Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin mới đáng lo ngại về sông băng Ngày Tận thế

06-01-2026 - 09:30 AM | Tài chính quốc tế

Các nhà khoa học ngày càng lo ngại.

Các nhà khoa học vừa phát hiện hàng trăm trận động đất có nguồn gốc từ sông băng Thwaites ở Nam Cực, hay còn gọi là sông băng Ngày tận thế, làm dấy lên nỗi lo sợ về sự sụp đổ hoàn toàn.

Động đất sông băng được tạo ra khi những khối băng khổng lồ đổ sụp xuống biển và va chạm mạnh vào sông băng mẹ. Cho đến nay, rất ít những chấn động đáng lo ngại này được phát hiện tại Nam Cực. Tuy nhiên, trong một nghiên cứu mới, tiến sĩ Thanh-Son Pham từ Đại học Quốc gia Úc đã tìm thấy hơn 360 trận động đất trước đây chưa từng được biết đến trên lục địa này.

Ảnh: Rice University

Phần lớn các sự kiện địa chấn này nằm ở rìa đại dương của sông băng Thwaites. Dòng sông băng di chuyển chậm này có kích thước xấp xỉ Vương quốc Anh và chứa đủ lượng nước ngọt để gây ra những thay đổi mực nước biển không thể đảo ngược nếu nó tan chảy.

Các nhà khoa học ngày càng lo ngại rằng biến đổi khí hậu do con người gây ra đang khiến sông băng quan trọng này đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn. Tiến sĩ Pham cho biết nếu nó sụp đổ hoàn toàn, mực nước biển toàn cầu sẽ tăng thêm 3 mét và nó cũng có khả năng tan rã rất nhanh chóng.

Khác với động đất do núi lửa hay dịch chuyển địa tầng, động đất sông băng không tạo ra sóng địa chấn tần số cao, khiến các máy dò thông thường rất khó phát hiện. Trên thực tế, chúng khó nắm bắt đến mức chỉ mới được phát hiện lần đầu tiên vào năm 2003 và chủ yếu được tìm thấy ở Greenland. Tuy nhiên, bằng cách sử dụng các thuật toán phát hiện tự động từ dữ liệu thu thập giữa năm 2010 và 2023, nghiên cứu mới đã lật mở 368 trận động đất phần lớn chưa từng được ghi nhận.

Khoảng hai phần ba số sự kiện này nằm gần rìa biển của Thwaites, phần còn lại nằm ở sông băng Pine Island. Đây là hai nguồn gây dâng mực nước biển lớn nhất từ Nam Cực trong những năm gần đây. Đáng chú ý, các chấn động này không liên quan đến thay đổi nhiệt độ theo mùa mà xảy ra thường xuyên nhất trong giai đoạn 2018 đến 2022, khi tốc độ chảy của sông băng ra biển tăng tốc đột ngột.

Ảnh: PA

Kể từ những năm 1980, các nhà khoa học đã gọi Thwaites và Pine Island là vùng bụng yếu của dải băng Tây Nam Cực. Do rìa hướng ra biển rộng, chúng đặc biệt dễ bị tổn thương bởi hiệu ứng ấm lên của đại dương. Nếu chúng sụp đổ, toàn bộ dải băng Tây Nam Cực có thể nhanh chóng sụp đổ theo.

Hệ quả của việc mực nước biển dâng cao 3 mét sẽ là thảm họa toàn cầu. Nó gây ra lũ lụt diện rộng, nhấn chìm nhiều quốc gia đảo và các thành phố lớn như New York, Sydney, Thượng Hải hay London. Tại Việt Nam và nhiều khu vực thấp khác, tình hình cũng sẽ cực kỳ nghiêm trọng khi hàng triệu người có thể phải rời bỏ nhà cửa.

Tiến sĩ Pham nhận định việc phát hiện các trận động đất liên quan đến sự tan rã của băng tại Thwaites có thể giúp giải đáp những câu hỏi quan trọng về sự mất ổn định của sông băng này do sự tương tác giữa đại dương, băng và nền đất cứng nơi nó tiếp giáp với biển.

Theo Daily Mail

ATACMS tấn công, Nga phản ứng khẩn: Máy bay ngày tận thế xuất hiện, hé lộ đòn trả đũa khốc liệt vào Kiev

Theo Chi Chi

Báo văn hóa

Từ Khóa:
ngày tận thế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quan chức Fed tiết lộ 2 yếu tố then chốt để hạ lãi suất trong năm 2026

Quan chức Fed tiết lộ 2 yếu tố then chốt để hạ lãi suất trong năm 2026 Nổi bật

Trung Quốc hứng cú sốc lớn từ Venezuela

Trung Quốc hứng cú sốc lớn từ Venezuela Nổi bật

Thụy Sĩ tuyên bố đóng băng tài sản của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro

Thụy Sĩ tuyên bố đóng băng tài sản của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro

09:12 , 06/01/2026
Thị trường phản ứng trước sự kiện Venezuela

Thị trường phản ứng trước sự kiện Venezuela

07:48 , 06/01/2026
Chuyện ngược đời tại Hàn Quốc: Giáo sư phải đi thi hộ cho sinh viên vì lo sợ khoa bị xóa sổ

Chuyện ngược đời tại Hàn Quốc: Giáo sư phải đi thi hộ cho sinh viên vì lo sợ khoa bị xóa sổ

07:26 , 06/01/2026
Iran hỗ trợ tiền mặt khẩn cấp cho người dân để xoa dịu làn sóng biểu tình

Iran hỗ trợ tiền mặt khẩn cấp cho người dân để xoa dịu làn sóng biểu tình

07:22 , 06/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên