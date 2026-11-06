Thiên Long trên hành trình 45 năm: Khẳng định vị thế thương hiệu Việt

‏‏Đây là cú chạy đà tạo thêm động lực để doanh nghiệp tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn mới.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2026 (chưa kiểm toán), Tập đoàn Thiên Long (HOSE: TLG) ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.268 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế đạt 107 tỷ đồng, tăng 41%. ‏

‏Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 3.621 tỷ đồng, tăng 12%; trong đó doanh thu xuất khẩu tăng 19%, đạt 1.055 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 422 tỷ đồng, tăng 12%. ‏

‏Kết quả này phản ánh những chuyển biến tích cực trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đến từ sự phục hồi của thị trường, nỗ lực đồng hành cùng các đối tác phân phối và việc tiếp tục đầu tư cho hình ảnh thương hiệu, sản phẩm. Đặc biệt, mức tăng trưởng lợi nhuận trong Quý III cho thấy hiệu quả hoạt động của Tập đoàn có những cải thiện đáng ghi nhận.‏

‏Không chỉ ghi nhận những tín hiệu tích cực về kinh doanh, tháng 10/2026 cũng đánh dấu nhiều thành tựu đáng chú ý của Thiên Long trên hành trình 45 năm phát triển, sự tin tưởng của người tiêu dùng, sự đồng hành của đối tác và nỗ lực của nhiều thế hệ cán bộ nhân viên là nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì đà phát triển. Đặc biệt, trong năm kỷ niệm 45 năm, Thiên Long tiếp tục đón nhận 8 danh hiệu giải thưởng được ghi nhận đáng chú ý, nổi bật là danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, cùng các vinh danh như: Top 50 Doanh nghiệp Dẫn đầu về ESG năm 2026 của Forbes Việt Nam, giải thưởng Thương hiệu Vàng và nhận bằng khen của UBND TP Hồ Chí Minh về Hàng Việt Nam Chất lượng Cao. Bên cạnh đó, những ghi nhận dành cho lãnh đạo và môi trường làm việc cũng góp phần phản ánh nỗ lực phát triển doanh nghiệp trên nhiều phương diện.‏

‏Bà Trần Phương Nga, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Long, chia sẻ về những dấu mốc đáng nhớ và định hướng phát triển của doanh nghiệp trong giai đoạn mới.‏

‏Chia sẻ về dấu mốc này, bà Trần Phương Nga, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Long, cho biết: "Cảm xúc lớn nhất lúc này là sự biết ơn. 45 năm không chỉ là một mốc thời gian, mà là hàng triệu cái gật đầu tin tưởng từ nhiều thế hệ người học, là sự sát cánh của đối tác và những giọt mồ hôi lặng lẽ của tập thể Thiên Long".‏

‏Theo bà Nga, những danh hiệu giải thưởng đặc biệt này là sự ghi nhận đáng trân trọng, đồng thời cũng nhắc nhở doanh nghiệp về trách nhiệm trong chặng đường phía trước. "Điều tôi trăn trở là làm sao để tiếp tục giữ vững niềm tin của người tiêu dùng Việt, nâng cao năng lực cạnh tranh để vươn xa quốc tế, cộng hưởng các nguồn lực để giữ được tốc độ phát triển nhanh nhưng phải rất bền vững".

Thiên Long luôn giữ vững nhiều năm liên tiếp đạt Giải thưởng uy tín Thương hiệu Quốc gia

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Thiên Long vinh dự nhận Bằng khen của UBND TP.HCM cho các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình HVNCLC‏

‏Năm 2026 đánh dấu cột mốc 45 năm hình thành và phát triển của Thiên Long. Nhìn lại hành trình từ những ngày đầu xây dựng doanh nghiệp, Thiên Long đã từng bước phát triển từ một thương hiệu văn phòng phẩm Việt Nam trở thành thương hiệu quen thuộc với nhiều thế hệ người tiêu dùng, đồng thời mở rộng hoạt động kinh doanh đến hơn 75 quốc gia và vùng lãnh thổ.‏

‏Kết quả kinh doanh tích cực trong Quý III/2026 cùng những danh hiệu, giải thưởng uy tín đạt được là tiền đề quan trọng, tạo động lực để Thiên Long tiếp tục phát triển và vươn xa trong chặng đường phía trước. Trên nền tảng đã xây dựng qua 45 năm, doanh nghiệp sẽ tiếp tục nỗ lực đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế thương hiệu Việt trên thị trường trong nước và quốc tế.‏

‏Cùng với những dấu ấn phát triển của Thiên Long, bà Trần Phương Nga – Tổng Giám đốc Tập đoàn – tiếp tục được ghi nhận qua các giải thưởng uy tín dành cho cộng đồng doanh nhân. Năm 2026, bà lần thứ hai được UBND TP.HCM trao tặng danh hiệu "Doanh nhân TP.HCM tiêu biểu", sau lần vinh danh đầu tiên vào năm 2024. Trước đó, năm 2025, bà cũng được bình chọn vào Top 30 Giải thưởng Sao Đỏ – Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu. Những danh hiệu này ghi nhận những đóng góp và dấu ấn của bà trong hoạt động điều hành, phát triển của doanh nghiệp.‏