Thiết kế nhà đậm chất chất truyền thống cho diện tích đất 100m2

Lấy cảm hứng từ tinh thần truyền thống bản địa Việt Nam, ngôi nhà hòa quyện giữa vật liệu tự nhiên, nghề thủ công truyền thống và ngôn ngữ kiến trúc tối giản.

Hệ mái ngói truyền thống, mảng xanh bản địa và sân nhỏ với cây mít, cây chuối, hoa giấy... giúp công trình hòa vào cảnh quan xung quanh, như một phần tự nhiên của đất.

Ngôi nhà sử dụng những vật liệu mang dấu vết của thời gian: vôi vữa, gỗ, đá mài, tre, gạch nung thủ công, vải lanh, mây đan... giống như một ngôi nhà ẩn mình giữa phố thị, mang lại cảm giác an trú và chữa lành.

Thiết kế không thể thiếu các chi tiết như: cửa sổ lớn, ô gió,...để ánh sáng có thể len lỏi, giúp công trình không bị tách biệt và sống với thiên nhiên một cách tĩnh lại. Để tạo chất cảm cho công trình, các yếu tố truyền thống Việt được chắt lọc và chuyển hóa như gạch gốm, mành tre, bàn ghế mây tre, bậu cửa...

Không gian nội thất tạo cảm giác “chạm vào được” từ bề mặt tường thô mịn, đến khung cửa gỗ kính xanh nhẹ nhàng, hệ tủ đồ với những thanh gỗ xếp cùng nhau. Giúp không gian gần gũi mà không hoài cổ, bản địa mà vẫn đương đại.