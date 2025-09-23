Thị trường chung cư phía Nam: Giao dịch tăng gấp 3, giá tăng trên 30% trong vòng 1 năm

Chia sẻ trong diễn đàn bất động sản mới đây, ông Võ Hồng Thắng, Phó Tổng Giám đốc DKRA Consulting cho hay, thị trường căn hộ TP.HCM và vùng phụ cận trong 8 tháng đầu năm 2025 tiếp tục ghi nhận những tín hiệu phục hồi khả quan, tăng mạnh cả về nguồn cung lẫn sức cầu. Tổng cộng có hơn 28.000 căn hộ được tung ra thị trường, tăng 58% so với cùng kỳ, với tỷ lệ hấp thụ trên 20.000 căn, tức gấp hơn ba lần so với năm 2024. Cùng với đó, mức giá đã tăng gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ở phân khúc nhà phố và biệt thự, nguồn cung đạt hơn 10.000 sản phẩm, tăng tới 71% và lượng tiêu thụ gấp 4 lần cùng kỳ. Đất nền dù tăng nhẹ về nguồn cung, chỉ khoảng 3%, nhưng tỷ lệ hấp thụ cũng gấp 2,2 lần với hơn 1.100 sản phẩm.

Theo vị này, sự lan tỏa của thị trường không còn bó hẹp trong TP.HCM mà mở rộng rõ nét sang các địa phương lân cận. Trong đó, Bình Dương (cũ) vượt TP.HCM (cũ) về nguồn cung và tiêu thụ căn hộ, chiếm 46,7% toàn thị trường. TP.HCM tiếp tục tập trung vào phân khúc cao cấp, căn hộ hạng A còn tại Bình Dương (cũ) căn hộ hạng B và C giữ vai trò dẫn dắt thị trường. Tương tự, ở phân khúc nhà phố - biệt thự sức cầu đang nghiêng về địa bàn tỉnh Long An (cũ), chiếm khoảng 40% nguồn cung và 67% lượng tiêu thụ sơ cấp toàn thị trường.

Dữ liệu của DKRA Consulting cũng chỉ ra, mặt bằng giá bán sơ cấp tại TP.HCM trong tháng 8/2205 tăng 2% - 6% so với tháng trước. Các giao dịch tập trung ở những dự án thuận tiện kết nối về khu vực trung tâm thành phố, gần các tuyến giao thông công cộng (TOD), pháp lý hoàn thiện và có chính sách bán hàng nổi bật.

Lượng giao dịch căn hộ TP.HCM và phụ cận tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh minh hoạ.

Theo ghi nhận, các dự án căn hộ tại TP.HCM (mới) rục rịch thị trường ở giai đoạn này kèm chính sách bán hàng đột phá đang nhận được sự quan tâm tích cực từ người mua. Đơn cử như An Gia đang bung 700 căn hộ cuối cùng tháp Gió Đông– là giỏ hàng đẹp nhất dự án The Gió Riverside (P.Đông Hoà, TP.HCM) với 100% căn hướng sông và chuỗi tiện ích cao cấp.

Đợt này, chủ đầu tư mạnh tay với giải pháp tài chính cho giỏ hàng cuối cùng. Theo đó, khách hàng mua căn hộ tháp Gió Đông được hỗ trợ 100% lãi suất trong 36 tháng, ân hạn nợ gốc 5 năm cùng ưu đãi chiết khấu đến 18,5% (gần 600 triệu đồng), giúp nhà đầu tư giảm áp lực dòng tiền và gia tăng biên lợi nhuận. Đồng nghĩa, trong 3 năm đầu, người mua không phát sinh chi phí tài chính, được hưởng thêm gói quà tặng nội thất thiết yếu từ chủ đầu tư. Nếu khai thác cho thuê ngay khi nhận nhà với mức giá thuê khoảng 10 triệu đồng/tháng, tương đương 120 triệu đồng/năm thì toàn bộ khoản thu trở thành dòng tiền dương.

Bên cạnh đó, An Gia còn áp dụng ân hạn nợ gốc đến 60 tháng cho người mua căn hộ tháp Gió Đông. Chính sách cho phép khách hàng chưa phải thanh toán phần gốc trong vòng 60 tháng và duy trì được sự linh hoạt trong kế hoạch tài chính cá nhân, gia đình.

Một dự án căn hộ tại P.Dĩ An (TP.HCM) là Phú Đông SkyOne của Phú Đông Group cũng nhận được sự quan tâm khi đưa ra chính sách bán hàng hấp dẫn. Theo đó, đơn vị này ra mắt gần 800 căn hộ, khách mua chỉ thanh toán 10% đến khi nhận nhà, kèm phương án trả góp 4,5 triệu đồng/tháng trong 24 tháng, được cố định lãi suất 5% trong 5 năm.

