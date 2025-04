Thị trường ngày 24/4: Giá vàng và dầu quay đầu giảm mạnh, đồng cao nhất 3 tuần

Giá dầu giảm 2%

Giá dầu giảm 2%, khi các nguồn tin cho biết OPEC+ sẽ xem xét tăng mạnh sản lượng trong tháng 6/2025, song mức giảm được hạn chế sau báo cáo Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể cắt giảm thuế đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc.

Chốt phiên giao dịch ngày 23/4, giá dầu thô Brent giảm 1,32 USD tương đương 1,96% xuống 66,12 USD/thùng và dầu WTI giảm 1,4 USD tương đương 2,2% xuống 62,27 USD/thùng.

Trước đó trong phiên, giá dầu Brent đạt 68,65 USD/thùng – cao nhất kể từ ngày 4/4/2025, trước thông tin OPEC+.

Một số thành viên của OPEC+ sẽ đề xuất nhóm tăng sản lượng dầu trong tháng thứ 2 liên tiếp vào tháng 6/2025.

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng 1%, do sản lượng hàng ngày giảm và xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đạt gần mức cao kỷ lục.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 5/2025 trên sàn New York tăng 1,5 US cent tương đương 0,5% lên 3,022 USD/mmBTU. Trong phiên trước đó, giá khí tự nhiên chạm mức thấp nhất kể từ ngày 19/11/2024 – phiên thứ 2 liên tiếp.

Giá vàng giảm mạnh hơn 3%

Giá vàng giảm hơn 3% từ mức cao kỷ lục, do nhu cầu đối với tài sản rủi ro được cải thiện, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump không có kế hoạch sa thải người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và tiến triển tích cực trong các cuộc đàm phán thuế quan với Trung Quốc.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 3% xuống 3.281,6 USD/ounce, sau khi đạt mức cao kỷ lục 3.500,05 USD/ounce trong phiên trước đó. Vàng kỳ hạn tháng 6/2025 trên sàn New York giảm 3,7% xuống 3.294,1 USD/ounce.

Tuy nhiên, tính từ đầu năm đến nay giá vàng tăng hơn 26%, được thúc đẩy bởi hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương, lo ngại cuộc chiến thuế quan và nhu cầu đầu tư tăng mạnh.

Tâm lý thị trường tài chính được cải thiện và đồng USD hồi phục sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút lại lời đe dọa sa thải Jerome Powell, sau nhiều ngày chỉ trích gay gắt Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vì không cắt giảm lãi suất.

Giá đồng cao nhất 3 tuần

Giá đồng tăng lên mức cao nhất 3 tuần, do lo ngại căng thẳng thương mại toàn cầu giảm bớt, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng thuế nhập khẩu đối với nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – có thể giảm.

Giá đồng trên sàn London tăng 0,1% lên 9.379 USD/tấn, trong phiên có lúc đạt 9.481,5 USD/tấn – cao nhất kể từ ngày 3/4/2025. Tính đến nay, giá đồng tăng hơn 15% kể từ khi chạm mức thấp nhất 17 tháng (8.105 USD/tấn) vào đầu tháng này.

Sản lượng đồng tại Trung Quốc trong tháng 3/2025 – nước sản xuất kim loại tinh chế lớn nhất – tăng 8,6% so với cùng tháng năm ngoái lên 1,25 triệu tấn.

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên cao nhất gần 3 tuần, thép tăng

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên tăng lên mức cao nhất gần 3 tuần, được củng cố bởi kỳ vọng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc và nhu cầu theo mùa vụ đối với nguyên liệu sản xuất thép ngày càng tăng.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2025 trên sàn Đại Liên tăng 2,11% lên 727,5 CNY (99,73 USD)/tấn. Trước đó trong phiên, giá quặng sắt đạt 731 CNY/tấn – cao nhất kể từ ngày 3/4/2025.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2025 trên sàn Singapore tăng 1,61% lên 100,2 USD/tấn.

Sản lượng thép Trung Quốc tiếp tục tăng và nhu cầu hạ nguồn đối với vật liệu xây dựng tăng, công ty môi giới Galaxy Futures cho biết.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây tăng 1,46%, thép cuộn cán nóng tăng 1,41%, thép không gỉ và thép cuộn cả hai cùng tăng 0,39%.

Giá cao su tại Nhật Bản tăng

Giá cao su tại Nhật Bản tăng, được hỗ trợ bởi kỳ vọng căng thẳng thương mại giữa Mỹ và nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – giảm bớt, điều này làm lu mờ triển vọng nguồn cung tăng.

Giá cao su kỳ hạn tháng 9/2025 trên sàn Osaka (OSE) tăng 4,6 JPY tương đương 1,61% lên 289,9 JPY (2,05 USD)/kg.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 9/2025 trên sàn Thượng Hải tăng 80 CNY tương đương 0,55% lên 14.695 CNY (2.014,37 USD)/tấn.

Giá cao su butadiene kỳ hạn tháng 5/2025 trên sàn Thượng Hải tăng 325 CNY tương đương 2,96% lên 11.295 CNY (1.548,3 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 5/2025 trên sàn Singapore tăng 0,5% lên 167,8 US cent/kg.

Giá cà phê tăng

Giá cà phê arabica trên sàn ICE tăng 13 US cent tương đương 3,5% lên 3,8575 USD/lb.

Đồng thời, giá cà phê robusta trên sàn London tăng 105 USD tương đương 2% lên 5.362 USD/tấn.

Dự báo sản lượng niên vụ cà phê 2025/26 của Brazil sẽ giảm 3-6,4% so với niên vụ trước, do thời tiết khô trong năm 2024.

Giá đường giảm

Giá đường thô trên sàn ICE giảm 0,05 US cent tương đương 0,3% xuống 17,94 US cent/lb – chỉ cao hơn mức thấp nhất 2,5 năm (17,51 US cent/lb) trong tuần trước đó.

Đồng thời, giá đường trắng trên sàn London giảm 2,5 USD tương đương 0,5% xuống 503,3 USD/tấn.

Giá đậu tương cao nhất 2 tháng, ngô và lúa mì giảm

Giá đậu tương trên sàn Chicago tăng lên mức cao nhất 2 tháng, được củng cố bởi kỳ vọng căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc giảm bớt, trong khi giá lúa mì và ngô giảm.

Trên sàn Chicago, giá đậu tương kỳ hạn tháng 7/2025 tăng 4-1/4 US cent lên 10,5-1/4 USD/bushel, sau khi đạt mức cao nhất kể từ ngày 24/2/2025 trong đầu phiên giao dịch. Giá ngô kỳ hạn tháng 7/2025 giảm 4 US cent xuống 4,79-1/4 USD/bushel và giá lúa mì kỳ hạn tháng 7/2025 giảm 6-3/4 US cent xuống 5,43-1/2 USD/bushel.

Giá dầu cọ tại Malaysia tiếp đà tăng

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng, được hỗ trợ bởi hoạt động mua vào kiếm lời và thị trường dầu thực vật tăng.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 7/2025 trên thị trường Bursa Malaysia tăng 69 ringgit tương đương 1,74% lên 4.035 ringgit (919,55 USD) /tấn, sau khi tăng hơn 2% trong đầu phiên giao dịch.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 24/ 4