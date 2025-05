Thị trường ngày 21/5: Giá vàng tiếp đà tăng, dầu, thép, cao su, cà phê và đường đồng loạt giảm

Ảnh minh họa

Giá dầu giảm nhẹ

Giá dầu giảm nhẹ, do sự không chắc chắn trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran và các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine, trong khi số liệu mới của chính phủ đưa ra triển vọng thận trọng đối với nền kinh tế nhập khẩu dầu thô hàng đầu – Trung Quốc.

Chốt phiên giao dịch ngày 20/5, giá dầu thô Brent giảm 16 US cent tương đương 0,2% xuống 65,38 USD/thùng. Dầu WTI giảm 13 US cent tương đương 0,2% xuống 62,56 USD/thùng.

Một thỏa thuận giữa Iran và Mỹ sẽ cho phép Iran tăng xuất khẩu dầu thêm 300.000-400.000 thùng/ngày, nếu lệnh trừng phạt được nới lỏng, nhà phân tích Alex Hodes thuộc StoneX cho biết. Iran là nước sản xuất dầu thô lớn thứ 3 trong nhóm Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) vào năm 2024 sau Saudi Arabia và Iraq, số liệu năng lượng liên bang Mỹ cho biết.

Một thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine có thể cho phép Moscow xuất khẩu nhiều dầu hơn ra thế giới. Nga là một thành viên của nhóm các quốc gia OPEC+, bao gồm OPEC và các nhà sản xuất khác. Nga là nước sản xuất dầu thô lớn thứ 2 thế giới sau Mỹ vào năm 2024, số liệu năng lượng liên bang Mỹ cho biết.

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng 10%

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng 10%, do sản lượng hàng ngày giảm, dự báo nhu cầu trong tuần tới tăng và dự báo dài hạn về mùa hè nóng hơn bình thường.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 6/2025 trên sàn New York tăng 31,4 US cent tương đương 10,1% lên 3,427 USD/mmBTU. Đây là phiên tăng mạnh nhất kể từ đầu tháng 4/2025. Trong phiên trước đó, giá khí tự nhiên chạm mức thấp nhất kể từ ngày 25/4/2025.

Giá vàng tiếp đà tăng, bạch kim cao nhất hơn 6 tháng, palađi cao nhất hơn 2 tháng

Giá vàng tăng hơn 1%, do đồng USD suy yếu và thị trường chứng khoán giảm, trong bối cảnh bất ổn về chính sách thuế quan của Mỹ và khả năng ngừng bắn giữa Nga và Ukraine.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA tăng 1,7% lên 3.284,74 USD/ounce. Vàng kỳ hạn tháng 6/2025 trên sàn New York tăng 1,6% lên 3.284,6 USD/ounce.

Đồng USD giảm, chịu áp lực từ sự thận trọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đối với nền kinh tế, sau khi Moody's hạ xếp hạng trái phiếu chính phủ Mỹ xuống 1 bậc từ Aaa xuống Aa1, do lo ngại nợ công ngày càng tăng của quốc gia này.

Đồng USD suy yếu khiến vàng thỏi trở nên rẻ hơn đối với khách hàng nắm giữ tiền tệ khác.

Đồng thời, giá bạch kim trên sàn London tăng 5% lên 1.048,05 USD/ounce – cao nhất kể từ tháng 10/2024. Giá palađi tăng 4,2% lên 1.015,58 USD/ounce – cao nhất kể từ ngày 4/2/2025.

Giá đồng duy trì vững

Giá đồng duy trì vững, do đồng USD suy yếu và nỗ lực kích thích kinh tế của nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc, song lo ngại về tăng trưởng và nhu cầu do thuế quan của Mỹ ảnh hưởng đến xu hướng thị trường.

Giá đồng trên sàn London thay đổi nhẹ ở mức 9.520 USD/tấn.

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên tăng, thép giảm

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên tăng, trong bối cảnh nhu cầu quặng sắt trong ngắn hạn giảm, song mức tăng bị hạn chế bởi số liệu kinh tế từ nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – suy yếu.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2025 trên sàn Đại Liên tăng 0,28% lên 725 CNY (100,39 USD)/tấn.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 6/2025 trên sàn Singapore tăng 0,15% lên 99,6 USD/tấn.

Nhập khẩu quặng sắt của Trung Quốc từ các nước sản xuất lớn – Australia và Brazil – trong tháng 4/2025 tăng 9,53% so với tháng trước đó lên 33,48 triệu tấn, công ty môi giới Hexun Futures cho biết.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây giảm gần 0,6%, thép cuộn cán nóng giảm 0,37%, thép cuộn giảm 0,51% và thép không gỉ giảm 1%.

Giá cao su tại Nhật Bản giảm

Giá cao su tại Nhật Bản giảm, do triển vọng nguồn cung tăng trong bối cảnh đang bước vào vụ thu hoạch, trong khi số liệu kinh tế Trung Quốc ảm đạm cũng gây áp lực giá.

Giá cao su kỳ hạn tháng 10/2025 trên sàn Osaka (OSE) giảm 1,2 JPY tương đương 0,37% xuống 323,3 JPY (2,24 USD)/kg.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 9/2025 trên sàn Thượng Hải giảm 15 CNY tương đương 0,1% xuống 14.940 CNY (2.068,74 USD)/tấn.

Giá cao su butadiene kỳ hạn tháng 6/2025 trên sàn Thượng Hải giảm 185 CNY tương đương 1,51% xuống 12.070 CNY (1.671,33 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 6/2025 trên sàn Singapore giảm 0,2% xuống 172,5 US cent/kg.

Giá cà phê giảm

Giá cà phê arabica trên sàn ICE giảm 5,4 US cent tương đương 1,4% xuống 3,693 USD/lb.

Đồng thời, giá cà phê robusta trên sàn London giảm 1,4% xuống 4.903 USD/tấn.

Giá đường giảm

Giá đường thô trên sàn ICE giảm 0,11 US cent tương đương 0,6% xuống 17,34 US cent/lb.

Đồng thời, giá đường trắng trên sàn London giảm 0,5% xuống 487,1 USD/tấn.

Giá ngô và đậu tương tăng, lúa mì cao nhất 2 tuần

Giá lúa mì trên sàn Chicago tăng lên mức cao nhất 2 tuần, do đồng USD suy yếu và dự báo về vụ thu hoạch của Mỹ giảm, đã thúc đẩy hoạt động mua vào sau khi chạm mức thấp nhất 5 năm trong tuần trước đó.

Trên sàn Chicago, giá đậu tương kỳ hạn tháng 7/2025 tăng 2-1/4 US cent lên 10,53 USD/bushel. Giá ngô kỳ hạn tháng 7/2025 tăng 7 US cent lên 4,54-1/2 USD/bushel. Giá lúa mì giao cùng kỳ hạn tăng 17 US cent lên 5,46 USD/bushel – cao nhất kể từ ngày 5/5/2025.

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng phiên thứ 2 liên tiếp

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng phiên thứ 2 liên tiếp, được hỗ trợ bởi giá dầu cọ trên sàn Đại Liên tăng sau các biện pháp kích thích gần đây của Trung Quốc.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 8/2025 trên sàn Bursa Malaysia tăng 0,72% lên 3.910 ringgit (910,36 USD)/tấn.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 21/5