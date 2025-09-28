Thiên tài AI Alexandr Wang: Làm nhiều mới có thể thành công!

Tỷ phú Alexandr Wang, nhà đồng sáng lập Scale AI, cho rằng yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa nhà lãnh đạo của các doanh nghiệp thành công nhất thế giới chính là: “Họ làm quá nhiều”.

Các CEO thành đạt, đặc biệt trong ngành công nghệ, thường đặt ra mục tiêu đầy tham vọng cho toàn bộ công ty. Đó là nỗ lực thật nhiều để khởi nghiệp và sau đó xây dựng nó thành công vang dội.

Chia sẻ trên blog cá nhân với bài đăng có tựa đề “Làm thế nào để trở thành một nhà lãnh đạo”, Wang đã viết: “Nhà lãnh đạo sẽ là người quyết định mức độ quan tâm của mọi người trong công ty. Vì vậy, bạn cần phải làm nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn và nỗ lực nhiều hơn. Điều đó có vẻ hơi quá đáng. Nhưng quá nhiều mới là mức độ phù hợp”.

Trong khi xây dựng công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo của riêng mình, Wang, 29 tuổi, đã nghiên cứu hồ sơ của các CEO công nghệ nổi tiếng. Anh đã sử dụng những gì mình học được để xây dựng công ty kỳ lân công nghệ - gần đây đã được định giá 29 tỷ USD.

“Sẽ không có Apple nếu không có sự ‘ám ảnh’ đến từng chi tiết của Steve Jobs; không có SpaceX hay Tesla nếu không có động lực ‘điên cuồng’ thực hiện của Elon Musk. Tôi chưa bao giờ thấy nỗ lực bình thường nào lại dẫn đến những kết quả phi thường”, Wang nói.

Trong trường hợp của Wang, Scale AI sẽ không phải là công ty như ngày nay nếu anh không quyết định chuyển nguồn lực đáng kể từ ngành công nghiệp xe tự hành sang gắn nhãn dữ liệu cho xu hướng AI tạo sinh và mô hình ngôn ngữ lớn mới nổi vào năm 2022.

Ban đầu, một số nhà quan sát cho rằng Wang đã “phản ứng thái quá”. Tuy nhiên, theo Bloomberg, năm 2024, công ty đã mang về 870 triệu USD doanh thu và dự kiến sẽ đạt 2 tỷ USD trong năm nay.

Mới đây, Meta đã chiêu mộ Wang như một phần của thỏa thuận mà gã khổng lồ mạng xã hội đã đầu tư 14,3 tỷ USD vào Scale AI. Qua đó giúp công ty khởi nghiệp này đạt được mức định giá gần đây nhất. Và Wang trở thành giám đốc AI của Meta với giá trị tài sản ròng ước tính là 3,2 tỷ USD.

Theo Wang, việc đi đến trạng thái ‘quá mức’ là điều tối thiểu đối với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp muốn công ty phát triển nhanh chóng. “Điều này đúng trong mọi trường hợp, dù lớn hay nhỏ”, anh viết, đồng thời bổ sung một danh sách các nguyên tắc chỉ đạo chi tiết:

“Những gì mọi người nói là lạc quan quá mức thực chất chỉ là sự lạc quan.

Những gì mọi người nói là giao tiếp quá mức thực chất chỉ là giao tiếp.

Những gì mọi người nói là giao hàng quá mức thực chất chỉ là giao hàng.

Những gì mọi người nói là quản lý vi mô chỉ là quản lý.

Những gì mọi người nói là sự ưu tiên quá mức thì thực chất chỉ là sự ưu tiên”.

“Nếu bạn không làm quá mức, bạn sẽ làm quá ít”

“Tạo ra điều gì đó ý nghĩa là một điều tuyệt vời, nhưng cũng đáng sợ và đau đớn”, Wang viết. “Và nếu không làm quá, bạn sẽ làm chưa đủ.”

Ở một mức độ nào đó, nguyên tắc của Wang được hỗ trợ bởi nghiên cứu: “Tập trung kinh doanh một cách ám ảnh” là một đặc điểm tính cách chung của hầu hết các tỷ phú trên thế giới, theo báo cáo năm 2015 của UBS và PwC.

Làm doanh nhân thường đòi hỏi sự lạc quan vượt bậc, bởi vì việc thành lập một công ty cần một niềm tin mãnh liệt rằng ý tưởng và quá trình thực hiện của bạn sẽ thành công bất chấp thực tế là rất nhiều doanh nghiệp đã thất bại. Hơn nữa, sự tự tin và lạc quan cao độ - khi được hỗ trợ bởi tài năng và nghiên cứu - có thể giúp khơi dậy sức bật cho lực lượng lao động qua những giai đoạn khó khăn.

Bob Iger - CEO của Disney chia sẻ: “Lạc quan là nguyên tắc cốt lõi của một nhà lãnh đạo giỏi. Mọi người không muốn đi theo một người bi quan”.

Nhưng theo Steve Blank, doanh nhân khởi nghiệp, giảng viên các khóa học về chủ đề này tại Đại học Stanford lại cho rằng sự lạc quan mù quáng cũng có thể đẩy bạn đến thất bại. Khi sự lạc quan quá mức khiến các nhà sáng lập kiêu ngạo bỏ qua việc lập kế hoạch cũng như nghiên cứu về thị trường và khách hàng, nó sẽ trở thành một “sai lầm chết người” có thể lật đổ bất kỳ doanh nghiệp nào.

Đối với nguyên tắc quản lý vi mô “chỉ là quản lý” của Wang, một số doanh nhân, chẳng hạn như tỷ phú Mark Cuban, cho rằng quản lý vi mô có thể là cần thiết trong những ngày đầu thành lập công ty. Tuy nhiên, các chuyên gia khác lại cảnh báo rằng những ông chủ độc đoán có thể tạo ra môi trường làm việc khó chịu hoặc thậm chí độc hại. Theo Suzy Welch, giáo sư Trường Kinh doanh Stern thuộc Đại học New York, việc quản lý vi mô quá mức có thể nhanh chóng khiến các nhà lãnh đạo kiệt sức, đồng thời tạo ra một môi trường độc hại, gây khó khăn cho việc giữ chân nhân viên.

Nhìn rộng hơn, nhiều nhà sáng lập và CEO tin chắc rằng sự cân bằng lành mạnh giữa công việc và cuộc sống là điều không thể đối với bất kỳ ai muốn xây dựng một doanh nghiệp thành công. Có lẽ cũng vì vậy mà các doanh nhân thường có tỷ lệ kiệt sức về sức khỏe thể chất và tinh thần cao.

Theo: CNBC