Thông báo quan trọng đến người dùng iPhone cũ

Apple vừa âm thầm phát hành một loạt bản cập nhật bảo mật dành cho các thiết bị đã ra mắt từ nhiều năm trước, bao gồm iPhone XR, iPhone XS và iPad thế hệ thứ 7.

Dù không đi kèm tính năng mới hay được quảng bá rộng rãi, động thái này cho thấy hãng vẫn duy trì hỗ trợ an ninh cho phần cứng cũ trong bối cảnh các mối đe dọa mạng ngày càng phức tạp.

Theo thông tin được AppleInsider dẫn lại từ IsTheAppleStoreDown.com, trong tuần này Apple đã tung ra một số bản build nhỏ, chỉ áp dụng cho những nhóm thiết bị chọn lọc. Các bản cập nhật có dung lượng rất khiêm tốn và chỉ liên quan một phần tới nhánh phần mềm 26.2 hiện hành, nên gần như không xuất hiện trên các kênh thông tin quen thuộc dành cho nhà phát triển.

Apple đã phát hành một loạt bản cập nhật bảo mật dành cho các thiết bị đã ra mắt từ nhiều năm trước. (Ảnh minh hoạ)

Cụ thể, Apple phát hành hai bản firmware riêng biệt, tập trung hoàn toàn vào việc cải thiện độ ổn định và vá lỗi bảo mật, thay vì bổ sung tính năng mới.

Bản firmware đầu tiên được ghi nhận với tên gọi “iOS 26.2”, mã build 23K54. Trên thực tế, đây là bản tvOS 26.2 đã được Apple phát hành chính thức từ ngày 12/12, nhưng lần này được triển khai riêng cho Apple TV HD (Apple TV thế hệ thứ tư) và HomePod đời đầu. Việc tung ra bản tvOS dành riêng cho Apple TV HD cho thấy Apple vẫn chú trọng vá lỗi bảo mật cho các thiết bị giải trí gia đình, dù chúng đã không còn nằm trong nhóm sản phẩm chủ lực.

Bản firmware thứ hai mang số hiệu iOS 18.7.3, mã 22H217. Phiên bản này vốn đã tồn tại cho iOS và iPadOS, song được Apple phát hành lại nhằm áp dụng cho một số cấu hình phần cứng cụ thể. Trên iPad, bản cập nhật nhắm tới iPad thế hệ thứ 7, bao gồm cả phiên bản Wi-Fi và bản hỗ trợ kết nối di động. Với iPhone, firmware được thiết kế cho iPhone XR, iPhone XS và iPhone XS Max phiên bản phân phối tại thị trường Trung Quốc.

Việc chỉ định rõ từng mẫu máy cho thấy Apple đang xử lý những vấn đề có thể chỉ xuất hiện trên một số cấu hình phần cứng nhất định, liên quan đến bảo mật hoặc độ ổn định hệ thống.