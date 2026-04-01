Thép Vicasa nêu biện pháp khắc phục cổ phiếu bị cảnh báo

Công ty cổ phần Thép Vicasa (mã: VCA, sàn HoSE) vừa có văn bản giải trình nguyên nhân và báo cáo phương án khắc phục tình trạng cổ phiếu bị cảnh báo.



Về nguyên nhân cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo, Thép Vicasa cho biết, trong năm, hoạt động sản xuất của Công ty chịu ảnh hưởng đáng kể do bị đình chỉ theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1515/QĐ-XPHC ngày 09/05/2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc tạm ngừng hoạt động đối với nguồn phát sinh chất thải không có giấy phép môi trường.

Theo quyết định, Công ty buộc phải di dời nhà máy đến địa điểm phù hợp với quy hoạch và phân vùng môi trường; việc thi hành bắt đầu từ ngày 19/06/2025 và kéo dài trong thời hạn 3,75 tháng. Đến ngày 23/9/2025, giấy niêm phong hoạt động sản xuất đối với Vicasa (Theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1515/QĐ-XPHC) hết thời hạn và không có văn bản nào của cơ quan có thẩm quyền thay đổi hoặc kéo dài thời hạn trên. Công ty đã gửi văn bản tới các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đề nghị tháo gỡ niêm phong để Công ty có thể khôi phục sản xuất. Tuy nhiên, tỉnh Đồng Nai đã từ chối yêu cầu này và không cho phép Công ty tiếp tục sản xuất. Đồng thời, tỉnh Đồng Nai yêu cầu Công ty phải di dời khỏi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 để triển khai thực hiện đề án chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành khu Đô thị - Thương mại - Dịch vụ.

Vì vậy, Công ty không thể khôi phục hoạt động sản xuất chính cho đến khi hoàn tất việc di dời sang địa điểm mới. Sự kiện này cùng với các vấn đề được nêu ở Thuyết minh số 34 - Bản thuyết minh Báo cáo tài chính cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty trong báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2025.

Theo VCA, việc ngưng hoạt động sản xuất trong thời gian dài đã làm doanh thu sụt giảm đáng kể, trong khi Công ty vẫn phải duy trì các chi phí cố định như chi phí quản lý, chi phí khấu hao và các chi phí liên quan đến việc di dời, thanh lý tài sản. Do đó, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công ty bị lỗ, dẫn đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm.

Bên cạnh đó, cổ phiếu của Công ty cổ đã bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 23/10/2025 theo Quyết định 938/QĐ-SGDHCM ngày 16/10/2025 của Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM. Lý do: Công ty bị ngừng hoạt động sản xuất chính (sản xuất phôi thép và thép cán) từ 03 tháng trở lên.

Công ty đã có Công văn số 34/CV-HĐQT-VCA ngày 29/10/2025 gửi Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM (HoSE) để giải trình nguyên nhân cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo và các biện pháp khắc phục mà Công ty đang tiến hành. Công văn giải trình này đã được gửi đến HoSE và công bố thông tin đúng thời hạn quy định.

Về biện pháp khắc phục và đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo, Thép Vicasa cho biết, sau khi Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSteel) thoái vốn, nhà đầu tư mới đã tiếp quản và tiến hành di dời nhà máy.

Ngày 26/12/2025, VCA đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường và thông qua chủ trương đầu tư di dời Công ty đến địa điểm mới. Theo đó, dự án này có tổng mức đầu tư dự kiến từ 1.500 tỷ đến 2.000 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2025 đến năm 2027 (tiến hành ký hợp đồng thuê đất, triển triển khai dự án trong quý II/2026) và phấn đấu đến tháng 01/2027 sẽ khôi phục sản xuất thép cán, cuối năm 2027 sẽ khôi phục sản xuất thép luyện.

Ngày 06/02/2026, Công ty đã tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-VCA ngày 06/02/2026 để thông qua việc thay đổi trụ sở chính Công ty đến địa chỉ: Số 1, Đường 3A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai, nhằm từng bước hoàn tất các thủ tục bàn giao mặt bằng, chấm dứt hợp đồng thuê đất với Tổng Công ty Sonadezi.

Hiện nay, Công ty đang đàm phán thuê đất để di dời Công ty và sớm triển khai khôi phục hoạt động sản xuất chính của Công ty. Công ty sẽ kịp thời thông tin cho cổ đông khi có kết quả đàm phán thuê đất để di dời.

Về biện pháp khắc phục lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 là số âm, Thép Vicasa cho biết, mặc dù các hoạt động sản xuất thép luyện và thép cán đã bị tạm dừng nhưng các hoạt động kinh doanh khác vẫn diễn ra bình thường.

Trong thời gian tới, Công ty tập trung thực hiện thanh lý hàng tồn kho và nguyên vật liệu còn lại, các công cụ, dụng cụ không sử dụng; Thanh lý các hệ thống dây chuyền sản xuất, thiết bị máy móc không phù hợp khi chuyển sang nhà máy mới; Thanh lý nhà xưởng, kho bãi, mặt bằng.

Theo đó, Thép Vicasa đang tiếp tục triển khai một số hoạt động tái cấu trúc như kinh doanh mua bán sản phẩm thép và nguyên vật liệu phục vụ sản xuất thép; cho thuê máy móc, thiết bị thuộc dây chuyền sản xuất; cho thuê phương tiện vận chuyển... nhằm đảm bảo đời sống cho Người lao động và bảo vệ lợi ích của cổ đông. Nhờ các giải pháp này, lợi nhuận sau thuế Quý I/2026 của Công ty đạt 1,681 tỷ đồng; đồng thời Công ty đặt mục tiêu duy trì lợi nhuận sau thuế năm 2026 không âm.

Hiện nay, Công ty có 84 CBCNV làm việc hàng ngày phục vụ cho các hoạt động của Công ty như: tháo dỡ, mua bán hàng hóa dịch vụ; thiết kế kỹ thuật cho dự án di dời... và duy trì bộ máy hoạt động của Công ty.

Trong diễn biến khác, Thép Vicasa đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 vào ngày 24/4 vừa qua.

Theo đó, đại hội đã thông qua việc Công ty không đề ra kế hoạch lợi nhuận của năm 2026. Lý do là công ty đang trong giai đoạn tháo dỡ và triển khai di dời nên không có hoạt động sản xuất chính. Công ty phấn đấu đến tháng 01/2027 sẽ khôi phục sản xuất thép cán, cuối năm 2027 sẽ khôi phục sản xuất thép luyện.

Cũng do đang trong giai đoạn tháo dỡ và triển khai di dời trụ sở nên VCA đề xuất không có thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Khi Công ty bắt đầu khôi phục hoạt động sản xuất chính, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao (Không được vượt quá mức thực chi của năm 2025) và báo cáo tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.