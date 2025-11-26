Thêm nhiều dự án bất động sản ở TPHCM được gỡ vướng xác định giá đất

Ngày 25/11, thông tin từ Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể TPHCM cho biết, dự án Lotus Residences của Anh Tuấn Group đã có thông báo xác định nghĩa vụ tài chính cho toàn bộ quy mô dự án với số tiền hơn 500 tỷ đồng. Như vậy, dự án Lotus Residences đã được UBND TPHCM tháo gỡ toàn bộ các vướng mắc pháp lý. Đồng thời, dự án tại phường Phú Thuận (quận 7 cũ) của Anh Tuấn Group cũng được gia hạn chủ trương đầu tư.

“Đây là quyết định có ý nghĩa then chốt, mở đường để cư dân sớm được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu vào năm 2026. Trong bối cảnh thị trường khu Nam Sài Gòn vẫn còn khan hiếm nguồn cung, Lotus Residences trở thành một trong số ít dự án hoàn tất thủ tục pháp lý trọn vẹn”, đại diện Anh Tuấn Group nói.

Tại công trường Lotus Residences, tiến độ thi công đang được đẩy nhanh từng ngày. Nhiều dãy nhà phố đã bước vào giai đoạn hoàn thiện mặt ngoài, hạ tầng nội khu cơ bản hoàn tất, tạo diện mạo khang trang và sẵn sàng cho những chủ nhân đầu tiên dọn về vào quý I/2026. Chủ đầu tư dự kiến bàn giao sổ hồng cho cư dân vào quý IV/2026 khi toàn bộ thủ tục pháp lý đã được tháo gỡ.

Lotus Residences được quy hoạch là khu nhà phố, nhà phố thương mại tại vị trí trung tâm phường Phú Thuận, sở hữu khả năng kết nối thuận lợi trong trục phát triển khu Nam Sài Gòn. Dự án do Anh Tuấn Group làm chủ đầu tư.

Ngoài Lotus Residences, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cũng hoàn thành việc tháo gỡ vướng mắc tại các dự án trọng điểm. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đã trình thẩm định giá đất đối với việc xác định lại giá đất của dự án 30,1 ha Nam Rạch Chiếc (tên thương mại là Lakeview City). Sau đó, Hội đồng Thẩm định giá đất TPHCM đã tổ chức họp thẩm định và đã chốt phương án giá đất.

Tiền sử dụng đất phải nộp của dự án Lakeview City là gần 5.176 tỷ đồng dựa trên thông báo của cơ quan thuế ngày 8/1/2021 sẽ được xác định lại.

Cụ thể, đối với phần diện tích đất hoán đổi tương ứng với số tiền nhà đầu tư đã đầu tư tại khu đất 30,2 ha phường Bình Khánh (chi phí bồi thường, hỗ trợ, đầu tư xây dựng đã được kiểm toán, thẩm định) thì thời điểm xác định giá đất là thời điểm hoàn thành việc thu hồi đất, bồi thường khu đất 30,2 ha phường Bình Khánh - tức vào năm 2008.

Đối với phần diện tích đất chưa nộp tiền sử dụng đất thì thời điểm xác định giá đất là thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất khu 30,1 ha Nam Rạch Chiếc - tức là vào năm 2017.

Ngoài Lakeview City, với nhóm dự án được giải quyết vướng mắc theo Nghị quyết 170, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cho biết đã trình thẩm định giá đất đối với việc xác định lại giá đất của dự án 1.330 căn hộ tại phường Bình Khánh (tên thương mại là New City).

Dự án New City Thủ Thiêm được chuyển đổi từ nhà tái định cư sang nhà thương mại tại khu tái định cư 38 ha Thủ Thiêm. Công ty Thuận Việt là một trong số các nhà thầu xây dựng 1.330 căn hộ tái định cư tại dự án. Khi nhu cầu tái định cư tại dự án không còn, Công ty Thuận Việt đã đề nghị UBND TPHCM cho cấn trừ tiền xây dựng bằng số căn hộ tái định cư trên và chuyển sang nhà thương mại.

Đối với dự án 39 - 39B Bến Vân Đồn, quận 4 (cũ) Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đã tham mưu đề nghị Tòa án nhân dân TPHCM sớm đưa vụ án ra xét xử để tạo cơ sở pháp lý cho việc giải quyết cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cũng hoàn thành việc lập và trình phương án giá đất cho cả 3 dự án BT lớn, gồm công trình 4 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, cầu Thủ Thiêm 2, hạ tầng Khu dân cư phía Bắc.