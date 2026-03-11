Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thông tàu Bắc - Nam qua cầu Ghềnh sau 5 ngày tê liệt

11-03-2026 - 12:29 PM | Bất động sản

Khoảng 9h sáng nay (11/3), Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chính thức thông tàu qua cầu Ghềnh với tốc độ 5km/h, sau 5 ngày tê liệt do sự cố sà lan đâm va vào cầu Ghềnh.

Theo đó, sau khi chạy thử tải, đoàn tàu chở hàng số hiệu H4501 tải trọng 962 tấn xuất phát từ ga Biên Hòa (Đồng Nai) hướng về ga Dĩ An (TPHCM) đã di chuyển qua cầu Ghềnh an toàn với tốc độ chạy tàu 5 km/h, chính thức thông tuyến đường sắt Bắc - Nam qua cầu Ghềnh.

Sau đó, chuyến tàu khách SE6 tiếp tục lưu thông qua cầu Ghềnh theo hướng từ ga Sài Gòn - ga Biên Hòa.

Chuyến tàu hàng lưu thông qua cầu Ghềnh với tốc độ 5 km/h

Trước đó, trên cơ sở phân tích hư hỏng nhịp cầu Ghềnh, ngành đường sắt đã tiến hành gia cố các thanh dầm bị biến dạng do sà lan đâm va chạm gây ra tại các khoang 4, 5, 6 của nhịp 2 bằng các thanh dầm I dài 8 m liên kết với các bản mã bằng bu lông cường độ cao, hàn trực tiếp vào các nút đầu khoang 4, 5, 6 để tăng cường tính chịu lực của dầm. Đây là phương án đảm bảo an toàn chạy tàu và thông đường trong thời gian nhanh nhất, đảm bảo công tác vận tải được thông suốt.

Sau khi thông tàu, cơ quan chức năng kiểm tra an toàn kỹ thuật cầu Ghềnh

Ông Nguyễn Quốc Vượng, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cho biết: “Chuyến tàu hàng H-4501 là chuyến tàu đầu tiên thông tuyến đường sắt khu gian Biên Hòa - Dĩ An với vận tốc 5 km/h khi qua cầu Ghềnh. Sau chuyến tàu hàng H-4501, lúc 9h40, chuyến tàu SE6 từ Sài Gòn đi Hà Nội là chuyến tàu khách đầu tiên qua cầu Ghềnh sau khi khắc phục dầm cầu nhịp N2 cầu Ghềnh”.

Đoạn cầu Ghềnh bị hư hỏng được gia cố tạm thời

Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, sau khi xảy ra sự cố sà lan NB-8437 đâm va vào cầu Ghềnh gây hư hại kết cấu của cầu, ngành đường sắt đã dừng chạy các đoàn tàu khách, tàu hàng qua Khu gian Biên Hòa - Dĩ An, thay đổi phương án tổ chức chạy tàu. Vụ việc đã ảnh hưởng trực tiếp đến biểu đồ chạy tàu toàn tuyến.

Hàng ngày, ngành đường sắt bãi bỏ 2 đoàn tàu khách Thống nhất, 6 đoàn tàu khách khu đoạn. Số lượng vé trả lại các tàu trên tuyến Hà Nội - TPHCM là trên 10.000 vé (hủy vé bình quân 2.000 vé/ngày). Về vận chuyển hàng hóa, bãi bỏ 3 đôi tàu chuyên tuyến/ngày, 2 đoàn tàu hàng khu đoạn; Giải thể dọc đường 6 đoàn tàu hàng chuyên tuyến; 2 đoàn tàu hàng khu đoạn. Ước tính mỗi ngày giảm 6.000 tấn hàng và tăng chi phí do cự ly chuyển tải bằng ô tô. Sự cố làm chậm tất cả các đoàn tàu từ Nha Trang đến Tháp Chàm - Sài Gòn và chậm tiếp các ngày tiếp theo.

Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, dự kiến đến ngày 20/3, ước tính thiệt hại thêm do sự cố này khoảng 140 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy” để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật liên quan sự cố sà lan đâm va vào cầu Ghềnh trên sông Đồng Nai.

Theo Mạnh Thắng - Văn Quân

Tiền Phong

