Thông báo mới từ Agribank, người dùng tài khoản ngân hàng cần biết!

28-11-2025 - 11:02 AM | Smart Money

Ảnh minh hoạ

Khách hàng Agribank cần lưu ý thời gian ngân hàng tạm dừng giao dịch để thực hiện cập nhật hệ thống.

Mới đây, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã phát đi thông báo về việc tạm dừng giao dịch để thực hiện cập nhật hệ thống.

Theo đó, Agribank sẽ thực hiện nâng cấp hệ thống trong thời gian dự kiến từ 00h00 đến 03h00 ngày 29/11/2025.

Trong khoảng thời gian trên, do yêu cầu kỹ thuật, một số tính năng và dịch vụ thanh toán qua: Thẻ ghi nợ nội địa và quốc tế Agribank (giao dịch tại ATM, POS, Internet và các ví điện tử); ứng dụng Agribank E-Banking; ứng dụng Agribank Plus…sẽ bị tạm dừng.

Trong trường hợp cần thiết, khách hàng có thể liên hệ với Agribank theo các kênh thông tin như Trung tâm hỗ trợ khách hàng (24/7) của Agribank; Nhắn tin trên trang Fanpage chính thức của Agribank trên Facebook; Gửi yêu cầu về địa chỉ hòm thư của trung tâm chăm sóc khách hàng.

Sau khoảng thời gian trên, hệ thống sẽ hoạt động trở lại bình thường để phục vụ khách hàng. Agribank cho biết, việc tạm dừng giao dịch để cập nhật hệ thống nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ để phục vụ khách hàng tốt hơn.

Linh San

An ninh tiền tệ

