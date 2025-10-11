Thông tin người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh cần đặc biệt chú ý

Trước tình hình mưa lũ gây ngập sâu và chia cắt nhiều khu vực ở miền Bắc, việc tiếp cận người dân gặp nạn trở thành thách thức lớn đối với lực lượng cứu hộ, đặc biệt trong các trường hợp cấp cứu y tế liên quan đến trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người mắc bệnh nền.

Trước thực trạng này, các giải pháp công nghệ đã được triển khai nhằm tăng tốc công tác cứu trợ và hỗ trợ người dân kịp thời hơn. Nổi bật trong số đó là bản đồ cứu hộ khẩn cấp, công cụ giúp lực lượng chức năng xác định nhanh vị trí người dân gặp khó khăn, khoanh vùng khu vực ngập sâu và điều phối lực lượng ứng cứu phù hợp.

Thông qua hệ thống bản đồ trực tuyến, người dân có thể gửi thông tin cầu cứu, vị trí và tình trạng cụ thể của khu vực mình đang sinh sống, dữ liệu sau đó được tổng hợp và hiển thị trực tiếp để lực lượng cứu hộ nhanh chóng tiếp cận. Giải pháp này không chỉ rút ngắn thời gian phản ứng, mà còn tăng tính chính xác trong việc điều phối nguồn lực, đặc biệt trong những thời điểm mưa lớn, giao thông bị chia cắt.

Hướng dẫn sử dụng bản đồ cứu hộ khẩn cấp tỉnh Bắc Ninh

Nếu bạn hoặc người thân ở Bắc Ninh đang bị ảnh hưởng do lũ lụt cần hỗ trợ khẩn cấp, vui lòng truy nhập: https://cuuho.bacninh.gov.vn để gửi yêu cầu theo các bước dưới đây.

(Nguồn: Thông tin Chính phủ)

Bước 01: Người dân cần hỗ trợ/các Trạm cứu hộ truy nhập địa chỉ trên.

Bước 02: Tại Trang chủ, bấm "Gửi phản ánh", tại màn hình chọn loại điểm: Cần Cứu hộ hoặc Điểm hỗ trợ (hỗ trợ chỗ ở, đồ ăn cho người cần cứu hộ).

Sau đó di chuyển bản đồ để con trỏ trỏ tới vị trí của mình đang Cần Cứu hộ hoặc Điểm hỗ trợ và nhập đủ các thông tin: Địa chỉ; Mô tả chi tiết; Số điện thoại liên hệ; Hình ảnh (nếu có).

Bấm "Gửi Phản ánh" để kết thúc. Hệ thống sẽ ghi nhận công khai lên bản đồ cứu hộ.

Bản đồ cứu hộ tại Thái Nguyên

https://thongtincuuho.org/

Đây là website được hai bạn Tất Huân và Mai Anh Nguyễn xây dựng với mục đích tập hợp thông tin cứu hộ từ các trang/nhóm facebook theo thời gian thực, giúp các đội cứu hộ dễ dàng tìm thấy và tiếp cận người dân đang cần hỗ trợ khẩn cấp tại Thái Nguyên.

(Nguồn: FBNV)

Nếu bạn hoặc người thân đang cần cứu hộ, hãy để lại bình luận tại đường dẫn này:

- Số điện thoại liên lạc

- Tình trạng hiện tại

- Địa chỉ cụ thể

Thông tin sẽ được tự động tổng hợp lên website:

https://thongtincuuho.org/