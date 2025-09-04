Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thêm "tay chơi" mới nhảy vào ngành gọi xe công nghệ tại Việt Nam: Cho người dùng "mặc cả" giá với tài xế

04-09-2025 - 00:03 AM | Doanh nghiệp

Khách hàng đưa ra mức giá mong muốn, tài xế có thể đồng ý hoặc thương lượng lại với khách hàng.

Thị trường gọi xe vốn đã cạnh tranh khốc liệt tại Việt Nam vừa xuất hiện thêm một "tay chơi" mới là Công ty Cổ phần GXE với ứng dụng gọi xe GXE.VN.

Điểm nổi bật của ứng dụng này là cơ chế trả giá trực tiếp. Theo giới thiệu, ﻿GXE cho phép người dùng chủ động đề xuất giá để tối ưu chi phí với hành trình dài từ 30 km trở lên. Khách hàng đưa ra mức giá mong muốn, tài xế có thể đồng ý hoặc thương lượng lại với khách hàng.

Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể hẹn giờ trước cho chuyến đi, phù hợp với các lịch trình cố định như đi sân bay, tham dự cuộc họp hay đón khách.

Ứng dụng có nhiều loại hình dịch vụ di chuyển như xe máy, ô tô từ 4–45 chỗ, xe ghép, xe sân bay, giao hàng, dịch vụ đặt hộ hoặc thuê xe trọn gói theo giờ hay theo lộ trình.

Thêm "tay chơi" mới nhảy vào ngành gọi xe công nghệ tại Việt Nam: Cho người dùng "mặc cả" giá với tài xế- Ảnh 1.

Công ty Cổ phần GXE đặt trụ sở tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, thành lập năm 2024 với vốn điều lệ ban đầu 4,5 tỷ đồng, hoàn toàn từ nguồn vốn tư nhân. Người sáng lập kiêm Tổng giám đốc là ông Nguyễn Văn Quyền (sinh năm 1981), sở hữu 80% cổ phần, trong khi hai cổ đông còn lại chia đều mỗi người 10%.

Đến tháng 3/2025, GXE tiến hành thay đổi đăng ký doanh nghiệp, nâng vốn điều lệ lên 96 tỷ đồng, vẫn duy trì cơ cấu vốn tư nhân 100%.

Trong quá trình phát triển, GXE đã thiết lập quan hệ đối tác với Gpay – công ty thuộc hệ sinh thái 11 thành viên của Tập đoàn Công nghệ G-Group, nổi tiếng với mạng xã hội GAPO, nền tảng game trực tuyến GTV và BEAT Network.

Theo ông Nguyễn Văn Quyền, trong giai đoạn đầu, GXE tập trung củng cố thị trường Việt Nam trước khi tính đến bước đi ra khu vực Đông Nam Á, nơi có đặc điểm tương đồng và tiềm năng tăng trưởng lớn.

Thêm "tay chơi" mới nhảy vào ngành gọi xe công nghệ tại Việt Nam: Cho người dùng "mặc cả" giá với tài xế- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Quyền.

Báo cáo "e-Conomy SEA 2024" của Google, Temasek, Bain & Company ước tính quy mô thị trường gọi xe và giao đồ ăn ở Việt Nam đạt 4 tỷ USD vào 2024 và có thể đạt 9 tỷ USD năm 2030.

Riêng chở người, quy mô thị trường ước đạt 1,05 tỷ USD năm nay và mở rộng đến 2,56 tỷ USD vào 2030, với tốc độ tăng trưởng hàng năm 19,5% giai đoạn 2025-2030, theo công ty nghiên cứu thị trường Mordor Intelligence (Ấn Độ).

Theo Mordor Intelligence, Xanh SM dẫn đầu thị phần mảng taxi và taxi công nghệ, chiếm 39,85% thị phần vào quý I, tiếp đến là Grab (35,57%).﻿

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

