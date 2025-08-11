Thêm trạm thu phí cao tốc TPHCM - Long Thành từ ngày 19/8

Theo kế hoạch của VEC , đường Vành đai 3 TPHCM (đấu nối vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây) đoạn qua TPHCM và Đồng Nai sẽ được đưa vào khai thác tạm từ ngày 19/8. Do đó, VEC sẽ thu phí sử dụng cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây tại trạm thu phí nút giao Vành đai 3 với 6 làn thu phí, theo hình thức thu phí không dừng (ETC).

Phương án tổ chức thu phí đối với trạm thu phí Vành đai 3 như sau: Xe vào từ An Phú đi qua Long Phước (7km) sẽ thu phí như hiện tại; Xe vào An Phú đi ra Vành đai 3 (4km) áp dụng trạm mở và tính phí 4km.

Nút giao đường Vành đai 3 với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: Ban Giao thông TPHCM.

Đối với trường hợp xe vào từ Vành đai 3 đi cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ áp dụng mô hình trạm kép (trạm mở và trạm kín), trong đó Trạm Long Phước là trạm trung chuyển. Khi xe đi qua Trạm Vành đai 3, hệ thống sẽ ghi nhận 1 giao dịch tính phí trạm mở (Vành đai 3 - An Phú, tính 4 km) và 1 giao dịch ghi nhận thông tin đầu vào tại Trạm Vành đai 3.

Nếu xe vào từ Vành đai 3 đi ra nút giao An Phú hoặc Vành đai 2 (hướng về TPHCM) thì tính phí xe đi 4 km (đoạn Vành đai 3 - An Phú hay Vành đai 2). Nếu xe vào từ Vành đai 3 đi vào tiếp trạm thu phí Long Phước (hướng đi Đồng Nai), sẽ tính phí phương tiện đi 4 km (đoạn Vành đai 3 - An Phú hoặc Vành đai 2) đồng thời ghi nhận 1 giao dịch đầu vào tại Trạm Vành đai 3, Trạm thu phí Long Phước là trạm trung chuyển.

Trường hợp xe đi từ hướng Đồng Nai ra Trạm thu phí Long Phước (TPHCM) sẽ áp dụng mô hình trạm kép, Trạm Vành đai 3 vừa ghi nhận giao dịch trạm mở, vừa là đầu ra trạm kín. Vì thế, nếu xe đi thẳng về nút giao Vành đai 2 hay An Phú thì thu phí như hiện tại. Nếu xe đi ra Trạm thu phí Long Phước và đến Trạm thu phí Vành đai 3, thì tính phí phương tiện là 1 giao dịch trạm mở Vành đai 3 và 1 giao dịch trạm kín ra Vành đai 3.

Cao tốc TPHCM - Long Thành - Giầu Dây. Ảnh: VEC.

Mức thu phí tại nút giao Vành đai 3 đã bao gồm thuế giá trị gia tăng g8%, cụ thể như sau: Đối với nhóm xe 1 (xe dưới 12 ghế ngồi, xe có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng), mức thu từ gần 9.000 - 103.000 đồng/lượt.

Nhóm xe 2 (xe 12 - 30 ghế ngồi, xe có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn) mức thu 13.000 - 155.000 đồng/lượt.

Nhóm xe 3 (xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn, xe đầu kéo không kéo theo rơ mooc hoặc sơ mi rơ mooc), mức phí dao động từ 17.600 đến 206.700 đồng/lượt.

Nhóm xe 4 (xe có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn, xe chở hàng bằng container 20 fit), phải trả phí từ hơn 22.000 đến 258.000 đồng/lượt.

Nhóm xe 5 chỗ (xe có tải trọng từ 18 tấn trở lên, xe chở hàng bằng container 40 fit), mức phí khoảng gần 35.000 - 413.000 đồng/lượt.

Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây dài 55 km, nối TPHCM với Đồng Nai, được đưa vào khai thác từ năm 2015. Đây là một trong những tuyến cao tốc có lưu lượng xe lớn nhất Việt Nam, bình quân 45.000 - 50.000 ô tô/ngày.