, pháp lý, chất lượng phát triển, năng lực vận hành và khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế.

Trong bối cảnh tài sản toàn cầu ngày càng dịch chuyển xuyên biên giới, các trung tâm tài sản không chỉ cạnh tranh bằng lợi thế kinh tế hay cơ hội đầu tư mà còn bằng chất lượng sống, hạ tầng và hệ thống dịch vụ. Khả năng kết hợp giữa năng lực tạo lập tài sản với môi trường sống và kinh doanh sẽ ngày càng có ý nghĩa trong việc thu hút, duy trì nhóm người sở hữu tài sản mới.