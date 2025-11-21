Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

21-11-2025 - 14:00 PM | Doanh nghiệp

Thêm một thương hiệu F&B Việt thông báo đóng cửa

Sự rút lui của Bánh Mì Ơi cho thấy môi trường cạnh tranh trong ngành F&B đang diễn ra gay gắt.

Ngày 20/10, Chuỗi Bánh Mì Ơi – thương hiệu bánh mì theo mô hình hiện đại từng được nhiều bạn trẻ yêu thích bất ngờ đăng thông điệp chia tay trên Fanpage với dòng trạng thái: “Đã đến lúc khép lại một hành trình”.

Thông báo này gây chú ý khi Bánh Mì Ơi thuộc Công ty TNHH Big Belly từng mở rộng nhanh tại các thành phố lớn và được xem là mô hình “bánh mì phiên bản mới”, kết hợp yếu tố truyền thống và phong cách F&B hiện đại.

Ra đời năm 2021 với định vị “bánh mì nâng cấp cho giới trẻ”, Bánh Mì Ơi có phong cách tối giản, trẻ trung, kết hợp menu gọn, tập trung ở các dòng bánh mì quen thuộc nhưng cải tiến về nguyên liệu và trình bày. Thương hiệu hoạt động với chuỗi cửa hàng và xe đẩy. Chiến lược này giúp thương hiệu nhanh chóng tiếp cận nhóm khách hàng trẻ tuổi – những người ưa chuộng trải nghiệm F&B mới nhưng vẫn giữ chất Việt Nam.

Đà mở rộng diễn ra mạnh mẽ trong giai đoạn thị trường F&B hồi phục sau đại dịch, khi xu hướng nhượng quyền, mô hình nhanh – gọn – tối ưu vận hành lan rộng.

Tuy nhiên, thị trường F&B trong hai năm gần đây cạnh tranh khốc liệt. Nhiều mô hình tương tự cùng xuất hiện, trong khi các thương hiệu bánh mì truyền thống mở rộng chuỗi và cải tiến mạnh mẽ về hình ảnh. Bối cảnh chi phí thuê mặt bằng tăng cao, giá nguyên liệu biến động và áp lực duy trì doanh số trong vận hành chuỗi được xem là thách thức lớn đối với các thương hiệu mới. Mặt khác, hành vi tiêu dùng cũng thay đổi nhanh: khách hàng ngày càng kỳ vọng giá hợp lý, đa dạng thực đơn và trải nghiệm liên tục được làm mới.

Thông báo đóng cửa của Bánh Mì Ơi không nêu lý do cụ thể, cũng chưa đề cập đến phương án xử lý hệ thống cửa hàng hiện tại hay kế hoạch của đội ngũ sáng lập trong thời gian tới. Nhiều người thể hiện tiếc nuối hoặc bất ngờ về sự dừng lại này.

Phụng Tiên

