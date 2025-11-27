Thông báo đặc biệt quan trọng liên quan đến việc thu hồi sổ đỏ, tất cả người dân chú ý!

Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ 1/1/2025 đã quy định cụ thể và chặt chẽ về các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), nhằm bảo đảm công tác quản lý đất đai minh bạch, đúng pháp luật. Theo đó, có 6 nhóm trường hợp mà sổ đỏ có thể bị thu hồi, chủ yếu liên quan đến việc cấp sai, cấp không đúng đối tượng, hoặc do quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Nhà nước được quyền thu hồi sổ đỏ trong các trường hợp sau

Thu hồi đất dẫn đến thu hồi sổ đỏ

Khi Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất ghi trên sổ đỏ đã cấp, thì sổ đỏ tương ứng cũng bị thu hồi.

Cấp đổi sổ đỏ

Trường hợp người dân thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận, sổ đỏ cũ sẽ bị thu hồi theo quy định.

Đăng ký biến động dẫn đến phải cấp mới sổ đỏ

Khi người sử dụng đất thực hiện các thủ tục biến động như chuyển mục đích, tách thửa, hợp thửa, chỉnh lý, thay đổi tài sản gắn liền với đất… mà phải cấp mới sổ đỏ, sổ cũ sẽ bị thu hồi.

Sổ đỏ cấp không đúng quy định pháp luật

Đây là nhóm các vi phạm phổ biến nhất, bao gồm:

Trường hợp này sẽ bị thu hồi để đảm bảo sự chính xác, hợp pháp trong quản lý đất đai.

Sổ đỏ bị Tòa án tuyên hủy

Khi có bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án yêu cầu hủy Giấy chứng nhận, cơ quan có thẩm quyền phải thu hồi sổ đỏ đã cấp.

Trường hợp liên quan thi hành án

Sổ đỏ bị thu hồi khi:

Thửa đất/tài sản gắn liền với đất được bán đấu giá,

Hoặc bị giao theo yêu cầu của Tòa án/cơ quan thi hành án nhưng người phải thi hành án không nộp lại sổ đỏ cũ.

Quy trình thu hồi sổ đỏ

Luật Đất đai 2024 nêu rõ trình tự xử lý khi phát hiện sổ đỏ cấp sai quy định, nhằm bảo đảm quyền lợi của người dân và trách nhiệm của cơ quan quản lý.

Bước 1: Người sử dụng đất gửi kiến nghị

Người dân nộp văn bản kiến nghị đến Trung tâm Phục vụ hành chính công để đề nghị xem xét sai sót trong việc cấp sổ đỏ.

Bước 2: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

Cơ quan tiếp nhận: Kiểm tra thành phần hồ sơ; Cấp giấy tiếp nhận và giấy hẹn trả kết quả.

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, người dân nhận phiếu yêu cầu bổ sung. Sau đó, hồ sơ được chuyển về UBND cấp xã nơi có đất.

Bước 3: UBND cấp xã xem xét và xử lý

UBND cấp xã: Yêu cầu Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ cấp sổ đỏ; Xác định lại thông tin theo quy định tại Điều 152 Luật Đất đai 2024; Trình Chủ tịch UBND xã quyết định thu hồi sổ đỏ cấp sai và đồng thời cấp sổ đỏ mới nếu đủ điều kiện.

Sau đó, hồ sơ được chuyển về Văn phòng đăng ký đất đai để: Chỉnh lý hồ sơ địa chính; Cập nhật dữ liệu đất đai; Và trả sổ đỏ mới cho người dân thông qua cơ quan tiếp nhận.

Việc quy định rõ ràng các trường hợp thu hồi sổ đỏ và quy trình xử lý sai phạm giúp nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, hạn chế tình trạng cấp sai, cấp nhầm hoặc lợi dụng kẽ hở pháp luật. Luật Đất đai 2024 được kỳ vọng tạo sự công bằng, minh bạch và giúp người dân yên tâm hơn khi thực hiện các thủ tục liên quan đến quyền sử dụng đất.