Cùng địa bàn, Liên doanh Nhật Bản gồm Cosmos Initia, TT Capital và Koterasu Group chuẩn bị kick off căn hộ tháp Orion tại dự án TT AVIO kèm chính sách bán hàng “Đàm phán thanh toán – One on One” gây chú ý trên thị trường.

Cũng mạnh tay về chính sách bán hàng trong đợt này, dự án A&K Tower của chủ đầu tư OBC Holdings ưu đãi cho khách hàng mua từ 2-3 căn nhận mức chiết khấu 1% tổng giá trị căn hộ; mua từ 4 căn được chiết khấu 2%; thanh toán nhanh chiết khấu lên đến 13%.

Nhờ mặt bằng giá hợp lý và chính sách bán hàng hấp dẫn, dự án Fresia Riverside của Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Vạn (TV Holdings) đang nhận được sự quan tâm tích cực. Dự án gồm 1.153 căn hộ, tọa lạc ngay mặt tiền đường Bùi Hữu Nghĩa, Biên Hoà (Đồng Nai) do EximRS tiếp thị và phân phối độc quyền. Dự án có mức giá từ 1,79 tỉ đồng/căn 2 phòng ngủ cùng chính sách bán hàng đặc biệt: khách hàng giao dịch sớm được chiết khấu 2%; ưu đãi 5% nếu thanh toán nhanh, mua sỉ chiết khấu 1%; giãn thanh toán nhẹ nhàng chỉ 0,5%/tháng.

Độ tuổi của nhóm khách đầu tư tập trung ở 35–44 tuổi, chiếm tới 36%, trong khi người mua để ở chủ yếu ở độ tuổi 25–34, chiếm khoảng 40%. Ảnh minh hoạ.

Thực tế, việc chủ đầu tư mạnh tay ưu đãi cho khách mua nhằm kích cầu thanh khoản dự án vào thời điểm quý cuối năm – giai đoạn được xem là “giao mùa” ở chu kì mới, trước khi mặt bằng giá có thể bật tăng ở các dự án. Theo các chuyên gia, chính sách bán hàng đột phá được ngầm hiểu là cách chủ đầu tư hỗ trợ tài chính cho người mua trong bối cảnh tâm lý sở hữu bất động sản còn e dè trước biến động vĩ mô.

Theo đó, gần đây giao dịch căn hộ phía Nam tăng gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái cũng phần nào thể hiện thiện chí của người mua nhà. Họ hiểu rằng, tận dụng chính sách bán hàng từ phía chủ đầu tư không chỉ giúp giảm đáng kể số vốn thực góp, mà còn trực tiếp mở rộng biên lợi nhuận trong tương lai, bởi phần chiết khấu sẽ trở thành chênh lệch giá vốn khi tài sản tăng giá. Với chính sách ưu đãi từ 10-20% ngay từ đầu thì ngay cả khi giá căn hộ chưa kịp tăng mạnh thì người mua vẫn được bảo toàn lợi, giúp giảm thiểu rủi ro.

Về độ tuổi mua nhà, dữ liệu mới đây từ Batdongsan.com.vn cho thấy nhu cầu đầu tư vẫn chiếm tỉ trọng lớn hơn so với nhu cầu ở thực. Độ tuổi của nhóm khách đầu tư tập trung ở 35–44 tuổi, chiếm tới 36%, trong khi người mua để ở chủ yếu ở độ tuổi 25–34, chiếm khoảng 40%.

Sự trẻ hóa độ tuổi người mua phản ánh xu hướng xã hội thay đổi, khi thế hệ trẻ coi trọng trải nghiệm, ưu tiên môi trường sống xanh trong các khu đô thị lớn, gắn với mô hình phát triển theo định hướng giao thông công cộng (TOD). Đặc biệt, tính pháp lý của dự án ngày càng trở thành yếu tố then chốt trước khi người mua quyết định xuống tiền.

Khẩu vị người mua bất động sản cũng đã thay đổi, phản ánh rõ ở sự khác biệt giữa hai nhóm chính. Người mua để ở thường là những khách hàng lần đầu sở hữu bất động sản, có số tiền vừa phải, thận trọng trong quyết định, tham khảo ý kiến người thân và chú trọng đến các yếu tố thiết thực như vị trí dự án, sự gần gũi với nơi làm việc, trường học, môi trường sống, giá cả và các hỗ trợ từ ngân hàng. Trong khi đó, người mua để đầu tư đa phần đã sở hữu bất động sản, có nguồn vốn nhàn rỗi, tìm kiếm cơ hội sinh lời và quan tâm nhiều đến vị trí giao thông, quy hoạch tương lai, phương thức thanh toán cũng như uy tín của chủ đầu tư.