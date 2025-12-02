Thói quen của người kiếm hơn 50 triệu/tháng

Ở thời điểm hiện tại, mức thu nhập 50 triệu/tháng có thể coi là con số có phần “lý tưởng”. Dù không thể gọi là cao trót vót nhưng cũng đủ chi tiêu, tiết kiệm và đầu tư và quan trọng nhất: Nếu cố gắng, con số đó thường trong tầm tay của phần lớn mọi người.

Nhưng thực tế, không phải ai cũng kiếm được 50 triệu/tháng. Vậy đâu là những thứ làm nên sự khác biệt?

1. Luôn học thêm một kỹ năng mới mỗi năm

Những người có thu nhập tốt thường hiểu rất rõ rằng kiến thức hiện tại chỉ đủ cho hiện tại, không có gì đảm bảo chắc chắn cho tương lai. Vì thế, họ coi việc học thêm một kỹ năng mới mỗi năm như “bảo hiểm nghề nghiệp”. Đó có thể là kỹ năng công nghệ, kỹ năng quản lý, kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng tài chính hay đơn giản là khả năng thuyết trình.

Khi tích lũy đủ lâu, họ tạo ra một bộ kỹ năng liên ngành - thứ giúp họ trở nên nổi bật, tăng lợi thế cạnh tranh, trở thành người khó thay thế. Từ đó, thu nhập cũng nhích dần lên, hoặc nếu không, họ cũng có thể tự tin nhảy việc để đạt được mức lương như mong muốn. Với họ, học không phải phong trào mà là một nghĩa vụ với chính sự nghiệp của mình/

2. Rèn kỷ luật làm việc

Muốn tăng thu nhập, kiếm nhiều tiền thì chăm chỉ thôi là chưa đủ. Yếu tố quan trọng không kém là độ tập trung và chất lượng từng giờ làm việc. Người có thu nhập tốt thường cũng rất chú trọng vào việc rèn kỷ luật làm việc: Sắp xếp thời gian hợp lý để không lãng phí dù chỉ 1 phút, giảm dần hoặc thậm chí là không có quãng thời gian nào “phân tán” - nghỉ ra nghỉ, làm ra làm chứ không vừa làm vừa bàn chuyện phiếm,...

Nhờ thế, họ xử lý được các nhiệm vụ có độ phức tạp cao, đòi hỏi khả năng tư duy và trách nhiệm lớn. Kỷ luật này không tự nhiên mà có mà đến từ sự nhận thức rằng cơ hội thu nhập cao luôn đi kèm áp lực và sự kỳ vọng lớn từ doanh nghiệp, đối tác hoặc khách hàng. Một người không có kỷ luật rất khó duy trì công việc trong môi trường nhiều áp lực, cạnh tranh như hiện tại.

Thế nên điều tạo nên sự xuất sắc của nhóm thu nhập tốt, thực chất đến từ việc họ duy trì ngày làm việc “sắc nét” hơn hẳn số đông.

3. Xây dựng nhiều hơn một nguồn thu nhập

Hầu như không ai duy trì mức thu nhập 50 triệu/tháng lâu dài chỉ nhờ một nguồn tiền duy nhất. Những người có thu nhập tốt đều sớm hiểu rằng rủi ro lớn nhất của nghề nghiệp không nằm ở công việc khó hay thị trường biến động, mà nằm ở việc đặt toàn bộ tương lai tài chính của mình vào đúng một dòng tiền.

Họ thường phát triển thêm các nguồn thu phụ như đầu tư, làm tư vấn, bán sản phẩm số, kinh doanh nhỏ hoặc hợp tác dự án theo thời vụ. Mỗi nguồn thu có vai trò riêng: có nguồn thu tạo tiền nhanh, có nguồn thu mang lại sự ổn định, có nguồn thu xây dựng giá trị dài hạn. Khi cộng lại, chúng tạo thành một hệ thống thu nhập vững chắc.

4. Không xã giao vô nghĩa

Người có thu nhập tốt thường không tham gia quá nhiều cuộc gặp gỡ cho vui, mà xây dựng các mối quan hệ theo hướng có mục đích, có giá trị và đôi bên cùng có lợi. Họ hiểu rằng trong thế giới công việc, các mối quan hệ chất lượng cao chính là “tài sản vô hình” tạo ra cơ hội, mở ra những cánh cửa mà một mình rất khó chạm tới.

Thế nên họ không chạy theo những mối quan hệ xã giao vô nghĩa chỉ để “giết thời gian”. Khi làm việc, họ giao tiếp rõ ràng, đi thẳng vào vấn đề và luôn hướng về giải pháp. Khi kết nối, họ ưu tiên những người có chung tầm nhìn, giá trị và mục tiêu phát triển.

Nhìn chung, thu nhập tốt là kết quả của nhiều nỗ lực bền bỉ cộng dồn, không chỉ đơn giản là “giỏi hơn” mà là “kỷ luật hơn”, “lựa chọn đúng hơn”, “chủ động hơn”. Và bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu xây dựng những thói quen này để nâng cấp sự nghiệp cũng như tình hình tài chính của mình.