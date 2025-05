Thị trường ngày 3/5: Giá dầu ghi nhận tuần giảm mạnh nhất trong hơn một tháng, vàng giảm, đồng tiếp tục tăng

Ảnh minh họa

Dầu ghi nhận tuần giảm mạnh nhất trong hơn một tháng

Giá dầu giảm hơn 1% trong phiên cuối tuần và ghi nhận tuần giảm mạnh nhất kể từ cuối tháng 3, do các nhà đầu tư trở lại thận trọng trước cuộc họp của OPEC+ để quyết định chính sách sản lượng cho tháng 6 của tổ chức này.

Chốt phiên 02/5 dầu thô WTI giảm 0,95 USD hay 1,6% xuống 58,29 USD/thùng. Dầu thô Brent giảm 0,84 USD hay 1,4% xuống 61,29 USD/thùng.

Trong tuần này, dầu Brent giảm khoảng 8% và dầu WTI giảm 7,7%.

Reuters dẫn lời ba nguồn tin rằng cuộc họp của OPEC+ đã được chuyển lên thứ Bảy thay vì kế hoạch ban đầu là thứ Hai, mặc dù hiện vẫn chưa rõ lý do tại sao cuộc họp lại được lên lịch lại.

Các thành viên của tổ chức OPEC+ đang cân nhắc xem có nên tăng sản lượng dầu nhanh hơn nữa vào tháng 6 hay giữ nguyên mức tăng ít hơn.

Dù thế nào đi nữa, các nhà giao dịch dầu mỏ đã chuẩn bị cho nguồn cung tăng hơn từ nhóm này, vào thời điểm lo ngại về sự suy thoái kinh tế do cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã thúc đẩy các chuyên gia thị trường hạ thấp dự kiến tăng trưởng nhu cầu trong năm nay.

OPEC+ hiện đang cắt giảm sản lượng hơn 5 triệu thùng mỗi ngày.

Các nhà giao dịch cũng thận trọng trước khả năng hạ nhiệt tranh chấp thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ, sau khi Bắc Kinh cho biết họ đang đánh giá đề xuất từ Washington về việc đàm phán để giải quyết vấn đề thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Lời đe dọa của Trump trong ngày 01/5 về việc áp đặt lệnh trừng phạt thứ cấp đối với những người mua dầu của Iran cũng giúp giảm bớt một số áp lực lên giá dầu, vì nó có thể thắt chặt nguồn cung toàn cầu.

Số liệu từ nhà cung cấp dịch vụ mỏ dầu Baker Hughes cho thấy các công ty khoan dầu của Mỹ đã cắt giảm số lượng giàn khoan dầu đang hoạt động lần đầu tiên trong ba tuần. Số lượng giàn khoan dầu, một chỉ báo sớm về sản lượng trong tương lai, đã giảm bốn xuống còn 479 trong tuần này.

Vàng có tuần giảm trong bối cảnh căng thẳng thương mại dịu đi

Giá vàng giảm và ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp do căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc dịu đi kết hợp với một báo cáo việc làm mạnh mẽ.

Vàng giao ngay giảm 0,4% xuống 3.228,5 USD/ounce. Giá đã giảm 2,6% trong tuần này sau khi lên kỷ lục 3.500, 05 USD/ounce vào ngày 22/4.

Vàng Mỹ kỳ hạn tháng 6 đóng cửa tăng 0,6% lên 3.243,3 USD/ounce.

Bộ thương mại Trung Quốc cho biết Mỹ đã nhiều lần bày tỏ thiện chí đàm phán về thuế quan và cánh cửa của Bắc Kinh luôn rộng mở cho các cuộc đàm phán.

Số liệu cho thấy bảng lương phi nông nghiệp đã tăng 177.000 việc làm vào tháng trước. Một cuộc khảo sát của Reuters đã dự báo mức tăng 130.000 việc làm.

Các nhà đầu tư đã cắt giảm cược rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ giảm lãi suất ngay vào tháng 6 sau báo cáo việc làm.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng. Lãi suất cao hơn có xu hướng khiến vàng thỏi kém hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư.

Đồng tiếp tục tăng

Giá đồng tăng do những dấu hiệu Mỹ và Trung Quốc tiến gần hơn tới một giải pháp cho cuộc chiến thương mại căng thẳng của họ.

Đồng giao sau 3 tháng trên sàn giao dịch kim loại London LME tăng 2% lên 9.387 USD/tấn sau khi tăng gần 1% trong phiên liền trước.

Trong ngày 30/4, đồng giảm hơn 3% bởi số liệu yếu từ Trung Quốc và lo lắng về thuế quan của Mỹ làm giảm tăng trưởng toàn cầu.

Khả năng tăng giá có lẽ bị hạn chế, với mức kháng cự mạnh tại đường trung bình động 50 ngày là 9.476 USD.

Đồng Comex kỳ hạn tháng 7 tăng 0,6% lên 4,66 USD/lb, khiến mức cộng của Comex với đồng LME là 881 USD/tấn do nhà đầu tư cố gắng tính toán mức thuế quan tiềm tàng của Mỹ đối với kim loại này.

Nhà phân tích Amy Gower tại Morgan Stanley cho biết trong một lưu ý rằng kỳ vọng rằng Trump sẽ áp thuế đối với đồng đã dẫn đến dòng chảy kim loại mạnh mẽ vào Mỹ và đã thắt chặt thị trường đồng giao ngay.

Cao su ghi nhận tuần tăng

Giá cao su Nhật Bản tăng phiên thứ 4 liên tiếp và ghi nhận tuần tăng, được hỗ trợ bởi đồng JPY yếu và dấu hiệu tiến triển trong các cuộc đàm phán thương mại của Washington với Trung Quốc.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 10 trên sàn giao dịch Osaka đóng cửa tăng 2,9 JPY hay 0,99% lên 196,9 JPY (2,04 USD)/kg. Hợp đồng này đã tăng 2,63% trong tuần.

USD được giao dịch ở mức 145,17 JPY sau khi chạm mức 145,91 JPY, mạnh nhất kể từ ngày 10/4. Đồng JPY yếu hơn khiến các tài sản định giá bằng đồng bạc này rẻ hơn cho người mua bằng các ngoại tệ khác.

Trong khi đó, cơ quan khí tượng của Thái Lan, nước sản xuất cao su hàng đầu, đã cảnh báo về mưa lớn và lũ quét ở miền Nam từ ngày 2 đến 5/5.

Đường trái chiều

Giá đường thô đóng cửa tăng 0,04 US cent hay 0,2% lên 17,20 US cent/lb, trước đó đã chạm mức thấp nhất kể từ tháng 7/2021 tại 16,97 US cent. Tính chung cả tuần giá đường giảm 5,4%.

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) trước đó cho biết chỉ số giá đường đã giảm 3,5% trong tháng 4 do lo ngại về triển vọng kinh tế toàn cầu không rõ ràng.

Citi cho biết trong một báo cáo hàng tháng “chúng tôi giữ quan điểm trung lập (đối với đường ICE) do sản lượng đường tại cả Brazil và Ấn Độ sẽ tăng đáng kể”.

Dự báo giá sẽ ổn định ở mức 19 US cent/lb trong 3 tháng tới, giảm 2 US cent so với dự báo trước đó và 20 US cent trong 12 tháng tới, giảm 3 US cent so với dự báo trước đó.

Citi cũng cho biết họ dự đoán thị trường toàn cầu sẽ ghi nhận mức thiếu hụt 4,8 triệu tấn trong mùa vụ 2024/25 hiện tại, nhưng sẽ chuyển sang dư thừa ít 0,2 triệu tấn trong mùa vụ 2025/26 sắp tới.

Đường trắng giảm 0,8% xuống 489,7 USD/tấn, ghi nhận giảm 4,7% trong tuần này.

Cà phê tăng

Giá cà phê arabica đóng cửa tăng 0,75 US cent hay 0,2% lên 3,854 USD/lb, thiết lập mức cao nhất 2,5 tháng tại 4,1819 USD trong ngày 29/4. Giá giảm 3,6% trong tuần.

Citi cho biết giá cà phê giảm cho tới cuối năm do họ tin tưởng Brazil, nhà sản xuất hàng đầu có thể báo cáo sản lượng mạnh.

Xuất khẩu cà phê của Uganda gần gấp đôi trong tháng 3 so với cùng tháng năm trước đó.

Cà phê robusta tăng 3,2% lên 5.291 USD/tấn.

Đậu tương, lúa mì tăng, ngô giảm

Giá đậu tương trên sàn giao dịch Chicago đóng cửa tăng do hy vọng căng thẳng thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc, nước nhập khẩu hạt có dầu này lớn nhất thế giới, dịu đi.

Đậu tương CBOT kỳ hạn tháng 7 đóng cửa tăng 7-3/4 US cent lên 10,58 USD/bushel

Lúa mì tăng do thị trường vọt lên từ mức thấp gần đây.

Hợp đồng lúa mì mềm đỏ vụ đông giao tháng 7 tăng 12 US cent lên 5,43 USD/bushel.

Ngô CBOT kỳ hạn tháng 7 giảm 3-1/4 US cent xuống 4,69 USD/bushel.

