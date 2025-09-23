Thị trường tiền điện tử "bốc hơi" hơn 1,5 tỷ USD sau giai đoạn thăng hoa

Diễn biến trên cho thấy đợt tăng giá được thúc đẩy bởi sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với loại tài sản này đang gặp khó khăn.

Trong phiên 22/9, bitcoin đã có lúc giảm tới 2,9%, xuống dưới mức 112.000 USD đổi 1 USD. Trong khi đó, Ether - đồng tiền điện tử lớn thứ hai - lao dốc khoảng 9% xuống còn 4.075 USD/ETH.

Theo dữ liệu từ sàn Coinglass, đà giảm giá đã quét sạch các lệnh cược sử dụng tiền vay trị giá 1,5 tỷ USD của hơn 407.000 nhà giao dịch. Khi thua lỗ vượt quá một ngưỡng nhất định, họ sẽ bị buộc phải thanh lý lệnh giao dịch. Cơ chế này được gọi là "lệnh gọi ký quỹ" (margin call).

Dữ liệu từ nền tảng CoinGecko cho thấy đợt bán tháo đã kéo tổng giá trị vốn hóa của thị trường tiền điện tử xuống dưới 4.000 tỷ USD. Cổ phiếu của sàn giao dịch Coinbase cũng giảm 2,7% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa ở New York.

Ông Edouard Hindi, Giám đốc đầu tư tại công ty quản lý tài sản Tyr Capital, cho biết giá tiền điện tử giảm trong bối cảnh lo ngại rằng cả tài sản và các công ty trong lĩnh vực này đang bị định giá quá cao.

Các công ty quản lý tài sản kỹ thuật số thường nắm giữ lượng lớn tiền điện tử. Ông Hindi nhận thấy các công ty này đang mua vào ít tài sản hơn, thị trường bitcoin và Ether đóng băng, thanh khoản giảm và nhiều nhà đầu tư đã thanh lý lệnh giao dịch.

Trước đây, ông Trump từng gọi tiền điện tử là một "trò lừa đảo". Tuy nhiên, ông đã có lập trường thân thiện hơn nhiều trong nhiệm kỳ thứ hai. Tổng thống Donald Trump và phu nhân Melania Trump đã ra mắt các đồng tiền điện tử riêng. Công ty Trump Media and Technology, chủ sở hữu nền tảng Truth Social, cũng đã ký một thỏa thuận trị giá hàng tỷ USD với sàn giao dịch Crypto.com.

Kể từ khi trở lại nắm quyền, chính quyền Tổng thống Trump đã ban hành một loạt chính sách ủng hộ tiền điện tử bao gồm việc thành lập kho dự trữ Bitcoin chiến lược và hủy bỏ nhiều vụ kiện chống lại các công ty trong ngành. Quốc hội Mỹ cũng đã thông qua các luật cho phép ngân hàng phát hành stablecoin (loại tiền điện tử được thiết kế để duy trì giá ổn định bằng cách gắn với tài sản thực tế như đồng tiền pháp định hoặc kim loại quý). Tổng thống Trump cũng cho rằng các quỹ hưu trí nên được phép đầu tư vào tiền điện tử.

Nhờ những chính sách này, bitcoin đã liên tục lập đỉnh mới kể từ chiến thắng bầu cử của ông Trump hồi tháng 11/2024. Tháng trước, đồng tiền này đã lần đầu tiên chạm mốc 120.000 USD – gấp đôi giá trị một năm trước đó.