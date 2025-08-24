Thí điểm vùng khí thải thấp ở TP HCM: Xe nào bị hạn chế?

Trong đó đề xuất thí điểm thiết lập vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm vào năm 2026. Người dân băn khoăn ô tô, xe máy sản xuất từ năm nào sẽ bị hạn chế lưu thông ở vùng phát thải thấp?

Chủ phương tiện cần kiểm tra năm sản xuất xe để biết phương tiện đạt tiêu chuẩn khí thải mức nào

Theo tìm hiểu của phóng viên, chủ phương tiện có thể kiểm tra đời xe (năm sản xuất) để biết phương tiện của mình có được phép lưu hành không. Cụ thể, ô tô sản xuất trước năm 2017 áp dụng tiêu chuẩn khí thải Euro 2 hoặc 3, sản xuất từ năm 2017 áp dụng tiêu chuẩn Euro 4, từ năm 2022 là Euro 5. Với xe máy, nếu sản xuất sau năm 2010 đến ngày 30-6-2017 áp dụng Euro 2, sản xuất sau ngày 1-7-2017 đạt Euro 3 và sản xuất từ ngày 1-7-2026 sẽ áp dụng Euro 4. Ngoài ra, chủ xe có thể đưa phương tiện đến các đại lý chính hãng để kiểm tra phương tiện đạt tiêu chuẩn khí thải mức nào.

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, có thể dự đoán các mẫu ô tô sản xuất trước năm 2017 sẽ bị hạn chế hoặc cấm vào vùng phát thải thấp từ năm 2026. Sau năm 2032, TP HCM có thể nâng chuẩn khí thải lên, khi đó xe sản xuất trước năm 2022 hoặc thậm chí trước năm 2025, có thể bị hạn chế.

Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam lưu ý phương tiện sản xuất trước năm 2007 khó đạt tiêu chuẩn Euro 2 và có thể không được di chuyển vào trung tâm TP HCM từ năm 2026. Sau năm 2032, tiêu chuẩn khí thải có thể tăng lên mức Euro 2 hoặc cao hơn.