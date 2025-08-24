Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thí điểm vùng khí thải thấp ở TP HCM: Xe nào bị hạn chế?

24-08-2025 - 10:10 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng - Sở Xây dựng TP HCM, vừa có báo cáo đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông.

Trong đó đề xuất thí điểm thiết lập vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm vào năm 2026. Người dân băn khoăn ô tô, xe máy sản xuất từ năm nào sẽ bị hạn chế lưu thông ở vùng phát thải thấp?

Thí điểm vùng khí thải thấp ở TP HCM: Xe nào bị hạn chế?- Ảnh 1.

Chủ phương tiện cần kiểm tra năm sản xuất xe để biết phương tiện đạt tiêu chuẩn khí thải mức nào

Theo tìm hiểu của phóng viên, chủ phương tiện có thể kiểm tra đời xe (năm sản xuất) để biết phương tiện của mình có được phép lưu hành không. Cụ thể, ô tô sản xuất trước năm 2017 áp dụng tiêu chuẩn khí thải Euro 2 hoặc 3, sản xuất từ năm 2017 áp dụng tiêu chuẩn Euro 4, từ năm 2022 là Euro 5. Với xe máy, nếu sản xuất sau năm 2010 đến ngày 30-6-2017 áp dụng Euro 2, sản xuất sau ngày 1-7-2017 đạt Euro 3 và sản xuất từ ngày 1-7-2026 sẽ áp dụng Euro 4. Ngoài ra, chủ xe có thể đưa phương tiện đến các đại lý chính hãng để kiểm tra phương tiện đạt tiêu chuẩn khí thải mức nào.

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, có thể dự đoán các mẫu ô tô sản xuất trước năm 2017 sẽ bị hạn chế hoặc cấm vào vùng phát thải thấp từ năm 2026. Sau năm 2032, TP HCM có thể nâng chuẩn khí thải lên, khi đó xe sản xuất trước năm 2022 hoặc thậm chí trước năm 2025, có thể bị hạn chế.

Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam lưu ý phương tiện sản xuất trước năm 2007 khó đạt tiêu chuẩn Euro 2 và có thể không được di chuyển vào trung tâm TP HCM từ năm 2026. Sau năm 2032, tiêu chuẩn khí thải có thể tăng lên mức Euro 2 hoặc cao hơn. 

Đề xuất mới về tiêu chuẩn khí thải ô tô

Theo L.Giang

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông tin mới về dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

Thông tin mới về dự án điện hạt nhân Ninh Thuận Nổi bật

Những tiêu chí quan trọng để đánh giá xếp loại cán bộ, công chức theo KPI

Những tiêu chí quan trọng để đánh giá xếp loại cán bộ, công chức theo KPI Nổi bật

Hỗ trợ vé máy bay thương gia, khách sạn 5 sao cho chuyên gia công nghệ

Hỗ trợ vé máy bay thương gia, khách sạn 5 sao cho chuyên gia công nghệ

09:30 , 24/08/2025
Chậm trễ dự án gần 500 tỷ được kỳ vọng 'lá phổi xanh' giữa lòng đô thị

Chậm trễ dự án gần 500 tỷ được kỳ vọng 'lá phổi xanh' giữa lòng đô thị

08:30 , 24/08/2025
Đề xuất mới về bình ổn giá, giao trách nhiệm cho cấp xã

Đề xuất mới về bình ổn giá, giao trách nhiệm cho cấp xã

08:28 , 24/08/2025
Tại sao tài nguyên luôn bị khai thác quá mức?

Tại sao tài nguyên luôn bị khai thác quá mức?

22:22 , 23/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên