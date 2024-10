Thị trường ngày 22/10: Giá dầu tăng trở lại, vàng ngừng tăng, cà phê robusta thấp nhất 2 tháng

Dầu tăng gần 2%

Giá dầu đảo chiều tăng trở lại, tăng gần 2% vào thứ Hai, trong bối cảnh tình hình giao tranh ở Trung Đông không có dấu hiệu suy giảm và dự kiến Israel sẽ trả đũa Iran khiến thị trường lo ngại về nguồn cung từ khu vực này.

Giá dầu thô Brent kết thúc phiên tăng 1,23 USD, hay 1,68%, lên 74,29 USD/thùng, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ tăng 1,34 USD, hay 1,94%, lên 70,56 USD/thùng.

Các lực lượng Israel đã bao vây bệnh viện và nơi trú ẩn của những người phải di dời ở phía bắc Dải Gaza vào thứ Hai, khi họ tăng cường các hoạt động chống lại các chiến binh Palestine, các nhân viên y tế cho biết. Israel cũng đã thực hiện các cuộc tấn công có mục tiêu vào các địa điểm thuộc nhánh tài chính của Hezbollah ở Lebanon.

Vàng ngừng tăng khi lợi suất trái phiếu Mỹ và USD mạnh lên

Vàng đã tạm dừng tăng sau khi vọt lên mức cao kỷ lục mới vào thứ Hai, sau khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và đồng USD tăng, mặc dù những bất ổn ngày càng tăng xung quanh cuộc bầu cử tổng thống Mỹ và cuộc chiến tranh Trung Đông.

Vàng giao ngay về cuối phiên ở mức 2.723,25 USD/ounce, không thay đổi nhiều so với đóng cửa phiên trước, sau khi đạt mức kỷ lục 2.740,37 USD vào đầu phiên. Vàng Mỹ kỳ hạn tháng 12 tăng 0,3% lên 2.738,9 USD.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao nhất trong 12 tuần, trong khi chỉ số USD cũng tăng, khiến vàng trở nên đắt hơn đối với người mua ở nước ngoài.

Triển vọng giá vàng sẽ còn tiếp tục tăng hơn nữa.

Hàng trăm cư dân Beirut đã phải rời bỏ nhà cửa khi Israel chuẩn bị tấn công các địa điểm có liên quan đến hoạt động tài chính của Hezbollah, làm gia tăng nỗi lo về sự leo thang xung đột.

Quặng sắt tăng

Giá quặng sắt tăng vào thứ Hai do nhu cầu trong ngắn hạn vẫn vững chắc và Trung Quốc hạ lãi suất làm phấn chấn tâm lý nhà đầu tư. Tuy nhiên, đà tăng bị hạn chế bởi sự thận trọng về mức độ tác động từ việc hạ lãi suất đối với thị trường thép.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2025 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc kết thúc phiên tăng 1,45% lên 769,5 nhân dân tệ (108,18 USD) một tấn.

Quặng sắt tháng 11/2024 trên Sàn giao dịch Singapore tăng 0,41% lên 102,1 USD/tấn.

Đồng và nhôm cao nhất 1 tuần

Giá đồng tăng lên mức cao nhất một tuần vào thứ Hai sau khi Trung Quốc cắt giảm lãi suất làm dấy lên hy vọng về nhu cầu sẽ tăng ở quốc gia tiêu dùng hàng đầu thế giới, trong bối cảnh lo ngại dai dẳng về lĩnh vực bất động sản đang gặp khó khăn của nước này.

Hợp đồng đồng kỳ hạn 3 tháng trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) giảm 0,6% xuống còn 9.563 USD/tấn.

Việc cắt giảm lãi suất của Trung Quốc đã được dự đoán trước, nhưng mức cắt giảm 25 điểm cơ bản là cao hơn dự đoán.

