Thị trường hàng hoá 21/7: Gạo nguyên liệu nhích giá, cao su quốc tế duy trì sắc xanh

Gạo nguyên liệu giữ đà tích cực

Thị trường gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận một số biến động nhẹ ở nhóm gạo nguyên liệu xuất khẩu, trong khi giá bán lẻ và giá xuất khẩu tiếp tục duy trì ổn định.

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, gạo nguyên liệu xuất khẩu CL555 tăng 100 đồng/kg, lên 9.600 - 9.700 đồng/kg. Gạo IR504 dao động 9.200 - 9.300 đồng/kg, OM 5451 ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg, OM18 giữ 8.700 - 8.850 đồng/kg và Đài Thơm 8 duy trì 9.200 - 9.400 đồng/kg. Hai chủng loại OM380 và Sóc Thơm cùng được giao dịch ở 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Đối với phụ phẩm, tấm thơm dao động 8.300 - 8.400 đồng/kg, trong khi cám giữ mức 7.900 - 8.050 đồng/kg.

Tại các chợ bán lẻ, giá gạo không ghi nhận điều chỉnh mới. Gạo Nàng Nhen tiếp tục ở mức 28.000 đồng/kg, Hương Lài 22.000 đồng/kg, gạo thơm Thái hạt dài 20.000 - 22.000 đồng/kg, Jasmine 16.000 - 17.000 đồng/kg và Đài Thơm 15.000 - 15.500 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam tiếp tục đi ngang. Gạo Jasmine được chào bán 513 - 517 USD/tấn, gạo thơm 5% tấm 510 - 520 USD/tấn và gạo thơm 100% tấm 348 - 352 USD/tấn.

Trong ngắn hạn, giá gạo trong nước nhiều khả năng tiếp tục ổn định khi nguồn cung vẫn dồi dào. Riêng một số chủng loại phục vụ xuất khẩu có thể giữ xu hướng tích cực nếu nhu cầu mua mới tiếp tục cải thiện.

Giá hồ tiêu trong nước chưa có biến động mới

Thị trường hồ tiêu trong nước tiếp tục ổn định, giá thu mua tại các vùng nguyên liệu trọng điểm dao động trong khoảng 137.000 - 140.500 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Nông cũ (nay thuộc Lâm Đồng) giữ mức cao nhất cả nước là 140.500 đồng/kg. Đắk Lắk duy trì 140.000 đồng/kg; Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay thuộc TP. Hồ Chí Minh) ở mức 137.500 đồng/kg. Tại Đồng Nai và Gia Lai, giá tiêu cùng giữ 137.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu cũng chưa ghi nhận thay đổi. Tiêu đen Indonesia được chào bán ở 6.773 USD/tấn, Brazil ASTA 570 ở 5.800 USD/tấn, còn Malaysia đạt 9.300 USD/tấn. Giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam loại 500 g/l và 550 g/l lần lượt duy trì ở 5.850 USD/tấn và 5.950 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, Indonesia giữ mức 9.336 USD/tấn, Việt Nam 8.200 USD/tấn và Malaysia 12.200 USD/tấn.

Trong ngắn hạn, giá tiêu nhiều khả năng tiếp tục dao động hẹp khi cung – cầu chưa xuất hiện biến động lớn. Động lực tăng mới sẽ phụ thuộc vào lực mua từ doanh nghiệp xuất khẩu và nhu cầu tại các thị trường tiêu thụ chính.

Giá cao su quốc tế duy trì sắc xanh

Giá cao su thế giới ghi nhận diễn biến tích cực trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á, trong khi giá thu mua mủ cao su trong nước tiếp tục được các doanh nghiệp duy trì ổn định.

Trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 8 tăng 2 Yên, lên 424,5 Yên/kg. Tại Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), hợp đồng tháng 8 tăng lên 16.820 Nhân dân tệ/tấn, còn giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 8 trên Sàn SGX (Singapore) đạt 217 Cent/kg, tăng 0,98%. Riêng tại Thái Lan, giá cao su RSS3 giao tháng 8 giảm nhẹ xuống 92,5 Baht/kg.

Ở thị trường trong nước, các doanh nghiệp lớn tiếp tục giữ nguyên giá thu mua. Bình Long duy trì giá mủ nước 540 đồng/độ TSC/kg tại nhà máy; Cao su Bà Rịa giữ mức 420 đồng/độ TSC/kg; Phú Riềng thu mua mủ nước 420 đồng/TSC; MangYang duy trì 458 - 463 đồng/TSC đối với mủ nước.

Trong ngắn hạn, giá cao su thế giới được dự báo tiếp tục chịu tác động từ diễn biến cung - cầu và nhu cầu tiêu thụ tại các thị trường lớn. Trong nước, giá thu mua nhiều khả năng vẫn duy trì ổn định nếu doanh nghiệp chưa điều chỉnh chính sách thu mua.

Giá heo hơi giảm nhẹ tại ba miền

Giá heo hơi ngày 21/7 điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg tại Bắc Ninh, Lâm Đồng và Đồng Nai, trong khi phần lớn địa phương tiếp tục đi ngang. Mặt bằng giá cả nước hiện dao động 62.000 - 67.000 đồng/kg.

Tại miền Bắc, Bắc Ninh giảm còn 66.000 đồng/kg. Thái Nguyên, Hà Nội và Hưng Yên tiếp tục giữ mức cao nhất cả nước là 67.000 đồng/kg.

Ở miền Trung - Tây Nguyên, Lâm Đồng giảm xuống 63.000 đồng/kg. Thanh Hóa và Nghệ An duy trì mức cao nhất khu vực 65.000 đồng/kg, trong khi Khánh Hòa giữ mức thấp nhất 62.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, Đồng Nai giảm còn 63.000 đồng/kg, ngang với TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Vĩnh Long và Cần Thơ. Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau tiếp tục giữ 62.000 đồng/kg.

Trong ngắn hạn, giá heo hơi nhiều khả năng tiếp tục dao động trong biên độ hẹp khi cung - cầu chưa có biến động lớn. Thị trường có thể xuất hiện thêm các nhịp điều chỉnh cục bộ tại một số địa phương.