Nền kinh tế Trung Quốc trong quý 3 tăng trưởng với tốc độ chậm nhất kể từ đầu năm 2023 do nhu cầu trong nước yếu, tăng trưởng xuất khẩu chậm lại và lĩnh vực bất động sản tiếp tục gặp khó khăn. Bất động sản chiếm một lượng lớn nhu cầu về kim loại công nghiệp.

Giá nhôm phiên thứ Hai cũng đạt 2.656,50 USD/tấn, mức cao nhất trong hơn một tuần, khi giá nguyên liệu alumina trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tiếp tục tăng do lo ngại về tình trạng gián đoạn nguồn cung.

Dầu cọ tăng

Giá dầu cọ Malaysia tăng vào thứ Hai, phục hồi sau hai phiên giảm, được hỗ trợ bởi ước tính xuất khẩu dầu cọ của nước này tăng trong khi sản lượng dự đoán sẽ giảm theo mùa vụ.

Hợp đồng dầu cọ giao tháng 1/2025 trên Sàn giao dịch phái sinh Bursa Malaysia tăng 46 ringgit, tương đương 1,08%, lên 4.301 ringgit (1.000,23 USD)/tấn.

Hợp đồng này đã giảm 1,3% trong hai phiên liên tiếp trước đó.

Ước tính xuất khẩu các sản phẩm dầu cọ của Malaysia tăng từ 8,7% đến 9,5% trong giai đoạn từ ngày 1 đến ngày 20 tháng 10, so với cùng kỳ một tháng trước.

Hội đồng Dầu cọ Malaysia (MPOB) đầu tháng này đã báo cáo sản lượng dầu cọ thô đã giảm 3,8% trong tháng 9 so với tháng 8, trong khi xuất khẩu dầu cọ tăng 0,93%.

Ngô, đậu tương tăng

Giá ngô và đậu tương trên Sàn giao dịch Chicago tăng vào thứ Hai do giá giảm gần đây thu hút nhu cầu từ khách hàng nước ngoài đối với ngũ cốc và đậu tương Mỹ.

Giá lúa mì tăng giảm đan xen với sự hỗ trợ lan tỏa từ giá ngô, những lo ngại dai dẳng về hạn hán ở các vùng trồng lúa mì chính và các hạn chế xuất khẩu của Nga.

Trên Sở giao dịch Chicago, giá đậu tương tăng 11 US cent lên 9,81 USD/bushel và ngô tăng 4-3/4 US cent lên 4,09-1/2 USD/bushel. Hợp đồng lúa mì giao dịch nhiều nhất giảm 1/2 US cent xuống 5,72-1/4 USD/bushel.

Cao su giảm

Giá cao su kỳ hạn tương lai tại Nhật Bản giảm vào thứ Hai, chịu áp lực từ những lo ngại về sự phục hồi kinh tế của quốc gia tiêu thụ hàng đầu thế giới - Trung Quốc + và giá cao su tổng hợp giảm, mặc dù các biện pháp kích thích mới từ Bắc Kinh đã hạn chế đà giảm.

Hợp đồng cao su giao tháng 3 của Sàn giao dịch Osaka (OSE) đóng cửa giảm 5,5 yên, hay 1,39%, xuống 389,0 yên (2,60 USD)/kg.

Hợp đồng cao su tháng 1 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) tăng 10 nhân dân tệ, hay 0,06%, đóng cửa ở mức 18.170 nhân dân tệ (2.554,26 USD)/tấn.

Robusta thấp nhất 2 tháng

Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 11 giảm 125 USD, tương đương 2,7%, xuống còn 4.577 USD/tấn, sau khi chạm mức thấp nhất trong hai tháng là 4.525 USD.

Các đại lý lưu ý rằng các nhà đầu cơ đã thu hẹp vị thế mua ròng trước vụ thu hoạch tại quốc gia trồng nhiều cà phê robusta nhất thế giới - Việt Nam, dự kiến sẽ tăng tốc vào tháng tới.

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 12 giảm 2,2% xuống còn 2,517 USD/lb.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng 22/10: